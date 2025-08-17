0%, 5%, 9% – всё не так просто: как жирность творога решает, что попадёт в ваш организм

Творог с 5% жирности — идеальный баланс для здоровья и сытости, говорят диетологи

Когда встает вопрос выбора творога, многие сталкиваются с дилеммой: обезжиренный, средней жирности или жирный? Разные виды творога обладают разными питательными свойствами, и понимание этих различий поможет выбрать наиболее подходящий продукт для ваших целей.

Обезжиренный творог (0%) — для строгого контроля калорийности

Минимум калорий : обезжиренный творог содержит очень мало калорий, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за калорийностью своего рациона.

: обезжиренный творог содержит очень мало калорий, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за калорийностью своего рациона. Низкое содержание насыщенных жиров : он почти не содержит жиров, что полезно при соблюдении диеты с низким содержанием жиров.

: он почти не содержит жиров, что полезно при соблюдении диеты с низким содержанием жиров. Минус: отсутствие жира снижает усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Эти витамины естественным образом присутствуют в молочных продуктах и требуют наличия жиров для полноценного усвоения.

Творог средней жирности (5%) — золотая середина

Баланс питательных веществ : творог с 5% жирности предоставляет хороший баланс между умеренной калорийностью и усвояемостью питательных веществ.

: творог с 5% жирности предоставляет хороший баланс между умеренной калорийностью и усвояемостью питательных веществ. Сытость : согласно исследованиям Гарвардской школы общественного здравоохранения, творог с умеренным содержанием жира способствует более длительному чувству сытости, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет контролировать аппетит и не чувствовать голод между приемами пищи.

: согласно исследованиям Гарвардской школы общественного здравоохранения, творог с умеренным содержанием жира способствует более длительному чувству сытости, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет контролировать аппетит и не чувствовать голод между приемами пищи. Преимущества для детей: это оптимальный вариант для детского питания, обеспечивающий нужные калории и жирорастворимые витамины для растущего организма.

Творог с 9% жирности — насыщенный вкус и полезные кислоты

Богатство на конъюгированные линолевые кислоты (CLA) : продукты с более высокой жирностью, такие как творог с 9%, содержат больше полезных жирных кислот CLA, которые могут поддерживать обмен веществ.

: продукты с более высокой жирностью, такие как творог с 9%, содержат больше полезных жирных кислот CLA, которые могут поддерживать обмен веществ. Текстура и вкус : этот творог имеет более кремовую текстуру и насыщенный вкус, что делает его идеальным для приготовления сырников, запеканок и других кулинарных шедевров.

: этот творог имеет более кремовую текстуру и насыщенный вкус, что делает его идеальным для приготовления сырников, запеканок и других кулинарных шедевров. Лучше усваивается кальций: исследования Университета Крейтона показали, что кальций из продуктов нормальной жирности усваивается лучше. Это делает творог с 9% жирности отличным источником этого важного минерала.

Творог как источник медленного белка

Независимо от жирности, творог является отличным источником белка — медленного казеина, который помогает поддерживать и восстанавливать мышечную ткань. Это особенно важно для людей с активным образом жизни или тех, кто активно занимается спортом.

Как выбрать лучший творог для себя

Если вы хотите снизить калории или придерживаетесь строгой диеты, обезжиренный творог (0%) будет отличным выбором.

Для тех, кто хочет сбалансировать калории и усвояемость питательных веществ, творог средней жирности (5%) — это оптимальный вариант.

Если вам важен вкус и вы не против более калорийного продукта, творог с 9% жирности предоставит богатую текстуру и дополнительные полезные жирные кислоты.

Творог с 5% жирности для большинства людей будет наиболее универсальным выбором. Он сочетает в себе хорошие вкусовые качества, умеренную калорийность и максимальное усвоение питательных веществ. Однако ваш выбор должен зависеть от ваших индивидуальных целей — будь то контроль за весом, поддержание здоровья или улучшение вкусовых ощущений в блюдах.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

