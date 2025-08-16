Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский сенатор требует запрета отелей, не принимающих детей — The Guardian
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Забудьте о сухом перце: раскрываем простой способ запечь сочные и ароматные перцы в духовке
Настя Ивлеева рассказала, как изменилась её жизнь за последние полтора года
Секрет роскошных волос: просто добавьте эти продукты с биотином в рацион
Зоопсихолог: укус кошки может быть сигналом о боли или желании поиграть
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры
Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой
Трюк для путешествий: как оставаться со свежей одеждой, минуя перевес багажа

Маркировка яиц: что скрывается за цифрами на упаковке? Разбираем, что важно знать

Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
4:00
Здоровье

Когда мы сталкиваемся с выбором яиц в магазине, часто возникает вопрос: как понять, какие яйца действительно полезны и содержат больше витамина D? Что скрывается за такими надписями, как С0, С1 и даже "органические" яйца? Давайте разберемся, что влияет на содержание витамина D в яйцах и стоит ли доверять маркетинговым заявлениям.

Яйца
Фото: pixabay.com by akirEVarga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Яйца

Маркировка яиц: что она на самом деле означает

На упаковке яиц часто можно встретить различные цифры и категории, такие как С0, С1 и С2. Эти обозначения говорят о размере яйца, а не о его питательной ценности. Вот что они значат:

  • С0 (отборные яйца): масса от 65 до 74,9 г.
  • С1 (первая категория): масса от 55 до 64,9 г.
  • С2 (вторая категория): масса от 45 до 54,9 г.

Важно помнить: эта маркировка не имеет никакого отношения к содержанию витаминов, включая витамин D, в желтке.

Роль рациона кур в содержании витамина D

Хотите знать, как увеличить содержание витамина D в желтке? Ответ прост: рацион кур имеет ключевое значение. На это указали ученые из Университета Граца (Австрия), которые провели исследование, показавшее, что витамин D в яйцах напрямую зависит от того, что едят куры.

  • Обогащение корма: кур кормят добавками с витамином D3 (или холекальциферолом), и это значительно увеличивает количество витамина D в яйцах.
  • Проблема с маркировкой: категории яиц (С0, С1) и их органическое происхождение не влияют на уровень витамина D в желтке. Только если в корм добавлен витамин D3, яйца будут действительно богаты этим витамином.

Как выбрать яйца с высоким содержанием витамина D

Итак, как выбрать яйца с наибольшей пользой для здоровья? Вот несколько советов:

  • Читаем этикетку: ищите информацию о том, что корм кур обогащен витамином D3. Это именно тот показатель, который влияет на содержание витамина в яйцах.
  • Маркировка не решает всего: даже если на упаковке написано, что яйца "органические" или "отборные", это не значит, что в них больше витамина D. Эти надписи относятся только к условиям содержания кур или размеру яйца.
  • Витамин D3: если хотите получать максимум пользы от яиц, выбирайте те, в составе которых указано, что корм был обогащен витамином D3.

Органические яйца: не всегда лучше

Многие считают, что органические яйца всегда полезнее. Однако органический статус не гарантирует наличие большего количества витамина D. Важнее то, какие добавки использовались в корме кур. В органических хозяйствах корм часто не обогащают дополнительными витаминами, что может повлиять на содержание витамина D в яйцах.

Что важно помнить при выборе яиц с витамином D

  • Ищите яйца с пометкой "обогащенные витамином D3".
  • Маркировка С0, С1 или С2 не имеет значения для содержания витаминов.
  • Органические яйца не всегда содержат больше витамина D, если корм кур не обогащен добавками.

Если ваша цель — повысить потребление витамина D, не стоит полагаться только на маркировку. Наибольшее влияние на содержание этого витамина оказывает корм кур, а именно добавка витамина D3. Поэтому при выборе яиц ищите те, которые были обогащены этим нутриентом. Не забывайте внимательно читать состав на упаковке — это поможет вам сделать правильный выбор для вашего здоровья.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры
Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой
Трюк для путешествий: как оставаться со свежей одеждой, минуя перевес багажа
Учёные выяснили: сидячий образ жизни сбивает регуляцию аппетита и ведёт к набору жира
Стеклянная губка Monorhaphis chuni живёт более 11 000 лет
Редкие кадры: как человеческий эмбрион внедряется в матку — научный прорыв
ПДД: при свободной правой полосе запрещается ехать по левой
Секреты полезного бабл-ти: готовим популярный напиток дома без вреда для фигуры
Витамин K в уходе: секрет против темных кругов и покраснений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.