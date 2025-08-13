Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Простая прогулка, которая предсказывает здоровье и долголетие: этот тест пугающе точен после 45 лет

Учёные из Питтсбурга рекомендовали отслеживать скорость ходьбы после 45 лет
4:54
Здоровье

Скорость, с которой вы передвигаетесь пешком, может дать представление о вашем физическом и ментальном состоянии. Даже обычная прогулка способна выявить, насколько эффективно работают ваши органы и системы. Исследования показывают, что медленная ходьба может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем и возрастных изменениях.

Ходьба
Фото: freepik.com by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Зачем важна скорость ходьбы

Ходьба — это не просто движение, а комплексный процесс, задействующий множество систем организма. Во время ходьбы задействованы кости, мышцы, органы зрения, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, а также мозг, координирующий все действия. С возрастом эти системы работают медленнее, что может быть индикатором общего старения организма.

Как измерить свою скорость ходьбы

Для этого потребуется секундомер и ровное пространство. Пройдите 10 метров в обычном темпе и зафиксируйте время. Затем разделите пройденное расстояние на затраченное время — это и будет ваша скорость ходьбы.

Сравнительные данные по возрастам

Средние показатели скорости ходьбы для разных возрастных групп:

40-49 лет:

  • Мужчины: 1,43 м/с
  • Женщины: 1,39 м/с

50-59 лет:

  • Мужчины: 1,43 м/с
  • Женщины: 1,31 м/с

60-69 лет:

  • Мужчины: 1,43 м/с
  • Женщины: 1,24 м/с

70-79 лет:

  • Мужчины: 1,26 м/с
  • Женщины: 1,13 м/с

80-89 лет:

  • Мужчины: 0,97 м/с
  • Женщины: 0,94 м/с

Взаимосвязь скорости ходьбы и продолжительности жизни

Исследования показывают, что скорость ходьбы может быть связана с продолжительностью жизни. Например, в Питтсбургском университете было установлено, что у мужчин старше 75 лет с минимальной скоростью ходьбы вероятность прожить ещё 10 лет составляет всего 19%, тогда как у тех, кто ходит быстрее, этот показатель достигает 87%. Даже среди относительно здоровых людей старше 65 лет, те, кто ходит медленно, имеют в три раза больше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает flowee. cz.

Замедление темпа ходьбы после 45 лет

Скорость ходьбы в возрасте 45 лет может служить прогнозом скорости старения организма. Люди, которые ходят медленно, чаще сталкиваются с проблемами, такими как ухудшение состояния лёгких, зубной эмали, иммунной системы, повышение артериального давления и уровня холестерина, а также снижение когнитивных функций, включая память и мышление.

Как улучшить скорость ходьбы

Если вы обнаружили, что ходите медленно, не стоит отчаиваться. Есть несколько способов повысить свою физическую активность:

  1. Чаще выбирайтесь на прогулки.
  2. Оставляйте машину подальше от места назначения.
  3. Найдите компанию для совместных прогулок.
  4. Заведите питомца, который станет стимулом для большей активности.

Тест на скорость реакции

Ещё один способ оценить своё здоровье — тест на скорость реакции. Вам понадобится длинная линейка и помощник. Расположитесь за столом, положите руку на край, а помощник должен держать линейку вертикально над вашим пальцем так, чтобы нулевая отметка совпадала с ним. Затем помощник неожиданно отпустит линейку, а ваша задача — как можно быстрее схватить её большим и указательным пальцами. Расстояние, на котором вы её поймаете, покажет вашу скорость реакции.

Результаты теста на скорость реакции

  • Отлично: менее 7,5 см
  • Выше среднего: 7,5-15,9 см
  • Средний результат: 15,9-20,4 см
  • Ниже среднего: более 20,4 см
  • Слабо: более 28 см

Замедленная реакция может указывать на проблемы с сердцем, мозгом или другими системами организма.

Скорость ходьбы и реакции являются простыми, но важными показателями вашего здоровья. Если вы заметили снижение темпа или ухудшение реакции, это может быть сигналом о необходимости обратить внимание на своё физическое состояние и увеличить уровень активности.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
