Боли, выделения и менструальные сбои — что стоит за этим тревожным сигналом

Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака

Рак шейки матки — одно из самых подлых онкологических заболеваний, потому что на ранних стадиях оно не вызывает явных симптомов. Именно из-за этого люди часто не обращают внимания на его первые проявления. Но если вовремя заметить и пройти обследование, рак шейки матки можно лечить успешно. Вот на какие сигналы стоит обратить внимание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина на приеме у гинеколога

Кровь вне менструации: тревожный сигнал

Одним из самых первых признаков рака шейки матки могут быть необычные кровянистые выделения, которые появляются в периоды, когда месячные ещё не должны начаться.

кровь после полового акта или за несколько дней до начала менструации. Что делать: если заметила такие выделения, обязательно проконсультируйся с врачом, даже если они кажутся незначительными.

Странные выделения: более обильные и с запахом

Если ты заметила, что выделения стали более обильными или изменился их цвет и запах, это также может быть сигналом о проблемах с шейкой матки.

Признак: водянистые или сероватые выделения с неприятным запахом.

Что делать: когда изменения не связаны с менструацией, стоит пройти обследование и сдать мазок.

Кровянистые выделения после менопаузы

После менопаузы любые кровянистые выделения — это повод для беспокойства. Менструации должны прекратиться, и любое кровотечение после этого является отклонением.

кровь спустя несколько месяцев после последней менструации. Что делать: обязательно посетить гинеколога и пройти обследование.

Необычные изменения в менструальном цикле

Если раньше твои менструации были стабильными, а теперь они стали непредсказуемыми, это также может быть симптомом раннего рака шейки матки.

слишком длинные или обильные менструации, сгустки крови, появление капель крови между менструациями. Что делать: пройти обследование у гинеколога, чтобы исключить серьёзные заболевания.

Тянущая боль внизу живота или в крестце

Если ты начинаешь чувствовать постоянную боль внизу живота, особенно если она тянет или усиливается при сидении, это может быть связано с развитием опухоли.

боль, похожая на менструальные боли, но она длится дольше и не проходит. Что делать: не откладывай визит к врачу — тянущая боль может сигнализировать о давлении опухоли на соседние органы.

Боль при сексе или после него

Боль или неприятные ощущения во время или после полового акта — это ещё один симптом, который нельзя игнорировать.

боль при сексе или лёгкое кровотечение. Что делать: это может быть признаком воспаления или повреждения шейки матки, что требует диагностики у специалиста.

Как избежать потери времени и предотвратить рак

Раннее обнаружение рака шейки матки значительно повышает шансы на успешное лечение. Чтобы избежать трагических последствий, важно регулярно следить за своим состоянием и обращаться к врачу при первых подозрениях.

Профилактика

Сдавай ПАП-тест (мазок) раз в три года , начиная с 21 года.

, начиная с 21 года. Пройди тест на ВПЧ (вирус папилломы человека): это поможет исключить риск рака.

это поможет исключить риск рака. Прививайся от ВПЧ: вакцинация может снизить риск развития рака на 70-90%.

вакцинация может снизить риск развития рака на 70-90%. Обращайся к гинекологу каждый год для профилактических осмотров.

Рак шейки матки — это не приговор. Своевременное внимание к своему здоровью, регулярные осмотры и обследования могут помочь выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить серьёзные последствия. Забота о себе — это не только привычка, но и любовь к своему телу. Не игнорируй симптомы, и заботься о своём здоровье, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне.

Уточнения

Ше́йка ма́тки (лат. cervix uteri) представляет собой самую нижнюю часть матки женщины.

