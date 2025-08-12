Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?
Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Профессор Богданов назвал голодание и кето-диету самыми опасными для здоровья
Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото

Боли, выделения и менструальные сбои — что стоит за этим тревожным сигналом

Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
4:03
Здоровье

Рак шейки матки — одно из самых подлых онкологических заболеваний, потому что на ранних стадиях оно не вызывает явных симптомов. Именно из-за этого люди часто не обращают внимания на его первые проявления. Но если вовремя заметить и пройти обследование, рак шейки матки можно лечить успешно. Вот на какие сигналы стоит обратить внимание.

Женщина на приеме у гинеколога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на приеме у гинеколога

Кровь вне менструации: тревожный сигнал

Одним из самых первых признаков рака шейки матки могут быть необычные кровянистые выделения, которые появляются в периоды, когда месячные ещё не должны начаться.

  • Признак: кровь после полового акта или за несколько дней до начала менструации.
  • Что делать: если заметила такие выделения, обязательно проконсультируйся с врачом, даже если они кажутся незначительными.

Странные выделения: более обильные и с запахом

Если ты заметила, что выделения стали более обильными или изменился их цвет и запах, это также может быть сигналом о проблемах с шейкой матки.

  • Признак: водянистые или сероватые выделения с неприятным запахом.

  • Что делать: когда изменения не связаны с менструацией, стоит пройти обследование и сдать мазок.

Кровянистые выделения после менопаузы

После менопаузы любые кровянистые выделения — это повод для беспокойства. Менструации должны прекратиться, и любое кровотечение после этого является отклонением.

  • Признак: кровь спустя несколько месяцев после последней менструации.
  • Что делать: обязательно посетить гинеколога и пройти обследование.

Необычные изменения в менструальном цикле

Если раньше твои менструации были стабильными, а теперь они стали непредсказуемыми, это также может быть симптомом раннего рака шейки матки.

  • Признак: слишком длинные или обильные менструации, сгустки крови, появление капель крови между менструациями.
  • Что делать: пройти обследование у гинеколога, чтобы исключить серьёзные заболевания.

Тянущая боль внизу живота или в крестце

Если ты начинаешь чувствовать постоянную боль внизу живота, особенно если она тянет или усиливается при сидении, это может быть связано с развитием опухоли.

  • Признак: боль, похожая на менструальные боли, но она длится дольше и не проходит.
  • Что делать: не откладывай визит к врачу — тянущая боль может сигнализировать о давлении опухоли на соседние органы.

Боль при сексе или после него

Боль или неприятные ощущения во время или после полового акта — это ещё один симптом, который нельзя игнорировать.

  • Признак: боль при сексе или лёгкое кровотечение.
  • Что делать: это может быть признаком воспаления или повреждения шейки матки, что требует диагностики у специалиста.

Как избежать потери времени и предотвратить рак

Раннее обнаружение рака шейки матки значительно повышает шансы на успешное лечение. Чтобы избежать трагических последствий, важно регулярно следить за своим состоянием и обращаться к врачу при первых подозрениях.

Профилактика

  • Сдавай ПАП-тест (мазок) раз в три года, начиная с 21 года.
  • Пройди тест на ВПЧ (вирус папилломы человека): это поможет исключить риск рака.
  • Прививайся от ВПЧ: вакцинация может снизить риск развития рака на 70-90%.
  • Обращайся к гинекологу каждый год для профилактических осмотров.

Рак шейки матки — это не приговор. Своевременное внимание к своему здоровью, регулярные осмотры и обследования могут помочь выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить серьёзные последствия. Забота о себе — это не только привычка, но и любовь к своему телу. Не игнорируй симптомы, и заботься о своём здоровье, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне.

Уточнения

Ше́йка ма́тки (лат. cervix uteri) представляет собой самую нижнюю часть матки женщины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
По данным тренеров, бег сжигает калории быстрее, чем ходьба под наклоном, но требует здоровых суставов
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?
Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Профессор Богданов назвал голодание и кето-диету самыми опасными для здоровья
Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.