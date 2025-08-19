Мед в кипятке — это конец всех его чудес? Уничтожает ли чай все, что было полезно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горячий чай разрушает ферменты меда, но сохраняет минералы и витамины
3:58
Здоровье

Мед — это не просто сладость, а настоящий кладезь полезных веществ. Но что происходит, когда мы добавляем его в горячий чай? Мнения расходятся: одни утверждают, что температура разрушает все полезные компоненты, другие уверены, что это преувеличение. Давайте разберемся, что из этого правда, а что миф.

имбирный чай
Фото: freepik is licensed under public domain
имбирный чай

Когда мед теряет свои силы

Несмотря на все свои полезные свойства, мед имеет несколько уязвимых точек, когда речь идет о высокой температуре. Некоторые из его активных компонентов действительно разрушаются при нагревании. Вот основные из них:

  • Ферменты (диастаза, амилаза): это белки, которые отвечают за расщепление крахмала. При нагреве они теряют свою активность, так как высокая температура разрушает их структуру.
  • Антиоксиданты: важнейшие вещества, которые защищают наш организм от вредных свободных радикалов. При сильном нагреве их количество и способность нейтрализовать эти радикалы снижается.
  • Ароматические соединения: именно они придают меду его неповторимый вкус. Однако при высоких температурах многие летучие соединения испаряются, и мед теряет часть своего аромата.

Что остается стабильным

Несмотря на то что некоторые компоненты меда теряют свои полезные качества при высоких температурах, не все так печально. Есть вещества, которые сохраняются даже в горячем чае:

  • Минералы (кальций, калий, магний, железо): эти элементы остаются стабильными при любых температурах и не теряют своей ценности, даже если мед добавлен в кипящий напиток.
  • Глюкоза и фруктоза: эти углеводы остаются неизменными, независимо от температуры, и продолжают давать меду его энергетическую ценность.

Как правильно добавлять мед в чай

Чтобы максимально сохранить все полезные свойства меда, важно учитывать температуру напитка. Вот несколько советов, как сделать так, чтобы мед не потерял своих полезных качеств:

  • Не добавляйте мед в кипяток: оптимальная температура чая для добавления меда — 40-50 градусов. При такой температуре сохраняются все наиболее чувствительные компоненты меда.
  • Дайте чаю немного остыть: после того как вы заварите чай, подождите несколько минут, прежде чем добавлять мед. Это поможет снизить температуру и сохранить больше полезных веществ.
  • Используйте мед в теплом напитке: чай, который только немного теплый, сохраняет полезные качества меда лучше всего.

Кристаллизация меда: почему это не связано с нагревом

Многие люди обеспокоены тем, что мед кристаллизуется после того, как его добавляют в горячий чай. На самом деле, это не зависит от температуры напитка. Процесс кристаллизации меда в основном зависит от того, сколько в нем глюкозы и фруктозы. Если мед содержит много глюкозы, он будет кристаллизоваться быстрее. Это естественный процесс, и он не связан с нагреванием.

Не бойтесь горячего чая с медом

Хотя некоторые полезные свойства меда действительно могут потеряться при добавлении в очень горячую жидкость, это не значит, что весь мед утратит свою ценность. С помощью нескольких простых рекомендаций, таких как добавление меда в чай при температуре около 40-50 градусов, вы сможете сохранить максимум его полезных свойств.

Секреты идеального меда в чае

  • Снижайте температуру чая до 40-50 градусов перед добавлением меда.
  • Дайте чаю немного остыть, чтобы сохранить ароматы и витамины.
  • Помните, что не все компоненты меда теряют свою ценность при нагреве.

Так что не бойтесь наслаждаться чаем с медом — просто делайте это правильно!

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
