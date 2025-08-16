Маркировка яиц: что скрывается за цифрами на упаковке? Разбираем, что важно знать

Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур

Когда мы сталкиваемся с выбором яиц в магазине, часто возникает вопрос: как понять, какие яйца действительно полезны и содержат больше витамина D? Что скрывается за такими надписями, как С0, С1 и даже "органические" яйца? Давайте разберемся, что влияет на содержание витамина D в яйцах и стоит ли доверять маркетинговым заявлениям.

Маркировка яиц: что она на самом деле означает

На упаковке яиц часто можно встретить различные цифры и категории, такие как С0, С1 и С2. Эти обозначения говорят о размере яйца, а не о его питательной ценности. Вот что они значат:

С0 (отборные яйца) : масса от 65 до 74,9 г.

: масса от 65 до 74,9 г. С1 (первая категория) : масса от 55 до 64,9 г.

: масса от 55 до 64,9 г. С2 (вторая категория): масса от 45 до 54,9 г.

Важно помнить: эта маркировка не имеет никакого отношения к содержанию витаминов, включая витамин D, в желтке.

Роль рациона кур в содержании витамина D

Хотите знать, как увеличить содержание витамина D в желтке? Ответ прост: рацион кур имеет ключевое значение. На это указали ученые из Университета Граца (Австрия), которые провели исследование, показавшее, что витамин D в яйцах напрямую зависит от того, что едят куры.

Обогащение корма : кур кормят добавками с витамином D3 (или холекальциферолом), и это значительно увеличивает количество витамина D в яйцах.

: кур кормят добавками с витамином D3 (или холекальциферолом), и это значительно увеличивает количество витамина D в яйцах. Проблема с маркировкой: категории яиц (С0, С1) и их органическое происхождение не влияют на уровень витамина D в желтке. Только если в корм добавлен витамин D3, яйца будут действительно богаты этим витамином.

Как выбрать яйца с высоким содержанием витамина D

Итак, как выбрать яйца с наибольшей пользой для здоровья? Вот несколько советов:

Читаем этикетку : ищите информацию о том, что корм кур обогащен витамином D3. Это именно тот показатель, который влияет на содержание витамина в яйцах.

: ищите информацию о том, что корм кур обогащен витамином D3. Это именно тот показатель, который влияет на содержание витамина в яйцах. Маркировка не решает всего : даже если на упаковке написано, что яйца "органические" или "отборные", это не значит, что в них больше витамина D. Эти надписи относятся только к условиям содержания кур или размеру яйца.

: даже если на упаковке написано, что яйца "органические" или "отборные", это не значит, что в них больше витамина D. Эти надписи относятся только к условиям содержания кур или размеру яйца. Витамин D3: если хотите получать максимум пользы от яиц, выбирайте те, в составе которых указано, что корм был обогащен витамином D3.

Органические яйца: не всегда лучше

Многие считают, что органические яйца всегда полезнее. Однако органический статус не гарантирует наличие большего количества витамина D. Важнее то, какие добавки использовались в корме кур. В органических хозяйствах корм часто не обогащают дополнительными витаминами, что может повлиять на содержание витамина D в яйцах.

Что важно помнить при выборе яиц с витамином D

Ищите яйца с пометкой "обогащенные витамином D3".

Маркировка С0, С1 или С2 не имеет значения для содержания витаминов.

Органические яйца не всегда содержат больше витамина D, если корм кур не обогащен добавками.

Если ваша цель — повысить потребление витамина D, не стоит полагаться только на маркировку. Наибольшее влияние на содержание этого витамина оказывает корм кур, а именно добавка витамина D3. Поэтому при выборе яиц ищите те, которые были обогащены этим нутриентом. Не забывайте внимательно читать состав на упаковке — это поможет вам сделать правильный выбор для вашего здоровья.

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

