Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ
Нутрициолог Попкова назвала 3 секрета идеального ужина для крепкого сна

Кислотный эксперимент: как лимон меняет химический состав вашего чая

Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
2:42
Здоровье

Кто из нас не наслаждается чашечкой горячего чая с лимоном, особенно когда хочется согреться или укрепить иммунитет? Этот напиток широко считается полезным, но что на самом деле происходит, когда лимон встречается с чаем?

Имбирный чай
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Имбирный чай

Витамин С в лимоне: что с ним происходит в чае

  • Роль витамина С: лимон является отличным источником витамина С, известного своими антиоксидантными свойствами и поддержкой иммунной системы. Однако существует миф, что горячая вода разрушает витамин С, когда его добавляют в чай.
  • Температура имеет значение: на самом деле, сама высокая температура воды не является основной причиной потерь витамина С. Важнее то, как взаимодействуют компоненты чая и лимона.

Как чай и лимон работают вместе

  • Катехины в чае: чай, особенно зеленый, богат катехинами — полезными антиоксидантами. При высоких температурах катехины могут окисляться и терять активность. Это ставит под угрозу полезные свойства чая.
  • Лимонная кислота: лимонная кислота создает более кислую среду в чашке, что помогает стабилизировать молекулы катехинов и замедляет их окисление. Таким образом, витамин С из лимона помогает защитить антиоксиданты чая.

Однако есть и подвох

  • Танины в черном чае: черный чай содержит соединения, такие как танины, которые могут связываться с витамином С, уменьшая его усвояемость. Но не стоит переживать: на практике этот эффект редко бывает значительным, и общая польза чая с лимоном остаётся высокой.

Что делать, чтобы сохранить витамин С

  • Остывший чай — лучший выбор: чтобы максимально сохранить витамин С, лучше добавлять лимон в уже слегка остывший чай. После заваривания подождите несколько минут, прежде чем положить лимон, чтобы уменьшить термическое воздействие.

Плюсы добавления лимона в чай

  • Антиоксиданты: лимон не только богат витамином С, но и биофлавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами. Они могут взаимодействовать с полифенолами чая и усиливать положительный эффект для здоровья.
  • Поддержка иммунной системы: витамин С способствует укреплению иммунитета, что делает этот напиток отличным выбором в холодное время года.

Добавление лимона в чай не только вкусно, но и полезно. Главное — не добавлять лимон в кипяток, чтобы сохранить витамин С и другие полезные вещества. Поглощайте их с пользой, наслаждаясь этим тропическим напитком!

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Красота и стиль
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ
Нутрициолог Попкова назвала 3 секрета идеального ужина для крепкого сна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.