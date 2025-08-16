Борьба йогуртов: греческий, обычный или питьевой — кто из них действительно полезен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Питьевой йогурт содержит больше сахара и меньше белка, чем другие виды
Здоровье

Йогурты давно стали популярным продуктом в рационе многих людей, но с таким разнообразием видов на полках магазина не всегда понятно, какой из них стоит выбрать. Все ли йогурты одинаково полезны? Давайте разберемся, в чем их отличия и какие из них принесут наибольшую пользу для вашего здоровья.

Йогурт
Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йогурт

Греческий йогурт: король белка

Греческий йогурт — это результат особой технологии процеживания. В процессе приготовления удаляется большая часть сыворотки и лактозы, что позволяет концентрировать белок и кальций. Именно поэтому греческий йогурт лидирует по содержанию белка, предоставляя больше протеина, чем обычный или питьевой йогурт.

Преимущества

  • Высокое содержание белка помогает поддерживать мышцы и контролировать аппетит.
  • Отличный источник кальция, полезного для костей.
  • Подходит для тех, кто хочет увеличить количество белка в своем рационе.

Обычный йогурт: источник кальция и витаминов

Обычный йогурт, особенно без добавок, сохраняет больше исходного кальция и витаминов группы B. Это делает его хорошим источником питательных веществ, важных для нормальной работы организма.

Преимущества

  • Содержит кальций, который необходим для укрепления костей.
  • Сохраняет витамины B, которые поддерживают здоровье кожи, нервной системы и энергетический обмен.
  • Может быть более доступным по цене и в варианте с натуральным составом, без сахара.

Питьевой йогурт: удобство и портативность

Питьевой йогурт — это удобная альтернатива для тех, кто часто в пути или предпочитает пить продукты, а не есть их ложкой. Однако питьевые йогурты часто содержат меньше белка и больше добавленного сахара.

Преимущества

  • Очень удобен для потребления на ходу.
  • Иногда содержит пробиотики, полезные для пищеварения, если в составе есть живые культуры.

Недостатки

  • Часто содержит больше сахара и искусственных добавок, что снижает его питательную ценность.

Как выбрать йогурт, подходящий именно вам

  • Для увеличения белка: греческий йогурт — лучший выбор, так как он содержит больше протеина, который помогает дольше чувствовать себя сытым и поддерживает мышцы.
  • Для укрепления костей: обычный йогурт с низким содержанием сахара — отличный источник кальция.
  • Для удобства и практичности: питьевой йогурт удобен для быстрого перекуса, но старайтесь выбирать варианты с минимальным количеством добавленного сахара.

Важный момент: проверяйте состав

Независимо от того, какой йогурт вы выбираете, всегда внимательно читайте этикетки. Продукты с добавлением сахара могут нивелировать всю пользу йогурта. Ищите те, которые содержат минимальное количество добавок и сахара.

  • Греческий йогурт: отличное решение для тех, кто ищет богатый источник белка.
  • Обычный йогурт: хороший выбор для получения кальция и витаминов.
  • Питьевой йогурт: удобен, но может содержать больше сахара и меньше питательных веществ.

Выбирайте йогурт в зависимости от ваших предпочтений и целей, и он будет не только вкусным, но и полезным дополнением к вашему рациону.

Уточнения

Йо́гурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
