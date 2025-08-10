Ночной отдых как ключ к здоровью: как прекратить старение прямо в постели

Все знают, что хороший сон — залог здоровья, но что на самом деле нужно вашему организму, чтобы восстановиться и проснуться полными энергии? Оказывается, количество сна важно, но не так сильно, как качество. Исследования показывают, что с возрастом потребности в сне изменяются, и важно найти тот баланс, который подходит именно вам.
Как бы мы не стремились к "стандартным" 8 часам сна, оказывается, что для большинства людей, которым за 30, оптимальным является 7 часов. Да-да, вы не ослышались! Это вывод, к которому пришли ученые, исследовав данные почти полмиллиона человек в возрасте от 38 до 73 лет.
Вот, что показали результаты исследований:
На самом деле важнее качество сна, а не количество часов. Если ваше утреннее состояние напоминает состояние зомби, даже после 8 часов в кровати, проблема скорее всего кроется в нарушениях сна.
Неудивительно, что лучшие результаты показывают те, кто не просто старается "долгие ночи" провести в кровати, а тщательно следит за качеством сна. Вот несколько советов для тех, кто хочет просыпаться с зарядом бодрости:
Итак, если вам за 30, то стремитесь к 7 часам сна. Но главное — не забывайте об улучшении его качества! Сделайте свой сон непрерывным и глубоким, и вы почувствуете разницу. Ведь важно не просто спать, а спать так, чтобы утром чувствовать себя свежим и полным сил!
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
