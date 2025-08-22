Замороженные ягоды против свежих: как сохранить витамины и не потерять пользу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Замороженные ягоды сохраняют больше витаминов, чем свежие — объясняют учёные
4:05
Здоровье

Кажется странным, но иногда замороженные ягоды могут быть более питательными, чем свежие. Как это возможно? Все дело в том, как ягоды хранятся и переносят транспортировку после сбора. Оказывается, заморозка может сохранить их питательные свойства намного лучше, чем длительное хранение свежих плодов.

Разнообразные замороженные ягоды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разнообразные замороженные ягоды

Как свежие ягоды теряют свои витамины

Свежие ягоды, особенно такие нежные, как малина, клубника и черника, начинают терять витамины и антиоксиданты почти сразу после сбора. Длительное хранение и транспортировка на большие расстояния лишь усугубляют этот процесс. Под воздействием тепла, света и кислорода витамины и другие полезные вещества начинают разрушаться.

Кроме того, недозрелые ягоды часто срывают специально, чтобы они не испортились по пути к покупателю. Это сказывается на их питательном составе, поскольку они не достигли пика зрелости, когда концентрация витаминов и фитонутриентов максимальна.

Почему замороженные ягоды сохраняют больше питательных веществ

Секрет замороженных ягод кроется в процессе глубокой заморозки. Современные технологии замораживания позволяют за считанные часы после сбора урожая превратить ягоды в ледяные кристаллы. Это замораживание практически останавливает все ферментативные процессы и окисление, которые разрушали бы питательные вещества.

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе отмечают, что ягоды, предназначенные для заморозки, собираются на пике зрелости, когда концентрация витаминов максимальна. Таким образом, замороженные ягоды сохраняют больше питательных веществ, чем те, которые были сорваны незрелыми для транспортировки.

Какие витамины сохраняются лучше в замороженных ягодах

Особенно хорошо при заморозке сохраняются жирорастворимые витамины, такие как витамин E, а также антиоксиданты, в частности антоцианы, которые придают ягодам их яркий цвет. Исследования в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry подтверждают, что эти вещества остаются стабильными в замороженных ягодах даже при длительном хранении.

Витамин С, который является водорастворимым и очень чувствителен к окислению, также сохраняется лучше в замороженных ягодах, чем в свежих, которые провели несколько дней в транспортировке и на полках магазинов.

Заморозка помогает минимизировать потери питательных веществ

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), потери питательных веществ при хранении и транспортировке свежих ягод могут быть значительными. Заморозка — это эффективный способ сохранить максимальное количество витаминов и других полезных веществ, минимизируя их потерю.

Преимущества замороженных ягод

Кроме того, замороженные ягоды обеспечивают круглогодичный доступ к витаминам и антиоксидантам, несмотря на сезонность. Это особенно важно в холодные месяцы, когда свежие ягоды могут быть дорогими или просто недоступными.

Известный диетолог Марион Нестле, в своих работах подчеркивает, что замороженные ягоды — это удобный и практичный способ получать полезные вещества круглый год. Главное — выбирать продукты без добавления сахара или сиропов, чтобы сохранить максимальную питательную ценность.

Замороженные ягоды — это не только удобно, но и полезно

Промышленная заморозка — это не просто способ удобного хранения, но и метод сохранения питательных свойств ягод. Замороженные ягоды могут быть даже более полезными, чем свежие, особенно если они хранятся длительное время. Включение замороженных ягод в рацион гарантирует стабильное поступление витаминов и антиоксидантов в течение всего года, что делает их ценным компонентом здорового питания.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
