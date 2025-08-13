Откуда в твоем пирожке канцерогены? Разбираемся, почему сливочное масло опаснее маргарина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сливочное масло в выпечке повышает холестерин и может повысить риск рака
3:30
Здоровье

Сливочное масло традиционно считается более здоровым выбором по сравнению с маргарином и трансжирами в кондитерских изделиях и выпечке. Но не спешите радоваться, ведь выпечка на сливочном масле может быть не менее опасной для здоровья. Давайте разберемся, почему.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Сливочное масло и насыщенные жиры

Сливочное масло богатое насыщенными жирами, которые повышают уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В результате регулярного потребления выпечки с большим количеством масла могут возникать проблемы с кровообращением и повышенным давлением.

  • Что делать: потребление сливочного масла лучше ограничивать. Лучше выбрать более здоровые жиры, такие как растительные масла, которые содержат моно- и полиненасыщенные жиры.

Точка дымления масла

Еще один важный фактор — это температура. Сливочное масло имеет низкую точку дымления, всего около 120°C, а выпечку обычно готовят при температуре 180-200°C.

  • Что это значит: при такой температуре сливочное масло начинает разлагаться, превращаясь в канцерогены — вещества, которые могут способствовать развитию рака. Это делает выпечку с маслом не только калорийной, но и потенциально опасной для здоровья.

Не только калории и сахар

Большинство сладких изделий, включая выпечку на сливочном масле, содержит не только жиры, но и сахар, а также простые углеводы. Все эти компоненты в избыточном количестве могут привести к увеличению веса, развитию диабета и другим метаболическим расстройствам.

  • Что делать: попробуйте ограничить потребление выпечки, особенно на регулярной основе. Заменяйте ее на более полезные альтернативы с низким содержанием сахара и жиров.

Польза сливочного масла в холодном виде

Однако не стоит исключать сливочное масло из рациона совсем. В холодном виде оно содержит важные витамины — A, D, E и K, которые необходимы для нормального функционирования организма.

  • Что делать: используйте сливочное масло в умеренных количествах, например, на тостах или в салатах, но избегайте его в горячих блюдах, где температура превышает 120°C.

Умеренность — ключ к здоровью

Как и в случае с любыми продуктами, важно соблюдать меру. Нельзя полностью исключать сливочное масло, но важно помнить, что частое употребление выпечки на сливочном масле может негативно сказаться на здоровье.

  • Что делать: не делайте выпечку на сливочном масле частью ежедневного рациона. Оставьте себе место для удовольствия, но не превращайте его в привычку.

Хотя сливочное масло в холодном виде может быть полезным и содержать важные витамины, его использование в выпечке при высоких температурах может принести больше вреда, чем пользы. Сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые могут повысить уровень холестерина, а высокая температура при выпекании превращает его в канцерогены.

Путь к здоровью — это баланс и умеренность. Наслаждайтесь вкусной выпечкой время от времени, но не забывайте о том, как важен правильный выбор в питании!

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
