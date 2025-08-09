Когда каждый шаг может быть опасен: как понять, что у вас образовался тромб

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:17
Здоровье

Тромбы — это кровяные сгустки, которые могут образовываться в венах и артериях, мешая нормальному кровообращению. Когда сгустки крови отрываются и начинают двигаться по кровеносной системе, они могут вызвать опасные осложнения, такие как тромбоэмболия легочной артерии, которая в некоторых случаях может быть смертельной. Важно вовремя распознать признаки тромбообразования, чтобы избежать серьезных последствий.

Тромб
Фото: scientificanimations.com by https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тромб

Отек одной конечности

  • Если одна рука или нога вдруг опухает без видимой причины, это может быть тревожным сигналом. Особенно если отек сопровождается болью — сгусток может блокировать кровоток, вызывая воспаление и отечность.

Боль в ногах или руках

  • Тромб может вызывать боль в области икры или бедра, что часто ошибочно принимается за мышечную боль или судороги. Если боль появляется внезапно и не проходит, это может быть первым знаком образования тромба.

Покраснение кожи

  • Когда сгусток блокирует кровоток, кожа на пораженной области может стать красной и теплее на ощупь. Боль при тромбозе постоянна, она не исчезает, как в случае с обычными ушибами.

Боль в груди

  • Если у вас возникают сильные боли в груди, особенно если они усиливаются при вдохе, это может быть симптомом тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Боль в груди — это также симптом инфаркта, поэтому при возникновении такой боли необходимо немедленно обратиться к врачу.

Одышка

  • Одышка, которая появляется без видимых причин и мешает выполнять обычные физические нагрузки, может сигнализировать о том, что тромб достиг легких. Он блокирует приток кислорода, и дыхание становится тяжелым. Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства.

Кашель

  • Если при одышке появляется сухой кашель, особенно с выделением крови или слизи, это может указывать на поражение легких из-за тромбоэмболии. Кашель и затрудненное дыхание вместе — это симптомы, которые не стоит игнорировать.

Учащенное сердцебиение

  • Когда тромб блокирует легочную артерию, сердце начинает работать интенсивнее, чтобы компенсировать дефицит кислорода. Это может привести к учащению сердцебиения, которое ощущается как сильные удары в груди. В таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Обмороки

  • Если вы почувствовали головокружение или даже потеряли сознание, это может быть связано с тем, что уровень кислорода в организме снизился из-за тромбообразования. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

Что делать, если вы подозреваете тромбоз

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, особенно такие как боль в груди, одышка или обмороки, немедленно вызывайте скорую помощь. Тромбы могут быть смертельно опасными, и чем быстрее будет поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное лечение.

Не стоит игнорировать эти симптомы и откладывать визит к врачу — своевременная диагностика и лечение могут спасти жизнь

Уточнения

Тромб — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
