Маркировка яиц: что скрывается за цифрами на упаковке? Разбираем, что важно знать

Когда мы сталкиваемся с выбором яиц в магазине, часто возникает вопрос: как понять, какие яйца действительно полезны и содержат больше витамина D? Что скрывается за такими надписями, как С0, С1 и даже "органические" яйца? Давайте разберемся, что влияет на содержание витамина D в яйцах и стоит ли доверять маркетинговым заявлениям.
На упаковке яиц часто можно встретить различные цифры и категории, такие как С0, С1 и С2. Эти обозначения говорят о размере яйца, а не о его питательной ценности. Вот что они значат:
Важно помнить: эта маркировка не имеет никакого отношения к содержанию витаминов, включая витамин D, в желтке.
Хотите знать, как увеличить содержание витамина D в желтке? Ответ прост: рацион кур имеет ключевое значение. На это указали ученые из Университета Граца (Австрия), которые провели исследование, показавшее, что витамин D в яйцах напрямую зависит от того, что едят куры.
Итак, как выбрать яйца с наибольшей пользой для здоровья? Вот несколько советов:
Многие считают, что органические яйца всегда полезнее. Однако органический статус не гарантирует наличие большего количества витамина D. Важнее то, какие добавки использовались в корме кур. В органических хозяйствах корм часто не обогащают дополнительными витаминами, что может повлиять на содержание витамина D в яйцах.
Если ваша цель — повысить потребление витамина D, не стоит полагаться только на маркировку. Наибольшее влияние на содержание этого витамина оказывает корм кур, а именно добавка витамина D3. Поэтому при выборе яиц ищите те, которые были обогащены этим нутриентом. Не забывайте внимательно читать состав на упаковке — это поможет вам сделать правильный выбор для вашего здоровья.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
