Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редактор отдела моды Lamoda Еркович назвала образы для мам на 1 сентября
Отверстие в ручке сковороды предотвращает попадание вредного BPA от пластиковой ложки в еду
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
Skyfall от NASA JPL и AeroVironment высадит шесть вертолётов на Марс

Идеальный вес — не гарантия здоровья: неудобная правда, которую редко озвучивают врачи

Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
3:20
Здоровье

Общеизвестно, что избыточный вес и ожирение (индекс массы тела, или ИМТ, более 30) могут негативно влиять на здоровье, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Однако существует парадокс: некоторые люди с ожирением живут дольше и имеют лучшее здоровье, чем те, кто не страдает лишним весом. Этот феномен известен как парадокс ожирения.

Полный мужчина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Полный мужчина

Сущность парадокса ожирения

Парадокс ожирения заключается в том, что у некоторых людей с избыточным весом риск смерти от болезней сердца может быть даже ниже, чем у людей с нормальным весом. Например, после сердечного приступа или инсульта люди с ожирением могут лучше справляться с последствиями.

Этот парадокс впервые был описан американским кардиологом Карлом Лави. Его исследования показали, что у людей с ожирением, умерших от тяжелой сердечной недостаточности, были более низкие ИМТ и процент жира в теле по сравнению с теми, кто выжил, сообщает flowee.cz.

Возможные объяснения

Причины парадокса ожирения до конца не ясны, но ученые предлагают несколько гипотез:

  • Физическая активность. Даже при наличии лишнего веса человек может быть в хорошей физической форме, что положительно сказывается на его здоровье и продолжительности жизни.
  • Типы жира. Не весь жир в организме вреден. Подкожный жир, расположенный под кожей, может быть полезен, так как помогает сохранять тепло и защищать внутренние органы.
  • Сопутствующие заболевания. У людей с ожирением могут быть другие хронические заболевания, которые влияют на здоровье и продолжительность жизни.
  • Стресс. Попытки похудеть могут вызывать сильный психологический стресс, что негативно сказывается на здоровье.

Научные исследования

Некоторые исследования подтверждают парадокс ожирения. Например, в журнале "European Heart Journal" была опубликована работа, в которой ученые обнаружили, что у людей с повышенным ИМТ риск смерти от сердечной недостаточности ниже. Однако после учета других факторов, таких как физическая активность и наличие сопутствующих заболеваний, парадокс перестал быть очевидным.

Другие исследования указывают на то, что ожирение может увеличивать риск развития диабета, рака и других серьезных заболеваний, что делает его опасным для здоровья.

Практические рекомендации

Врачи подчеркивают, что для здоровья важен не только вес, но и общее состояние организма, физическая активность и питание. В некоторых случаях потеря веса может быть не лучшим решением. Вместо этого важно сосредоточиться на здоровом образе жизни, регулярных физических упражнениях и сбалансированном питании.

Парадокс ожирения остается сложной и неоднозначной темой, вызывающей споры среди ученых. Однако большинство специалистов согласны, что для поддержания здоровья необходимо учитывать не только вес, но и физическую активность, питание и общее состояние организма.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения
Домашние животные
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Последние материалы
Редактор отдела моды Lamoda Еркович назвала образы для мам на 1 сентября
Отверстие в ручке сковороды предотвращает попадание вредного BPA от пластиковой ложки в еду
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
Skyfall от NASA JPL и AeroVironment высадит шесть вертолётов на Марс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.