Храп: как вернуть тишину в спальню без ножа хирурга? Простые методы, которые действительно работают

Отказ от алкоголя и курения снижает интенсивность храпа, подтверждают исследования
3:45
Здоровье

Храп — ночной спутник миллионов людей, мешающий не только им, но и их близким. Но не всегда требуется операция для решения этой проблемы. Сомнологи делятся простыми, но эффективными методами, которые помогут вернуть тишину в спальню.

Мужчина, храпящий во сне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина, храпящий во сне

Причины храпа и способы борьбы с ними

Современные исследования подтверждают, что храп можно устранить с помощью простых методов, без хирургического вмешательства. Основой успеха является индивидуальный подход и правильное выявление причин.

  • Ожирение часто становится одной из главных причин храпа. Лишний вес сужает дыхательные пути, что затрудняет нормальное дыхание во время сна. Снижение массы тела хотя бы на 10% может значительно улучшить ситуацию.

Правильная поза для сна

Одна из самых простых и действенных мер — смена позы для сна. Сон на спине может привести к западению языка, что усиливает храп. Переход на боковое положение является эффективным решением, часто оказывающим немалое влияние на снижение храпа.

  • Ортопедические подушки, которые поддерживают шею в правильном положении, помогают сохранить дыхательные пути открытыми на протяжении всей ночи, что также способствует уменьшению храпа.

Отказ от вредных привычек

  • Привычка курить или употреблять алкоголь перед сном расслабляет мышцы глотки, что способствует усилению храпа. Отказ от этих привычек за несколько часов до сна может заметно снизить интенсивность храпа и улучшить качество сна.

Позиционная терапия

  • Позиционная терапия, использующая специальные устройства для сна на боку, была признана эффективной в обзоре журнала Sleep Medicine Reviews. Такие устройства мягко предотвращают переворот на спину, обеспечивая нормализацию дыхания и снижение храпа.

Использование аппаратов СИПАП

  • Аппараты СИПАП создают постоянное положительное давление в дыхательных путях. Эти устройства считаются золотым стандартом лечения храпа, особенно когда он сочетается с обструктивным апноэ сна. СИПАП помогает поддерживать дыхательные пути открытыми и улучшает качество сна.

Индивидуальные капы для рта

  • Капы, выдвигающие нижнюю челюсть вперед, механически расширяют пространство для воздушного потока, что снижает вибрацию тканей и уменьшает храп. Такие капы изготавливаются стоматологами с учетом индивидуальных особенностей пациента, что обеспечивает максимальный комфорт.

Тренировка мышц глотки и языка

  • Тренировки мышц глотки и языка также могут значительно уменьшить храп. Специальные упражнения, выполняемые регулярно, повышают тонус мышц и уменьшают вибрацию, что является одной из причин храпа.

Лечение хронической заложенности носа

  • Хроническая заложенность носа может препятствовать свободному дыханию, что способствует храпу. Использование назальных спреев или полосок может обеспечить временное облегчение и улучшить дыхание.

Комплексный подход — ключ к успеху

Лучшие результаты достигаются с помощью комплексного подхода, когда сочетание нескольких методов дает наибольший эффект. Консультация сомнолога поможет выбрать оптимальную стратегию лечения.

Проблема храпа не является приговором, и решение часто можно найти без хирургии. Правильный подход, терпение и использование немедикаментозных методов помогут вернуть тишину в спальню и улучшить качество сна.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
