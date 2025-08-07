Не тяните день как зомби: как продержаться до вечера без усталости после бессонной ночи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:03
Здоровье

Недосып — частая проблема в условиях современного ритма жизни. Когда ночь прошла бессонно, а впереди целый день работы или важных дел, важно иметь несколько стратегий, чтобы продержаться на ногах и избежать ощущения "ходячего зомби". Вот пять лайфхаков, которые помогут вам справиться с усталостью и сохранить продуктивность до вечера.

Грустная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Грустная девушка

Примите контрастный душ

  • Холодная вода — это одно из лучших средств для мгновенного пробуждения. Контрастный душ, попеременное обливание холодной и теплой водой, помогает активизировать кровообращение, улучшает работу иммунной системы и увеличивает уровень энергии. Исследования показывают, что регулярные контрастные души могут значительно снизить заболеваемость и улучшить общее самочувствие.

Двигайтесь больше

  • После ночного отдыха организм ещё не готов к полной активности. Чем меньше движений вы делаете с утра, тем сильнее ощущается усталость. Поэтому лучший способ "разбудить" тело — это физическая активность. Быстрая прогулка, легкая зарядка или утренняя пробежка помогут вам насытить ткани кислородом и дать старт бодрости на весь день.

Выпейте кофе (если у вас нет противопоказаний)

  • Кофе — один из самых известных и действенных напитков для поднятия бодрости. Кофеин стимулирует нервную систему и помогает быстрее проснуться. Если вам нужно быстро взбодриться, выбирайте натуральный зерновой кофе — в нем больше кофеина, чем в растворимом.

Добавьте сложные углеводы на завтрак

  • Правильный завтрак помогает организму запастись энергией на весь день. Сложные углеводы, такие как овсянка, цельнозерновой хлеб или злаки, обеспечивают устойчивый прилив энергии, в отличие от быстрых углеводов, которые вызывают резкие скачки уровня сахара в крови. Такой завтрак поможет вам оставаться бодрым в течение всего дня.

Откажитесь (хотя бы на время) от рутинной работы

  • Монотонные задачи, особенно при недосыпе, усугубляют усталость. Чтобы снизить вероятность сонливости, старайтесь менять виды деятельности в течение дня. Например, если приходится выполнять однотипную работу, чередуйте её с более динамичными задачами, которые будут поддерживать уровень энергии.

Пообещайте себе сегодня лечь спать пораньше

  • Если нарушение режима сна стало привычкой, важно навести порядок в своём распорядке. Долгосрочное решение проблемы недосыпа заключается в установлении чёткого времени отхода ко сну. Даже если сегодня вам нужно "дотянуть" до вечера, постарайтесь не лечь слишком поздно, чтобы восстановить биоритмы и улучшить качество сна.

Эти лайфхаки помогут вам справиться с недосыпом и продержаться до вечера, но помните: если нарушение сна становится регулярным, стоит обратить внимание на его причину и проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
