Гастрономический стоп-лист: почему некоторые продукты могут испортить лечение антидепрессантами

Квашеные продукты и сыры с плесенью: нельзя есть при приеме антидепрессантов

Если вы начинаете курс лечения антидепрессантами, важно помнить, что не только лекарства могут повлиять на ваше состояние, но и то, что вы едите. Некоторые продукты питания могут взаимодействовать с лекарствами, вызывая нежелательные реакции, в том числе повышение артериального давления и другие побочные эффекты. Вот список продуктов, от которых лучше отказаться, чтобы лечение было максимально безопасным.

Квашеные продукты и соевый соус

Когда вам прописаны антидепрессанты, содержащие ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), нужно исключить из рациона продукты, содержащие большое количество тираминов — вещества, которое способствует повышению давления.

квашеную капусту, соленые огурцы, все продукты брожения и соевый соус. Почему: они могут вызвать резкое повышение артериального давления, что особенно опасно при сочетании с ИМАО.

Сыры, особенно выдержанные и с плесенью

Сыры, особенно старые и с плесенью, также содержат высокий уровень тираминов.

выдержанные сыры, такие как пармезан, чеддер, а также сыры с плесенью. Почему: эти продукты могут привести к опасному повышению давления и головным болям.

Печень

Печень — еще один продукт, который следует исключить при приеме антидепрессантов, так как она также может повышать уровень тираминов в организме.

печень (говяжью, куриную и другие виды). Почему: печень содержит вещества, которые могут вступать в реакцию с антидепрессантами и вызывать побочные эффекты.

Инжир и изюм

Фрукты с высокой концентрацией сахара и тираминов, такие как инжир и изюм, могут способствовать развитию неприятных симптомов.

Почему: эти продукты могут привести к резкому скачку давления и повышению уровня сахара в крови.

Молочные продукты

Молочные продукты, особенно йогурты и сметана, могут замедлять усвоение антидепрессантов и усиливать побочные эффекты.

йогурты, сметану и другие молочные продукты. Почему: молоко может снизить эффективность лечения и повлиять на метаболизм лекарств.

Продукты с высоким содержанием калия

Продукты с большим содержанием калия, такие как бананы, могут оказывать негативное влияние на ваше здоровье в сочетании с антидепрессантами.

бананы, картофель, помидоры и другие продукты, содержащие много калия. Почему: высокий уровень калия в организме может стать причиной неприятных симптомов при взаимодействии с препаратами.

Шоколад и какао

Шоколад и другие продукты с высоким содержанием кофеина и теобромина могут усиливать побочные эффекты антидепрессантов.

шоколад, какао и продукты с высоким содержанием кофеина. Почему: эти продукты могут привести к повышению артериального давления и усилению тревожности.

Копчености и авокадо

Копчености и авокадо также содержат компоненты, которые могут повлиять на эффективность лечения антидепрессантами.

копчености, авокадо. Почему: эти продукты могут быть опасны при сочетании с антидепрессантами, вызывая побочные эффекты, такие как повышение давления.

Важные рекомендации

Всегда уточняйте у врача, какие продукты можно и нужно исключить при назначении антидепрессантов.

Следите за своим состоянием и при появлении необычных симптомов, таких как головная боль или повышение давления, немедленно обращайтесь к врачу.

Сбалансированное питание помогает не только справиться с депрессией, но и избежать негативных эффектов от взаимодействия пищи и медикаментов.

Забота о своем питании в период лечения — это важный шаг на пути к восстановлению.

Уточнения

Антидепресса́нты - психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

