Кислотный эксперимент: как лимон меняет химический состав вашего чая

Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кто из нас не наслаждается чашечкой горячего чая с лимоном, особенно когда хочется согреться или укрепить иммунитет? Этот напиток широко считается полезным, но что на самом деле происходит, когда лимон встречается с чаем?

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Имбирный чай

Витамин С в лимоне: что с ним происходит в чае

Роль витамина С : лимон является отличным источником витамина С, известного своими антиоксидантными свойствами и поддержкой иммунной системы. Однако существует миф, что горячая вода разрушает витамин С, когда его добавляют в чай.

: лимон является отличным источником витамина С, известного своими антиоксидантными свойствами и поддержкой иммунной системы. Однако существует миф, что горячая вода разрушает витамин С, когда его добавляют в чай. Температура имеет значение: на самом деле, сама высокая температура воды не является основной причиной потерь витамина С. Важнее то, как взаимодействуют компоненты чая и лимона.

Как чай и лимон работают вместе

Катехины в чае : чай, особенно зеленый, богат катехинами — полезными антиоксидантами. При высоких температурах катехины могут окисляться и терять активность. Это ставит под угрозу полезные свойства чая.

: чай, особенно зеленый, богат катехинами — полезными антиоксидантами. При высоких температурах катехины могут окисляться и терять активность. Это ставит под угрозу полезные свойства чая. Лимонная кислота: лимонная кислота создает более кислую среду в чашке, что помогает стабилизировать молекулы катехинов и замедляет их окисление. Таким образом, витамин С из лимона помогает защитить антиоксиданты чая.

Однако есть и подвох

Танины в черном чае: черный чай содержит соединения, такие как танины, которые могут связываться с витамином С, уменьшая его усвояемость. Но не стоит переживать: на практике этот эффект редко бывает значительным, и общая польза чая с лимоном остаётся высокой.

Что делать, чтобы сохранить витамин С

Остывший чай — лучший выбор: чтобы максимально сохранить витамин С, лучше добавлять лимон в уже слегка остывший чай. После заваривания подождите несколько минут, прежде чем положить лимон, чтобы уменьшить термическое воздействие.

Плюсы добавления лимона в чай

Антиоксиданты : лимон не только богат витамином С, но и биофлавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами. Они могут взаимодействовать с полифенолами чая и усиливать положительный эффект для здоровья.

: лимон не только богат витамином С, но и биофлавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами. Они могут взаимодействовать с полифенолами чая и усиливать положительный эффект для здоровья. Поддержка иммунной системы: витамин С способствует укреплению иммунитета, что делает этот напиток отличным выбором в холодное время года.

Добавление лимона в чай не только вкусно, но и полезно. Главное — не добавлять лимон в кипяток, чтобы сохранить витамин С и другие полезные вещества. Поглощайте их с пользой, наслаждаясь этим тропическим напитком!

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

