Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар Евтеева: чистка зубов раз в неделю предотвратит зубной камень у животных
Кошачья мята и поощрение лакомством ускоряют привыкание питомца к когтеточке
Травма миллионера: жена Романа Товстика сломала ему ногу из-за скандала с Полиной Дибровой
Пиломатериалы в Китай: первая экспортная сделка на Петербургской бирже состоялась
Дерматолог Филева назвала простые способы облегчить симптомы аллергии без лекарств
Музыка или аудиокнига помогут сделать домашнюю уборку менее утомительной
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Итальянская мечта за 1 евро: сколько стоит владеть домом в Италии — Daily Mail

Коровье молоко в прошлом: какое растительное молоко стоит выбрать для здоровья и фигуры

Соевое молоко содержит полноценный белок, подходящий для вегетарианцев и веганов
3:34
Здоровье

Спрос на альтернативы коровьему молоку продолжает стремительно расти, что ставит покупателей перед выбором между множеством вариантов. Овсяное, миндальное и соевое молоко — каждый из этих напитков обещает уникальные преимущества для здоровья. Однако какой из них выбрать?

Стакан соевого молока с соей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стакан соевого молока с соей

Овсяное молоко: кремовый и полезный выбор

Что особенного в овсяном молоке

  • Овсяное молоко завоевало популярность благодаря своей мягкой текстуре и естественной сладости. Оно идеально подходит для добавления в кофе, а также для приготовления каш. Этот напиток часто обогащают кальцием и витамином D, что повышает его питательную ценность. Кроме того, овсяное молоко содержит клетчатку бета-глюкан, известную своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы.

Преимущества

  • Кремовая текстура.
  • Сладкий вкус.
  • Обогащение кальцием и витамином D.
  • Наличие клетчатки бета-глюкан.

Миндальное молоко: легкость и низкая калорийность

Что стоит знать о миндальном молоке

  • Миндальное молоко известно своим легким ореховым привкусом и низкой калорийностью. Оно часто выбирается теми, кто следит за фигурой или соблюдает низкокалорийные диеты. Однако стоит учитывать, что производство миндаля связано с большими экологическими затратами. По данным исследований Стэнфордского университета, для выращивания орехов требуется огромное количество воды, что делает этот продукт менее экологически устойчивым.

Преимущества

  • Легкий ореховый вкус.
  • Низкая калорийность.
  • Высокое содержание витамина E.

Соевое молоко: богатство белка

Почему соевое молоко так популярно

  • Соевое молоко остается одним из самых востребованных растительных напитков благодаря высокому содержанию белка, что делает его наиболее схожим с коровьим молоком по питательной ценности. Соевый белок является полноценным, так как содержит все незаменимые аминокислоты, что делает этот напиток ценным для вегетарианцев и веганов.

Преимущества

  • Высокое содержание белка.
  • Полноценный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты.
  • Подходит для вегетарианцев и веганов.
  • Естественно богат калием.

Как выбрать подходящее молоко

При выборе между овсяным, миндальным и соевым молоком важно учитывать личные предпочтения в отношении вкуса, а также диетические цели. Например, если вы хотите увеличить потребление белка, то соевое молоко будет лучшим выбором. Овсяное молоко подойдёт тем, кто предпочитает сладкий вкус и ищет добавление клетчатки в рацион. Миндальное молоко — отличный выбор для тех, кто следит за калориями и желает получить дополнительную дозу витамина E.

Исследования также подтверждают, что регулярное употребление соевых продуктов способствует поддержанию мышечной массы и оказывает положительное влияние на здоровье в целом, как показано в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

Выбор между овсяным, миндальным и соевым молоком зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений и потребностей в питательных веществах. Нет универсального "лучшего" варианта — каждый из этих напитков обладает своими уникальными преимуществами.

Уточнения

Расти́тельное молоко́ - привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт в странах Востока, Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, а также некоторых районах Африки, и своеобразный заменитель или альтернатива молоку животного происхождения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Итальянская мечта за 1 евро: сколько стоит владеть домом в Италии — Daily Mail
Аргиопа Брюнниха атакует: энтомологи предупреждают об опасности ядовитых пауков-ос
Учёные выяснили: говядина эффективнее растительных заменителей для роста мышц
Ферменты в косметике — новый шаг в антивозрастном уходе и профилактике старения
Культуролог Серебрянская похвалила запрет фильмов по новому закону о ценностях
Ученые: кошки видят сны о событиях из реальной жизни — охоте и драках
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
YouTube вступил в борьбу за права на трансляцию премии Оскар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.