Оборудуем спальню по-новому: гаджеты для лучшего сна и полной перезагрузки

4:03
Здоровье

Проблемы с бессонницей стали настоящим бичом 21 века. В условиях быстрого ритма жизни, постоянных стрессов и технологической зависимости многие сталкиваются с нарушениями сна. Но современные гаджеты и технологии могут стать эффективными помощниками в борьбе с бессонницей. Рассмотрим, как новые устройства могут помочь улучшить качество сна и наладить здоровые циркадные ритмы.

Женщина спит рядом с устройством белого шума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина спит рядом с устройством белого шума

Причины бессонницы

Есть несколько основных факторов, мешающих качественному сну:

  • Нарушение режима дня: поздние ложки, ночные смены и постоянная работа с гаджетами перед сном могут сбивать естественные ритмы организма.
  • Неблагоприятная внешняя среда: свет от уличных фонарей, шум, плохая звукоизоляция мешают засыпанию и вызывают тревожный сон.
  • Стресс: постоянный выброс кортизола из-за стресса не позволяет мозгу переключиться на расслабление, мешая качественному сну.

Как правильно спать

Наши циркадные ритмы регулируются в основном освещением, которое помогает организму понимать, когда нужно быть активным, а когда отдыхать. Для полноценного сна важно:

  • Ложиться спать в промежуток с 22:00 до 3:00.
  • Отключить все устройства минимум за час до сна.
  • Убедиться, что в комнате нет яркого света или мигающих экранов.

Технологии для улучшения сна

Сегодня существует множество устройств, которые могут помочь улучшить качество сна и ускорить засыпание.

Освещение, подходящее для сна

Освещение играет важную роль в настройке организма на отдых. Используйте:

  • Желтый свет в вечернее время — он помогает расслабиться.
  • Красный свет перед сном — способствует выработке мелатонина, гормона сна.
  • Избегайте голубого и белого света перед сном, так как они активизируют мозг и стимулируют бодрствование.

Световой будильник

  • Световой будильник помогает синхронизировать циркадные ритмы и пробуждает вас в условиях, максимально приближенных к естественному свету. Включается мягкий свет, напоминающий рассвет, и помогает проснуться мягко, без стресса. Это может предотвратить проблемы с резким пробуждением и уменьшить усталость по утрам.

Работа с дыханием: устройства для улучшения сна

  • Некоторые гаджеты помогают улучшить качество сна через дыхательную гимнастику. Они помогают расширить легкие и улучшить кровообращение. Это способствует нормализации давления и улучшает качество сна, а также помогает бороться с депрессией и стрессом.

Гаджеты для стимуляции мозга

  • Такие приборы помогают переключить мозг в более спокойное состояние, что способствует расслаблению и улучшению сна. Эти устройства воздействуют на мозг с помощью звука и света, что помогает уменьшить стресс и стимулирует переход в более глубокие фазы сна. Это своего рода тренировка для нервной системы, которая помогает закрепить хороший сон в долгосрочной перспективе.

Гипнотерапия для улучшения сна

  • Некоторые устройства используют методы гипнотерапии для лечения бессонницы. Гаджеты с функциями гипноза могут помочь наладить сон, бороться с беспокойством и ускорить засыпание. Эти устройства могут быть полезными для людей, страдающих от стресса и депрессии.

Технологии — это не просто улучшение качества жизни в целом, но и важный инструмент для оптимизации сна. Приборы, которые помогают регулировать свет, дыхание и активность мозга, могут существенно улучшить ваш ночной отдых. Однако важно помнить, что здоровье всегда начинается с правильного режима дня, питания и активного отдыха. Используйте современные гаджеты как дополнение, но не замену здоровым привычкам.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
