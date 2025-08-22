Выходные — не спасение: почему отсыпаться в субботу и воскресенье вредно для организма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:28
Здоровье

Многие из нас с нетерпением ждут выходных, чтобы наконец-то отоспаться и восстановить силы после напряженной рабочей недели. Однако привычка компенсировать недосып в выходные может скрывать опасные последствия для здоровья.

Сон
Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему отсыпание в выходные не приносит пользы

Когда вы пытаетесь компенсировать недосып длинным сном в субботу или воскресенье, организм не всегда получает то, что вы ожидаете. Резкие изменения в графике сна могут привести к противоположному эффекту, и вместо восстановления сил вы рискуете ухудшить свое состояние.

  • Бессонница: попытки поспать больше девяти часов в выходные могут вызвать проблемы с засыпанием в последующие ночи. Это приводит к бессоннице, а она, в свою очередь, негативно влияет на общее состояние: снижение энергии, ухудшение настроения и падение работоспособности.

Исследования подтверждают: сбой режима сна — это не просто неудобство

  • Метаболизм: согласно исследованию Университета Колорадо, резкие сдвиги в режиме сна на выходных нарушают чувствительность к инсулину. Это метаболическое нарушение является одним из эффектов, которые учёные называют "социальным джетлагом".
  • Воспаления и сосуды: избыточный сон может также способствовать хроническому воспалению в сосудах. Повышенное воспаление сосудистых стенок — это фактор риска для развития сосудистых бляшек, которые могут серьезно угрожать здоровью сердца и кровеносной системы.

Дезорганизация циркадных ритмов: как это влияет на организм

Когда вы слишком сильно отклоняетесь от привычного графика сна, это сильно влияет на внутренние биологические часы. Дезорганизация циркадных ритмов (естественных циклов сна и бодрствования) мешает организму эффективно выполнять свои функции. Это может привести к:

  • Стойкому ощущению разбитости и усталости, несмотря на кажущийся долгий отдых.
  • Чувству еще большей утомленности и апатии в начале следующей недели.

Последствия избыточного сна: долгосрочные риски для здоровья

  • Сердечно-сосудистые заболевания: крупное исследование UK Biobank показало, что регулярный сон продолжительностью более 9 часов может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постоянные колебания между недосыпом и пересыпом создают хронический стресс для организма, что сказывается на его физическом и эмоциональном состоянии.

Что делать для улучшения сна

Эксперты настоятельно рекомендуют придерживаться постоянного графика сна. Стабильность — вот что поможет вам поддерживать оптимальный уровень бодрости, хорошее настроение и здоровье.

  • Оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых: 7-9 часов в сутки.
  • Стремитесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, чтобы ваши биологические часы работали как положено.

Стабильный режим сна — залог здоровья

Ожидание выходных для "отсыпки" может привести к множеству проблем со здоровьем. Чтобы поддерживать оптимальный уровень энергии, здоровья и настроения, лучше соблюдать стабильный график сна, даже в будние дни. Это поможет избежать бессонницы, улучшить метаболизм и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
