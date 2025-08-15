Чудо-ингредиент или маркетинг? Где кокосовое масло действительно оправдано

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Использование кокосового масла для кожи лица может усугубить проблемы с акне
Здоровье

Кокосовое масло стало настоящим хитом в мире кулинарии и косметики, но не все так однозначно, как это изображается в маркетинговых кампаниях. Чтобы понять, где его использование оправдано, а где стоит найти альтернативу, давайте разберемся более детально.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

В чем заключается польза кокосового масла

Для кулинарии: идеальный вариант для жарки и выпечки

  • Кокосовое масло имеет высокую температуру дымления, что делает его отличным выбором для жарки, запеканок и других блюд, требующих высокой температуры. Это масло не теряет своих свойств при нагревании, в отличие от некоторых других растительных масел.

К тому же кокосовое масло придает блюдам характерный тропический аромат, который нравится многим.

Кокосовое масло как увлажнитель для сухой кожи

  • Это масло действительно эффективно в уходе за сухой кожей, особенно в зимний период или в сухом климате. Оно создает защитный барьер и помогает удерживать влагу в коже, придавая ей мягкость и гладкость.

Уход за поврежденными волосами

  • Кокосовое масло хорошо работает как маска для сухих и поврежденных кончиков волос. Оно помогает улучшить внешний вид, делая волосы более гладкими и увлажненными.

Где кокосовое масло — не лучший выбор

Проблемная кожа и лицо

  • Несмотря на все увлажняющие свойства, для лица и проблемной кожи кокосовое масло часто оказывается слишком тяжёлым. Оно может забивать поры и усугублять такие проблемы, как акне. Поэтому для лица лучше выбрать более легкие средства, специально предназначенные для ухода за проблемной кожей.

Для сердечно-сосудистой системы

  • Несмотря на его популярность, кокосовое масло может повысить уровень "плохого" холестерина в крови. Это связано с высоким содержанием насыщенных жиров (до 90% состава). Хотя в составе присутствуют среднецепочечные триглицериды, их недостаточно для нейтрализации общего негативного влияния масла на сердечно-сосудистую систему. В качестве альтернативы для поддержания здоровья сердца лучше использовать другие растительные масла.

Нанесение на кожу головы

  • Использовать кокосовое масло для кожи головы и корней волос не рекомендуется. Оно может привести к излишней жирности, а также утяжелить волосы, делая их менее объемными. Для этих целей лучше выбрать более легкие и специализированные средства.

Кокосовое масло — это действительно полезный продукт, но его использование требует разумного подхода. Оно может принести реальные преимущества в кулинарии и в уходе за сухой кожей, но для более чувствительных областей, таких как лицо и волосы, стоит подобрать другие средства.

Уточнения

Кокосовое масло - растительное масло, получаемое из копры.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
