Ледяная вода как оружие для здоровья: научно подтвержденные плюсы и мифы холодных процедур

Здоровье

Холодный душ давно стал не просто модной тенденцией, но и методом, который, как показывают исследования, может существенно повлиять на здоровье. Существует множество мифов о воздействии ледяной воды на наш организм. В этой статье мы разберемся, что подтверждено учеными и как холод может быть полезен для укрепления иммунитета и повышения уровня энергии.

Потолочная душевая лейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потолочная душевая лейка

Укрепление иммунной системы

Как это работает

  • Регулярное воздействие холода активирует защитные механизмы организма. Научные исследования показывают, что холод способствует увеличению числа иммунных клеток, что повышает сопротивляемость инфекциям.

Что говорят ученые

Доктор Питер Пик из Медицинского центра Эразмус в Нидерландах провел исследование, которое показало, что зимнее плавание и холодные процедуры способствуют росту клеток, защищающих от заболеваний. Это, в свою очередь, помогает укрепить общую защиту организма.

Природный источник энергии

Физиология процесса

  • Когда организм подвергается холоду, активируется симпатическая нервная система, что приводит к выбросу норадреналина. Этот гормон способствует улучшению внимания и повышению уровня бодрости.

Как это ощущается

  • Эффект от холодного душа схож с действием чашки крепкого кофе, но без последующего спада энергии. Это особенно полезно для людей, которые часто чувствуют усталость или нуждаются в кратковременном повышении работоспособности.

Сжигание жира: правда или вымысел

Действительно ли холод способствует похудению

  • Холод активирует бурую жировую ткань, которая использует энергию для производства тепла — процесс, известный как термогенез. Однако для заметных изменений в весе этого недостаточно. Холодные процедуры должны сочетаться с правильным питанием и физической активностью.

Что говорят исследовани

  • Метаанализ в British Journal of Sports Medicine (2020) показал, что холодные процедуры могут ускорить обмен веществ. Однако для потери веса необходим комплексный подход, включающий диету и физическую нагрузку.

Холод и депрессия: краткосрочное улучшение настроения

Как это работает

  • Когда человек подвергает себя воздействию холода, организм выделяет эндорфины — гормоны счастья. Это может приводить к краткосрочному улучшению настроения.

Что важно помнить

  • Несмотря на улучшение самочувствия, холодный душ не является средством для лечения депрессии. Для борьбы с клинической депрессией необходим комплексный подход, включая медикаменты и психотерапию.

Холод против воспалений и болей в мышцах

Как помогает холод

  • Холодная вода вызывает сужение сосудов, что снижает отечность и болевые ощущения после интенсивных тренировок. Это объясняет популярность холодных процедур среди спортсменов для восстановления.

Что нужно учитывать

  • Важно избегать переохлаждения тканей, так как это может привести к нежелательным последствиям. Рекомендуется постепенно увеличивать продолжительность холодных процедур и снижать температуру воды.

Как правильно начать практику холодных процедур

Постепенность — ключ к успеху

  • Начинать следует с коротких сеансов с прохладной водой, постепенно снижая температуру и увеличивая время пребывания под ней.

Консультация с врачом

  • Прежде чем начать практиковать холодные процедуры, важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы или другие противопоказания.

Холодный душ — это не просто очередной тренд, а метод, поддержанный научными исследованиями, который может помочь укрепить иммунную систему, повысить уровень энергии и ускорить восстановление после физических нагрузок. Однако важно помнить, что резкие перепады температуры могут быть стрессом для организма, поэтому к этой практике стоит подходить постепенно и осознанно.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
