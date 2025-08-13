Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журова: спортсменам, сменившим гражданство, невозможно вернуться в сборную России
Роспотребнадзор сообщил о новых случаях анаплазмоза в Подмосковье
Грязь с жалюзи удобнее вытирать с помощью носка
Квадратная форма головы помогает тибетской лисице охотиться в Гималаях
Пересечение сплошной линии допускается ПДД в исключительных ситуациях
Зумеры тратят меньше на командировки, чем другие поколения — OneTwoTrip
Минздрав рекомендовал ежегодную диспансеризацию после 40 лет для профилактики болезней сердца
ESA использовала лунный кратер для настройки радара миссии JUICE
Маме Тимати польстил титул валиде после нападок из-за перерезания пуповины

То орут на всех, то готовы обнять мир — женский организм подаёт сигналы, которые пора расшифровать

Ирена Гончлова призывает женщин использовать цикл как инструмент баланса
2:35
Здоровье

Каждая женщина может использовать свои месячные циклы для повышения эффективности и гармонии в жизни. Понимание изменений, происходящих в организме каждый месяц, помогает лучше справляться с задачами, достигать целей и поддерживать хорошее настроение.

Девушка
Фото: www.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free More info
Девушка

Мужская и женская энергия: не только о поле

Эксперт по медицине и соавтор подкаста "Hackni život" Ирена Гончлова объясняет, что мужская и женская энергия не зависят от пола. Каждый человек обладает обеими энергиями, которые могут проявляться по-разному в зависимости от ситуации. Например, женщина с доминирующей мужской энергией будет стремиться к результатам, а с женской — лучше понимать себя и окружающих.

Как гормоны влияют на нашу продуктивность

Месячный цикл состоит из четырёх фаз, каждая из которых определяется уровнем гормонов — эстрогена и прогестерона. Эстроген придаёт энергию, уверенность и активность, а прогестерон действует успокаивающе, flowee.cz.

  1. Фолликулярная фаза (1-14 день): в этот период уровень эстрогена растёт, достигая максимума во время овуляции. Женщина чувствует себя энергичной, решительной и уверенной. В это время лучше заниматься кардиотренировками, переходить на более интенсивные нагрузки и избегать углеводов.
  2. Овуляция (14-15 день): это время, когда женщина чувствует себя лучше всего. Эстроген на пике, что способствует улучшению настроения и повышению активности. Идеально для важных встреч и принятия решений.
  3. Лютеиновая фаза (15-28 день): уровень эстрогена снижается, а прогестерон начинает действовать успокаивающе. Женщина чувствует спокойствие и желание заниматься творчеством. В это время полезно заниматься силовыми тренировками, правильно питаться и избегать переедания.
  4. Менструация (1-7 день): организм нуждается в отдыхе и восстановлении. Рекомендуется больше отдыхать, набираться сил и готовиться к следующей фолликулярной фазе.

Цикличность как суперспособность

Понимание своего месячного цикла позволяет женщине лучше чувствовать себя и достигать гармонии. Прислушиваясь к своему организму, можно использовать каждую фазу цикла для достижения своих целей и поддержания хорошего настроения.

Уточнения

Менструа́льный цикл (от лат. menstruus «месячный „цикл“; ежемесячный») — это регулярное естественное изменение, которое происходит в женской репродуктивной системе (особенно в матке и яичниках), что делает беременность возможной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения
Домашние животные
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Последние материалы
В Госдуме объяснили необходимость частичной блокировки звонков в мессенджерах
Перепады влаги и температуры вызывают трещины на помидорах
Кардиотренировки и изоляция ягодиц помогут улучшить форму бёдер — мнение тренера
Учёные выяснили, что приручение волка началось 15–30 тысяч лет назад в разных регионах мира
Оптимальные сроки осенней посадки клубники в разных регионах России
Разморозку холодильника можно провести с использованием горячей воды и вентилятора
Косметологи предупреждают: мезороллер без стерильности ведёт к воспалению кожи
Потеря номерного знака авто требует обращения в ГАИ для фиксации факта
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения
SHOT: в России предложили штраф до 15 тысяч рублей за иранскую тонировку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.