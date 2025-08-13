То орут на всех, то готовы обнять мир — женский организм подаёт сигналы, которые пора расшифровать

Ирена Гончлова призывает женщин использовать цикл как инструмент баланса

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждая женщина может использовать свои месячные циклы для повышения эффективности и гармонии в жизни. Понимание изменений, происходящих в организме каждый месяц, помогает лучше справляться с задачами, достигать целей и поддерживать хорошее настроение.

Фото: www.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free More info Девушка

Мужская и женская энергия: не только о поле

Эксперт по медицине и соавтор подкаста "Hackni život" Ирена Гончлова объясняет, что мужская и женская энергия не зависят от пола. Каждый человек обладает обеими энергиями, которые могут проявляться по-разному в зависимости от ситуации. Например, женщина с доминирующей мужской энергией будет стремиться к результатам, а с женской — лучше понимать себя и окружающих.

Как гормоны влияют на нашу продуктивность

Месячный цикл состоит из четырёх фаз, каждая из которых определяется уровнем гормонов — эстрогена и прогестерона. Эстроген придаёт энергию, уверенность и активность, а прогестерон действует успокаивающе, flowee.cz.

Фолликулярная фаза (1-14 день): в этот период уровень эстрогена растёт, достигая максимума во время овуляции. Женщина чувствует себя энергичной, решительной и уверенной. В это время лучше заниматься кардиотренировками, переходить на более интенсивные нагрузки и избегать углеводов. Овуляция (14-15 день): это время, когда женщина чувствует себя лучше всего. Эстроген на пике, что способствует улучшению настроения и повышению активности. Идеально для важных встреч и принятия решений. Лютеиновая фаза (15-28 день): уровень эстрогена снижается, а прогестерон начинает действовать успокаивающе. Женщина чувствует спокойствие и желание заниматься творчеством. В это время полезно заниматься силовыми тренировками, правильно питаться и избегать переедания. Менструация (1-7 день): организм нуждается в отдыхе и восстановлении. Рекомендуется больше отдыхать, набираться сил и готовиться к следующей фолликулярной фазе.

Цикличность как суперспособность

Понимание своего месячного цикла позволяет женщине лучше чувствовать себя и достигать гармонии. Прислушиваясь к своему организму, можно использовать каждую фазу цикла для достижения своих целей и поддержания хорошего настроения.

Уточнения

Менструа́льный цикл (от лат. menstruus «месячный „цикл“; ежемесячный») — это регулярное естественное изменение, которое происходит в женской репродуктивной системе (особенно в матке и яичниках), что делает беременность возможной.

