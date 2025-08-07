Прекратите глотать это: 6 популярных добавок, которые опасны для вашего тела

Добавки с кальцием, железом и адаптогенами могут навредить организму

В поисках эффективных добавок, многие из нас часто полагаются на рекламу и модные тренды. Однако не все компоненты БАДов приносят пользу, и некоторые могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья. Разбираемся, какие компоненты в составе БАДов стоит избегать, и почему важно внимательно подходить к выбору добавок.

Кальций

Кальций

Кальций — это один из самых распространенных компонентов в БАДах, однако его добавление не всегда оправдано. В то время как кальций в пище легко усваивается, добавки с кальцием могут быть бесполезными или даже опасными. При чрезмерном потреблении кальция он может начать откладываться на стенках сосудов, что ведет к их кальцификации и снижению их эластичности. Чтобы улучшить усвоение кальция, важно сочетать его с витамином К2 и следить за сбалансированным питанием, включая натуральные источники кальция.

Железо

Добавки железа могут навредить организму, если они не принимаются по показаниям. Часто снижение уровня железа в организме связано не с его дефицитом в пище, а с недостаточной кислотностью желудочного сока или дефицитом витамина C, который необходим для его усвоения. Неконтролируемый прием железа может вызвать воспалительные процессы в организме и привести к различным патологиям. Поэтому важно сначала нормализовать работу ЖКТ и устранить дефицит витамина C перед приемом добавок с железом.

Добавки ВСАА (аминокислоты с разветвленной цепью)

ВСАА (лейцин, изолейцин и валин) популярны среди спортсменов, стремящихся ускорить восстановление мышц. Однако такие добавки могут быть вредными для людей с определенными генетическими предрасположенностями или дефицитом ряда витаминов и минералов. Они создают нагрузку на детоксикационные системы организма, что может привести к негативным последствиям. Вместо добавок ВСАА лучше выбирать полноценное питание с источниками всех необходимых аминокислот.

Витамин D

Витамин D активно рекламируется как панацея от множества проблем со здоровьем, однако его добавки могут быть опасны, если принимать их без должного контроля. При слишком высоких дозах витамина D может развиться токсичность, которая приведет к образованию камней в почках и другим патологиям. Важно проконсультироваться с врачом перед приемом высоких доз витамина D и учитывать состояние желчного пузыря, который отвечает за его усвоение.

Адаптогены и стимуляторы (женьшень, элеутерококк, родиола розовая)

Адаптогены, такие как женьшень и элеутерококк, могут быть полезны при усталости и стрессах, но их использование не всегда безопасно. При аутоиммунных заболеваниях или неопределенной хронической усталости их применение может стимулировать воспалительные процессы и ухудшить состояние. Важно понимать, что адаптогены не решают основную проблему, а лишь маскируют симптомы. Лучше всего начинать с консультации с врачом перед добавлением таких веществ в рацион.

Витамины группы B

Витамины группы B — важные компоненты для поддержания обмена веществ, но их прием в комплексе без нужды может быть бесполезным, а иногда и вредным. Недавние исследования показывают, что витамин B12, находящийся в комплексах, часто не усваивается должным образом. Более того, если вы не страдаете от дефицита этих витаминов, их добавки могут не дать никакого эффекта. Важно правильно подбирать добавки и учитывать индивидуальные потребности организма.

Прежде чем начать прием БАДов, важно внимательно читать состав и проконсультироваться с врачом. Некоторые добавки могут быть бесполезными или даже вредными, если их принимать без учета состояния здоровья. В идеале, баланс витаминов и минералов следует поддерживать через правильное питание, а добавки использовать только по необходимости и по рекомендациям специалистов.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

