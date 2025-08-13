Идеальный вес — не гарантия здоровья: неудобная правда, которую редко озвучивают врачи

Общеизвестно, что избыточный вес и ожирение (индекс массы тела, или ИМТ, более 30) могут негативно влиять на здоровье, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Однако существует парадокс: некоторые люди с ожирением живут дольше и имеют лучшее здоровье, чем те, кто не страдает лишним весом. Этот феномен известен как парадокс ожирения.
Парадокс ожирения заключается в том, что у некоторых людей с избыточным весом риск смерти от болезней сердца может быть даже ниже, чем у людей с нормальным весом. Например, после сердечного приступа или инсульта люди с ожирением могут лучше справляться с последствиями.
Этот парадокс впервые был описан американским кардиологом Карлом Лави. Его исследования показали, что у людей с ожирением, умерших от тяжелой сердечной недостаточности, были более низкие ИМТ и процент жира в теле по сравнению с теми, кто выжил, сообщает flowee.cz.
Причины парадокса ожирения до конца не ясны, но ученые предлагают несколько гипотез:
Некоторые исследования подтверждают парадокс ожирения. Например, в журнале "European Heart Journal" была опубликована работа, в которой ученые обнаружили, что у людей с повышенным ИМТ риск смерти от сердечной недостаточности ниже. Однако после учета других факторов, таких как физическая активность и наличие сопутствующих заболеваний, парадокс перестал быть очевидным.
Другие исследования указывают на то, что ожирение может увеличивать риск развития диабета, рака и других серьезных заболеваний, что делает его опасным для здоровья.
Врачи подчеркивают, что для здоровья важен не только вес, но и общее состояние организма, физическая активность и питание. В некоторых случаях потеря веса может быть не лучшим решением. Вместо этого важно сосредоточиться на здоровом образе жизни, регулярных физических упражнениях и сбалансированном питании.
Парадокс ожирения остается сложной и неоднозначной темой, вызывающей споры среди ученых. Однако большинство специалистов согласны, что для поддержания здоровья необходимо учитывать не только вес, но и физическую активность, питание и общее состояние организма.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
