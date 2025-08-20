Ваша щитовидка нуждается в этих продуктах: что включить в рацион прямо сейчас

Щитовидная железа — маленький, но очень важный орган, который влияет на множество процессов в организме, от метаболизма до настроения. Для того чтобы она функционировала корректно, нужно поддерживать её здоровое состояние с помощью правильного питания. Что же полезно для щитовидки? Представляем вам топ-7 продуктов, которые помогут поддержать её работу на высшем уровне.
Щитовидная железа нуждается в йоде для синтеза гормонов T3 и T4. Недостаток йода может привести к таким проблемам, как гипотиреоз и зоб. Рыба и морепродукты — это основные источники этого важного микроэлемента.
Рекомендация: оптимально употреблять 2-3 порции рыбы в неделю. Если в вашем регионе йод в почвах дефицитен, можно добавить морскую капусту как дополнительный источник йода.
Селен — важный элемент для преобразования гормонов щитовидной железы и защиты её от аутоиммунных атак.
Яйца — это настоящий кладезь полезных веществ для щитовидной железы:
Рекомендация: употребляйте 3-5 яиц в неделю. Лучше всего — варёные или в виде омлета, чтобы избежать перегрева и потери питательных веществ.
Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, содержат магний, который участвует в сотнях биохимических реакций, включая работу щитовидной железы.
Важно: при гипотиреозе не стоит злоупотреблять сырыми крестоцветными овощами (капуста, редис), так как они содержат гойтрогены, которые могут препятствовать усвоению йода. Лучше готовить их на пару.
При заболеваниях щитовидки часто повышается уровень воспаления. Антиоксиданты, содержащиеся в фруктах и ягодах, помогают снизить это воспаление.
Цинк и железо играют ключевую роль в поддержке функции щитовидной железы. Цинк необходим для превращения T4 в активную форму T3, а дефицит железа может усугубить симптомы гипотиреоза (усталость, выпадение волос).
Важно: бобовые могут вызывать вздутие, поэтому их лучше замачивать перед приготовлением.
Около 20% преобразования T4 в T3 происходит в кишечнике. При нарушении микрофлоры (например, после курса антибиотиков) эффективность работы щитовидной железы может снижаться.
Для поддержания здоровья щитовидной железы важно сбалансированно питаться, включая в рацион все необходимые микроэлементы и питательные вещества. Проконсультируйтесь с эндокринологом или диетологом перед изменением рациона, особенно если у вас уже есть проблемы с щитовидной железой.
Щитови́дная железа́ — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.
