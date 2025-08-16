Борьба йогуртов: греческий, обычный или питьевой — кто из них действительно полезен

Питьевой йогурт содержит больше сахара и меньше белка, чем другие виды

Йогурты давно стали популярным продуктом в рационе многих людей, но с таким разнообразием видов на полках магазина не всегда понятно, какой из них стоит выбрать. Все ли йогурты одинаково полезны? Давайте разберемся, в чем их отличия и какие из них принесут наибольшую пользу для вашего здоровья.

Греческий йогурт: король белка

Греческий йогурт — это результат особой технологии процеживания. В процессе приготовления удаляется большая часть сыворотки и лактозы, что позволяет концентрировать белок и кальций. Именно поэтому греческий йогурт лидирует по содержанию белка, предоставляя больше протеина, чем обычный или питьевой йогурт.

Преимущества

Высокое содержание белка помогает поддерживать мышцы и контролировать аппетит.

Отличный источник кальция, полезного для костей.

Подходит для тех, кто хочет увеличить количество белка в своем рационе.

Обычный йогурт: источник кальция и витаминов

Обычный йогурт, особенно без добавок, сохраняет больше исходного кальция и витаминов группы B. Это делает его хорошим источником питательных веществ, важных для нормальной работы организма.

Преимущества

Содержит кальций, который необходим для укрепления костей.

Сохраняет витамины B, которые поддерживают здоровье кожи, нервной системы и энергетический обмен.

Может быть более доступным по цене и в варианте с натуральным составом, без сахара.

Питьевой йогурт: удобство и портативность

Питьевой йогурт — это удобная альтернатива для тех, кто часто в пути или предпочитает пить продукты, а не есть их ложкой. Однако питьевые йогурты часто содержат меньше белка и больше добавленного сахара.

Преимущества

Очень удобен для потребления на ходу.

Иногда содержит пробиотики, полезные для пищеварения, если в составе есть живые культуры.

Недостатки

Часто содержит больше сахара и искусственных добавок, что снижает его питательную ценность.

Как выбрать йогурт, подходящий именно вам

Для увеличения белка : греческий йогурт — лучший выбор, так как он содержит больше протеина, который помогает дольше чувствовать себя сытым и поддерживает мышцы.

: греческий йогурт — лучший выбор, так как он содержит больше протеина, который помогает дольше чувствовать себя сытым и поддерживает мышцы. Для укрепления костей : обычный йогурт с низким содержанием сахара — отличный источник кальция.

: обычный йогурт с низким содержанием сахара — отличный источник кальция. Для удобства и практичности: питьевой йогурт удобен для быстрого перекуса, но старайтесь выбирать варианты с минимальным количеством добавленного сахара.

Важный момент: проверяйте состав

Независимо от того, какой йогурт вы выбираете, всегда внимательно читайте этикетки. Продукты с добавлением сахара могут нивелировать всю пользу йогурта. Ищите те, которые содержат минимальное количество добавок и сахара.

Греческий йогурт: отличное решение для тех, кто ищет богатый источник белка.

отличное решение для тех, кто ищет богатый источник белка. Обычный йогурт: хороший выбор для получения кальция и витаминов.

хороший выбор для получения кальция и витаминов. Питьевой йогурт: удобен, но может содержать больше сахара и меньше питательных веществ.

Выбирайте йогурт в зависимости от ваших предпочтений и целей, и он будет не только вкусным, но и полезным дополнением к вашему рациону.

Йо́гурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта.

