Идеальный вес — не гарантия здоровья: неудобная правда, которую редко озвучивают врачи

Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни

Общеизвестно, что избыточный вес и ожирение (индекс массы тела, или ИМТ, более 30) могут негативно влиять на здоровье, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Однако существует парадокс: некоторые люди с ожирением живут дольше и имеют лучшее здоровье, чем те, кто не страдает лишним весом. Этот феномен известен как парадокс ожирения.

Сущность парадокса ожирения

Парадокс ожирения заключается в том, что у некоторых людей с избыточным весом риск смерти от болезней сердца может быть даже ниже, чем у людей с нормальным весом. Например, после сердечного приступа или инсульта люди с ожирением могут лучше справляться с последствиями.

Этот парадокс впервые был описан американским кардиологом Карлом Лави. Его исследования показали, что у людей с ожирением, умерших от тяжелой сердечной недостаточности, были более низкие ИМТ и процент жира в теле по сравнению с теми, кто выжил, сообщает flowee.cz.

Возможные объяснения

Причины парадокса ожирения до конца не ясны, но ученые предлагают несколько гипотез:

Физическая активность . Даже при наличии лишнего веса человек может быть в хорошей физической форме, что положительно сказывается на его здоровье и продолжительности жизни.

. Даже при наличии лишнего веса человек может быть в хорошей физической форме, что положительно сказывается на его здоровье и продолжительности жизни. Типы жира . Не весь жир в организме вреден. Подкожный жир, расположенный под кожей, может быть полезен, так как помогает сохранять тепло и защищать внутренние органы.

. Не весь жир в организме вреден. Подкожный жир, расположенный под кожей, может быть полезен, так как помогает сохранять тепло и защищать внутренние органы. Сопутствующие заболевания . У людей с ожирением могут быть другие хронические заболевания, которые влияют на здоровье и продолжительность жизни.

. У людей с ожирением могут быть другие хронические заболевания, которые влияют на здоровье и продолжительность жизни. Стресс. Попытки похудеть могут вызывать сильный психологический стресс, что негативно сказывается на здоровье.

Научные исследования

Некоторые исследования подтверждают парадокс ожирения. Например, в журнале "European Heart Journal" была опубликована работа, в которой ученые обнаружили, что у людей с повышенным ИМТ риск смерти от сердечной недостаточности ниже. Однако после учета других факторов, таких как физическая активность и наличие сопутствующих заболеваний, парадокс перестал быть очевидным.

Другие исследования указывают на то, что ожирение может увеличивать риск развития диабета, рака и других серьезных заболеваний, что делает его опасным для здоровья.

Практические рекомендации

Врачи подчеркивают, что для здоровья важен не только вес, но и общее состояние организма, физическая активность и питание. В некоторых случаях потеря веса может быть не лучшим решением. Вместо этого важно сосредоточиться на здоровом образе жизни, регулярных физических упражнениях и сбалансированном питании.

Парадокс ожирения остается сложной и неоднозначной темой, вызывающей споры среди ученых. Однако большинство специалистов согласны, что для поддержания здоровья необходимо учитывать не только вес, но и физическую активность, питание и общее состояние организма.

