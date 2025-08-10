Долгожительство в тарелке: 9 продуктов, которые изменят ваше самочувствие после 50

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:12
Здоровье

С возрастом потребности организма в питательных веществах меняются. Чтобы оставаться здоровыми и энергичными, важно прислушиваться к потребностям своего тела и правильно питаться. Мы собрали 9 продуктов, которые особенно полезны женщинам старше 50 лет, чтобы поддерживать здоровье, предотвратить старение и укрепить иммунитет.

Питание
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питание

Киви: витамин C для кожи и иммунитета

  • Киви — настоящий источник витамина C, который необходим для поддержания здоровья кожи, укрепления костей и иммунной системы. Этот фрукт также богат антиоксидантами и клетчаткой, поддерживающей работу кишечника. Добавляйте киви в утренний смузи или салат — это не только вкусно, но и полезно!

Греческий йогурт: для костей и мышц

  • Греческий йогурт богат кальцием и белком, которые необходимы для поддержания прочности костей и сохранения мышечной массы. Также в нем содержатся пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника. Попробуйте добавлять его в утренние блюда или использовать как основу для соусов и десертов.

Черника: звезда рациона

  • Черника — ягода с мощными антиоксидантами, которые борются с воспалениями, предотвращают развитие диабета и рака, а также защищают мозг. Она помогает улучшить память и концентрацию. Добавляйте чернику в йогурт, каши или ешьте как самостоятельный десерт.

Семена льна: маленькие семена — большая польза

  • Семена льна — это маленькие, но мощные помощники для здоровья. Они помогают поддерживать здоровье сердца, регулируют гормональный баланс и улучшают когнитивные функции. Молотые семена льна можно добавлять в смузи, йогурты или овсянку — они легко усваиваются и приносят максимальную пользу.

Консервированные сардины: источники омега-3 и кальция

  • Консервированные сардины — доступный и полезный продукт, который содержит омега-3 жирные кислоты, кальций, витамин D и селен. Эти вещества поддерживают здоровье костей, сердца и мозга. Сардины можно добавлять в пасту, салаты или есть прямо из банки.

Капуста кале: зелёный "суперпродукт"

  • Капуста кале богата клетчаткой, кальцием и витамином К, которые помогают поддерживать плотность костей и снижать риск остеопороза. Также она содержит антиоксиданты, поддерживающие здоровье мозга и снижая воспаления в организме. Добавляйте капусту кале в салаты, супы или смузи.

Авокадо: источник полезных жиров

  • Авокадо — источник мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень "плохого" холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в нем много витаминов группы B, которые полезны для здоровья мозга. Половинка авокадо в день поможет поддерживать здоровье сердца и улучшить когнитивные функции.

Эдамаме: соевые бобы для здоровья

  • Эдамаме — молодые соевые бобы, которые содержат омега-3 жирные кислоты, фитоэстрогены и волокна, полезные для кишечника. Они защищают от рака груди и заболеваний сердца, а также помогают уменьшить симптомы менопаузы. Простой и полезный перекус — просто сварите эдамаме и наслаждайтесь.

Чернослив: улучшает здоровье костей и кишечника

  • Чернослив не только помогает поддерживать здоровье кишечника, но и улучшает состояние костей, что особенно важно после менопаузы. Сушеные сливы содержат калий, витамин K и антиоксиданты, которые укрепляют кости. Для поддержания здоровья достаточно съедать 5-6 черносливин в день.

Питание после 50 должно быть не только разнообразным, но и направленным на поддержание здоровья сердца, костей и мозга. Эти 9 продуктов помогут вам чувствовать себя хорошо, улучшат здоровье и поддержат жизненные силы на долгие годы!

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
