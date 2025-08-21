Яблоки и груши: два фрукта, которые могут изменить твою жизнь — но какой из них лучше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови
Здоровье

Выбор между яблоком и грушей кажется довольно простым, но на самом деле эти два фрукта обладают разными питательными свойствами. Сравнив их по содержанию клетчатки и витаминов, можно выявить несколько интересных особенностей, которые могут помочь вам сделать осознанный выбор.

Клетчатка: что полезнее — яблоки или груши

Когда речь идет о клетчатке, груша явно выигрывает. Согласно данным USDA FoodData Central, среднее яблоко с кожурой (около 182 г) содержит примерно 4,4 грамма клетчатки, в то время как груша такого же размера (около 178 г) предлагает 5,5 граммов клетчатки. Это существенная разница, и груша становится предпочтительным выбором для тех, кто стремится повысить потребление клетчатки.

Однако стоит отметить, что не только количество клетчатки важно, но и её тип. Груши богаты растворимой клетчаткой, особенно пектином, который помогает улучшить пищеварение и снижает уровень холестерина. Яблоки также содержат растворимую клетчатку, но в меньшем количестве.

Витамины: яблоки или груши

Когда речь идет о витамине С, яблоки немного опережают груши. Согласно данным USDA, среднее яблоко содержит около 8,4 мг витамина С, в то время как груша — 7,5 мг. Однако эти цифры все же не покрывают суточную норму, так что для удовлетворения потребности в этом витамине стоит обратить внимание на другие источники.

Зато по витамину К груши явно выигрывают. В среднем плод груши содержит 7,8 мкг витамина К, что значительно больше, чем 4 мкг в яблоках. Витамин К важен для поддержания здоровья костей и нормального свертывания крови.

Фолаты и витамины группы B: что лучше для клеточного роста

По содержанию фолатов (витамин B9), которые необходимы для клеточного роста, груши немного опережают яблоки. Согласно исследованию, опубликованному в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, груши обеспечивают больше фолатов, что делает их полезными для поддержания нормальной работы клеток.

Антиоксиданты: яблоки или груши

Яблоки, особенно их кожура, богаты кверцетином и проантоцианидинами, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом и защищают клетки от повреждений, что делает яблоки отличным выбором для борьбы с воспалением.

Груши, с другой стороны, тоже содержат полезные фитонутриенты, но в меньшем количестве по сравнению с яблоками.

Мед и минералы: что в них полезного

Медь — важный минерал, необходимый для работы нервной системы и метаболизма железа. Груши содержат значительно больше меди, чем яблоки. Груша обеспечит 15% суточной нормы меди, тогда как яблоко — лишь 5%.

Гликемический индекс: что выбрать для контроля сахара в крови

Гликемический индекс (ГИ) груш обычно ниже, чем у яблок. Это может быть важным фактором для людей, следящих за уровнем сахара в крови, так как продукты с низким ГИ вызывают медленное повышение сахара в крови и способствуют лучшему контролю гликемии.

Какой фрукт выбрать

Сравнив яблоки и груши, можно сделать следующие выводы:

  • Груши выигрывают по содержанию клетчатки, витамина К, фолатов, меди и имеют более низкий гликемический индекс.
  • Яблоки содержат немного больше витамина С и специфических антиоксидантов, таких как кверцетин и проантоцианидины.

Рекомендация: для сбалансированного рациона можно регулярно включать оба этих фрукта. Каждый из них вносит свой вклад в ваше здоровье, обогащая организм клетчаткой, витаминами и минералами.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови
