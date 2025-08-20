Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признаки присутствия змей в саду: сброшенная кожа и следы на почве
Китайские точки красоты, которые делают кожу сияющей и свежей всего за пару минут в день
В Амазонке найден новый вид пираний-вегетарианцев с зубами, похожими на человеческие
Учёные: рельеф мышц зависит от дефицита жира и силовых тренировок
CNN: Абу-Даби станет домом для нового тематического парка Disney
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку

Ваша щитовидка нуждается в этих продуктах: что включить в рацион прямо сейчас

Рыба и морепродукты важны для гормонального баланса и работы щитовидной железы
5:12
Здоровье

Щитовидная железа — маленький, но очень важный орган, который влияет на множество процессов в организме, от метаболизма до настроения. Для того чтобы она функционировала корректно, нужно поддерживать её здоровое состояние с помощью правильного питания. Что же полезно для щитовидки? Представляем вам топ-7 продуктов, которые помогут поддержать её работу на высшем уровне.

Щитовидка
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Щитовидка

Рыба и морепродукты: источники йода и селена

Щитовидная железа нуждается в йоде для синтеза гормонов T3 и T4. Недостаток йода может привести к таким проблемам, как гипотиреоз и зоб. Рыба и морепродукты — это основные источники этого важного микроэлемента.

  • Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, сардины): содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают снижать воспаление и поддерживать гормональный баланс.
  • Морепродукты (креветки, мидии, устрицы): в них помимо йода присутствует селен, который защищает щитовидку от окислительного стресса.

Рекомендация: оптимально употреблять 2-3 порции рыбы в неделю. Если в вашем регионе йод в почвах дефицитен, можно добавить морскую капусту как дополнительный источник йода.

Орехи и семена: поддержка изнутри

Селен — важный элемент для преобразования гормонов щитовидной железы и защиты её от аутоиммунных атак.

  • Бразильские орехи: всего 2-3 штуки в день полностью покрывают суточную норму селена.
  • Семена льна и чиа: они содержат омега-3 жирные кислоты и клетчатку, которые помогают снизить воспаление и поддерживать здоровый метаболизм.

Яйца: витаминная поддержка

Яйца — это настоящий кладезь полезных веществ для щитовидной железы:

  • Йод (особенно если куры ели йодированные корма),
  • Витамины группы B (включая B12 и фолиевую кислоту), которые участвуют в синтезе гормонов,
  • Селен и витамин D, важные для иммунной регуляции.

Рекомендация: употребляйте 3-5 яиц в неделю. Лучше всего — варёные или в виде омлета, чтобы избежать перегрева и потери питательных веществ.

Зеленые листовые овощи: магний и антиоксиданты

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, содержат магний, который участвует в сотнях биохимических реакций, включая работу щитовидной железы.

  • Шпинат: богат железом, что особенно важно при гипотиреозе, когда часто наблюдается дефицит этого минерала.
  • Брокколи и капуста: содержат индол-3-карбинол, который поддерживает детоксикацию печени, а она, в свою очередь, помогает преобразовывать гормоны щитовидки.

Важно: при гипотиреозе не стоит злоупотреблять сырыми крестоцветными овощами (капуста, редис), так как они содержат гойтрогены, которые могут препятствовать усвоению йода. Лучше готовить их на пару.

Фрукты и ягоды: мощные антиоксиданты

При заболеваниях щитовидки часто повышается уровень воспаления. Антиоксиданты, содержащиеся в фруктах и ягодах, помогают снизить это воспаление.

  • Ягоды (черника, малина, клюква): чемпионы по антиоксидантам.
  • Цитрусовые (апельсины, лимоны): богаты витамином C, который укрепляет иммунитет и помогает усваивать железо.
  • Яблоки и груши: содержат кверцетин, который уменьшает воспаление.

Бобовые: поддержка метаболизма

Цинк и железо играют ключевую роль в поддержке функции щитовидной железы. Цинк необходим для превращения T4 в активную форму T3, а дефицит железа может усугубить симптомы гипотиреоза (усталость, выпадение волос).

  • Чечевица: легко усваиваемый источник белка.
  • Нут и фасоль: содержат селен и магний, полезные для работы щитовидки.

Важно: бобовые могут вызывать вздутие, поэтому их лучше замачивать перед приготовлением.

Пробиотики: восстановление кишечной флоры

Около 20% преобразования T4 в T3 происходит в кишечнике. При нарушении микрофлоры (например, после курса антибиотиков) эффективность работы щитовидной железы может снижаться.

  • Кефир и йогурт: натуральные пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору.
  • Квашеная капуста: помимо пробиотиков, содержит витамин C.
  • Комбуча (чайный гриб): помогает поддерживать баланс микрофлоры, но при аутоиммунных заболеваниях (например, тиреоидит) следует быть осторожным, так как она может стимулировать иммунитет.

Для поддержания здоровья щитовидной железы важно сбалансированно питаться, включая в рацион все необходимые микроэлементы и питательные вещества. Проконсультируйтесь с эндокринологом или диетологом перед изменением рациона, особенно если у вас уже есть проблемы с щитовидной железой.

Уточнения

Щитови́дная железа́ — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа
Военные новости
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах
Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.