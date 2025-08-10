Ночной отдых как ключ к здоровью: как прекратить старение прямо в постели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:59
Здоровье

Все знают, что хороший сон — залог здоровья, но что на самом деле нужно вашему организму, чтобы восстановиться и проснуться полными энергии? Оказывается, количество сна важно, но не так сильно, как качество. Исследования показывают, что с возрастом потребности в сне изменяются, и важно найти тот баланс, который подходит именно вам.

Сон
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Идеальное количество сна для людей 30+

Как бы мы не стремились к "стандартным" 8 часам сна, оказывается, что для большинства людей, которым за 30, оптимальным является 7 часов. Да-да, вы не ослышались! Это вывод, к которому пришли ученые, исследовав данные почти полмиллиона человек в возрасте от 38 до 73 лет.

Но почему 7 часов — это не просто среднее значение

Вот, что показали результаты исследований:

  • Недосып - это однозначно плохо. Если вы спите меньше 7 часов, организм не успевает восстановиться, что ведет к повышенной утомляемости, проблемам с концентрацией и даже настроением.
  • Избыточный сон тоже может быть вредным. Те, кто спит дольше 7 часов, но при этом качество сна оставляет желать лучшего, часто страдают от депрессии, тревожности и затруднений с вниманием.

Почему продолжительность сна не всегда решает

На самом деле важнее качество сна, а не количество часов. Если ваше утреннее состояние напоминает состояние зомби, даже после 8 часов в кровати, проблема скорее всего кроется в нарушениях сна.

  • Прерывания сна: если вы часто просыпаетесь ночью или не можете уснуть, это разрушает важные фазы сна, например, глубокий или быстрый сон.
  • Низкое качество отдыха: даже если вы спите долго, но просыпаетесь неотдохнувшими, скорее всего, ваш сон не восстанавливает силы должным образом.

Как улучшить качество сна

Неудивительно, что лучшие результаты показывают те, кто не просто старается "долгие ночи" провести в кровати, а тщательно следит за качеством сна. Вот несколько советов для тех, кто хочет просыпаться с зарядом бодрости:

  • Создайте комфортную обстановку: темная, тихая комната и правильная температура — основа хорошего сна.
  • Соблюдайте режим: ложитесь спать и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.
  • Избегайте экранов за час до сна: свет от телефонов и телевизоров может мешать нормальной выработке мелатонина — гормона сна.

Лучший сон — это сбалансированный подход

Итак, если вам за 30, то стремитесь к 7 часам сна. Но главное — не забывайте об улучшении его качества! Сделайте свой сон непрерывным и глубоким, и вы почувствуете разницу. Ведь важно не просто спать, а спать так, чтобы утром чувствовать себя свежим и полным сил!

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
