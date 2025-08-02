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Простые правила, которые реально работают: как сделать ребёнка крепче без лекарств

Физическая активность у детей стимулирует циркуляцию иммунных клеток
2:45
Здоровье

Если ребёнок часто болеет, не стоит полагаться исключительно на народные средства и советы из интернета. Лучшее решение — проконсультироваться с иммунологом. Специалист поможет оценить, как работает защитная система организма, назначит необходимые анализы, а при необходимости — курс иммуномодуляторов и диетотерапии. Но зачастую без лекарств можно обойтись: поддержать иммунитет помогают простые, но важные правила здорового образа жизни.

выходной день семьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выходной день семьи

Закаливание: осторожность прежде всего

Закаливание помогает адаптировать организм к переменам температуры и укрепляет защитные механизмы. Но проводить процедуры нужно только с одобрения педиатра. Подход должен быть:

  • постепенным,

  • умеренным,

  • последовательным.

Начинать можно с воздушных ванн, затем подключать обтирания и контрастные обливания. Главное — не переусердствовать и учитывать состояние ребёнка.

Сбалансированное питание

Рацион ребёнка должен быть полноценным: без перекосов в сторону углеводов, белков или жиров. Все макронутриенты важны:

  • белки - строительный материал для клеток,

  • жиры - участвуют в усвоении витаминов,

  • углеводы - основной источник энергии.

Дополнительно стоит следить за потреблением клетчатки, витаминов и микроэлементов, особенно в период интенсивного роста и восстановления после болезни.

Режим дня и иммунитет

Чёткий распорядок дня помогает стабилизировать циркадные ритмы - биологические циклы, влияющие на иммунную систему. Регулярный сон, питание по графику и чередование активности с отдыхом способствуют:

  • выработке мелатонина,

  • нормализации гормонального фона,

  • укреплению барьерных функций организма.

Движение — стимулятор здоровья

Физическая активность улучшает кровообращение и движение лимфы, а значит, помогает иммунным клеткам эффективно распределяться по организму. Это особенно важно в детском возрасте, когда закладываются основы общего состояния здоровья.

Подойдут:

  • ежедневные прогулки на свежем воздухе,

  • подвижные игры,

  • плавание или танцы.

Главное — регулярность и радость от процесса.

Поддержка витаминами и БАДами

Назначать витаминные комплексы должен детский врач. Самолечение здесь недопустимо: избыток микроэлементов может быть не менее вреден, чем их недостаток. При правильном подходе:

  • витамины помогают восстановиться после болезни,

  • БАДы могут усилить защитные функции организма,

  • минеральные комплексы поддерживают обмен веществ.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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