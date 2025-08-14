Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан обошёл Россию по ВВП на душу населения — цифры шокируют
Использование кокосового масла для кожи лица может усугубить проблемы с акне
Попов: инспекторам ГИБДД будет сложно фиксировать нарушение запрета на иранские шторки
Медовый массаж: секрет гладкой кожи, о котором забыли косметологи
Редкое лекарство делает кровь смертельной для комаров: научный прорыв
Коврики для ванной признали устаревшими
Моторист: вылетающий масляный щуп указывает на износ поршневых колец
К 2100 году численность северных оленей в Америке может упасть на 84 %
Забудьте о витаминах: кресс-салат — природный источник молодости и здоровья

Овощ, который сходит с ума Европу: укрепление костей и помощь кишечнику в одном овощном стручке

Бамия — идеальный диетический продукт для укрепления здоровья и контроля веса
3:08
Здоровье

Все больше европейцев открывают для себя полезные свойства бамии — овоща с уникальной формой, известного как "дамский пальчик". Этот необычный овощ становится все более популярным благодаря своим питательным свойствам и положительному влиянию на здоровье. Почему бамия стоит добавить в свой рацион? Разберемся!

Бамия (стрючки) на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бамия (стрючки) на столе

Что такое бамия

Бамия — это продолговатые зеленые стручки, которые по вкусу напоминают смесь фасоли и цукини. Этот овощ принадлежит семейству мальвовых, в которое также входят такие растения, как гибискус. Из-за своей формы, напоминающей пальчики, бамия получила название "дамский пальчик" и полюбилась европейцам.

Чем полезна бамия

Укрепление иммунной системы

  • Бамия богата витамином С, который необходим для поддержания нормальной работы иммунной системы. Витамин С помогает организму бороться с инфекциями и ускоряет восстановление после болезни.

Забота о сердце

  • В составе бамии содержатся магний и калий — два важнейших элемента для здоровья сердечно-сосудистой системы. Они помогают поддерживать нормальное давление и уменьшают риски сердечных заболеваний.

Регулирование уровня сахара в крови

  • Бамия способствует снижению уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или тех, кто хочет контролировать уровень глюкозы в организме.

Укрепление костей

  • Бамия содержит кальций и фосфор, что способствует укреплению костей и предупреждает остеопороз. Это особенно важно для людей старше 50 лет.

Поддержка пищеварения

  • Овощ богат клетчаткой, что помогает улучшить пищеварение, ускоряет перистальтику кишечника и предотвращает запоры.

Идеальный продукт для диеты

  • Бамия — низкокалорийный продукт (в 100 граммах всего 36 калорий), что делает её отличным выбором для людей, стремящихся похудеть или поддерживать здоровый вес.

Как бамия помогает при заболеваниях пищеварительной системы

Бамия — это не только полезный овощ, но и отличное средство для лечения ряда желудочно-кишечных заболеваний:

  • Язва желудка.
  • Запоры.
  • Геморрой.

Её уникальные вещества благоприятно влияют на пищеварение, улучшают работу кишечника и помогают избавиться от неприятных симптомов.

Почему стоит включить бамию в свой рацион

Этот овощ — настоящее сокровище для твоего здоровья! Бамия легко готовится, прекрасно сочетается с другими продуктами и может стать важной частью сбалансированного питания. Она помогает поддерживать здоровье сердца, улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара и поддерживает здоровые кости.

Так что не упусти шанс воспользоваться всеми преимуществами "дамского пальчика", который завоевывает популярность в Европе. Добавь бамию в свой рацион и почувствуй её полезное воздействие на организм!

Уточнения

Абельмо́ш съедобный (ба́мия, окра, гомбо, Дамские пальчики; лат. Abelmoschus esculentus, по другой классификации — Hibiscus esculentus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Абельмош (Abelmoschus) семейства Мальвовые, овощная культура.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные сравнили внутреннее состояние чёрной дыры с SPT-фазой в физике материалов
Наука и техника
Учёные сравнили внутреннее состояние чёрной дыры с SPT-фазой в физике материалов Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Теория Верлинде объясняет вращение галактик без тёмной материи
Наука и техника
Теория Верлинде объясняет вращение галактик без тёмной материи Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Последние материалы
Редкое лекарство делает кровь смертельной для комаров: научный прорыв
Коврики для ванной признали устаревшими
Моторист: вылетающий масляный щуп указывает на износ поршневых колец
К 2100 году численность северных оленей в Америке может упасть на 84 %
Забудьте о витаминах: кресс-салат — природный источник молодости и здоровья
Прибытие израильского лайнера Crown Iris в Пирей вызвало протест в поддержку Палестины
Сальма Хайек рассказала, что Дональд Трамп пытался отбить её у бойфренда
Ночная зарядка сокращает срок службы аккумулятора на 20–30% в год
Бамия — идеальный диетический продукт для укрепления здоровья и контроля веса
Баклажаны обжаривают и заливают острым перечно-чесночным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.