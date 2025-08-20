Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рацион, вода и режим сна помогают худеть без физических нагрузок
Автомобили с пробегом более 500 тыс. км становятся опасными для эксплуатации
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани

Капсулы с омега-3 или рыба? Невероятные открытия, которые изменят ваше представление о добавках

Омега-3 из рыбы усваивается на 70% лучше, чем из капсул, утверждают исследования
4:21
Здоровье

Омега-3 жирные кислоты давно стали синонимом здоровья для сосудов и мозга. Многие предпочитают получать их в виде добавок в капсулах, считая, что это удобный способ обеспечить организм необходимыми веществами. Однако, что если научные исследования ставят под сомнение эффективность таких добавок? Как выяснили ученые, омега-3 из капсул может усваиваться гораздо хуже, чем мы думали.

Рыбий жир
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Рыбий жир

Омега-3 в капсулах: не все так просто

Капсулы с омега-3 кажутся простым решением для людей, которые не могут регулярно включать рыбу в свой рацион. Но проблемы начинаются с самой формы, в которой содержатся жирные кислоты. В большинстве добавок омега-3 присутствуют в виде этиловых эфиров, что делает их сложными для усвоения. Эти молекулы требуют дополнительных усилий от организма для их переработки, и далеко не всегда эффективно усваиваются.

Почему рыба усваивается лучше

В отличие от добавок, натуральная рыба поставляет омега-3 в более легко усваиваемых формах — триглицеридов и фосфолипидов. Именно эти формы организм распознает и усваивает наилучшим образом, обеспечивая максимальную биодоступность полезных веществ.

  • Триглицериды и фосфолипиды: формы омега-3, которые рыба поставляет в наиболее усвояемом виде.

Это делает омега-3 из рыбы более эффективными для организма, чем добавки в капсулах с этиловыми эфирами.

Неожиданные результаты исследований

Доктор Джоан Мэнсон из Гарвардской медицинской школы провела исследования, которые показали, что омега-3 из рыбы могут усваиваться на 50-70% лучше, чем аналогичные кислоты из капсул. Это открытие заставляет задуматься: что на самом деле усваивается организмом из дорогостоящих добавок? Возможно, значительная часть этих добавок просто проходит через организм без пользы, оставляя многие вопросы о их эффективности без ответов.

Рыба — это не только омега-3

Кроме омега-3, рыба является источником множества других полезных веществ, которые работают в синергии. Эти компоненты усиливают общую пользу для организма:

  • Высококачественный белок.
  • Витамин D.
  • Селен.
  • Йод.

Эти питательные вещества делают рыбу не только хорошим источником омега-3, но и важным элементом полноценного питания.

Сердечно-сосудистая польза рыбы

Регулярное потребление жирной рыбы связано с снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Противоположно этому, для добавок омега-3 пока нет столь же убедительных долгосрочных доказательств эффективности, несмотря на многочисленные клинические испытания.

Капсулы омега-3: когда они могут быть полезны

Если у вас нет возможности регулярно включать рыбу в свой рацион, добавки могут стать хорошей альтернативой. Однако важно понимать, что качество капсул имеет значение. Выбирайте добавки, в которых омега-3 представлены в виде триглицеридов или фосфолипидов - это улучшит усвоение, хотя такие капсулы стоят дороже и менее доступны.

Потенциальные риски рыбы: загрязнение

Не забывайте о возможных рисках, связанных с некоторыми видами рыбы. Некоторые рыбы могут содержать токсичные вещества из-за загрязнения водоемов. Чтобы минимизировать этот риск, выбирайте рыбу, которая находится на нижних ступенях пищевой цепи, например:

  • Дикий лосось.
  • Скумбрия.
  • Сардины.

Эти виды рыбы обычно менее подвержены накоплению токсинов.

Исходя из всех данных, Джоан Мэнсон и другие эксперты рекомендуют рыбу как основной источник омега-3. Это не только более эффективный способ усвоения этих жирных кислот, но и более здоровый и сбалансированный вариант благодаря комплексному набору других питательных веществ.

Капсулы с омега-3 могут быть полезны, но только как дополнительное средство в случае, если включить рыбу в ежедневный рацион невозможно, или по медицинским показаниям.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей
Бьюти-соки: новый способ заботы о коже, который обещает сияние и молодость без сложного ухода
Певец Шура показал, как выглядел в юности на заре своей сценической карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.