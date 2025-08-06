Бессонница из-за лекарств: 5 препаратов, которые нужно принимать только утром

Бета-блокаторы и бессонница: лекарства для сердца могут мешать отдыху

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы чувствуете, что даже после полноценного сна и отдыха ваша усталость не уходит, возможно, причина кроется в лекарствах, которые вы принимаете. Некоторые медикаменты могут оказывать влияние на ваш сон и общее самочувствие. Разберемся, какие лекарства не стоит принимать на ночь, чтобы не ухудшить качество отдыха.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Тревожный сон

Лекарства от простуды

Многие препараты от простуды содержат псевдоэфедрин — противоотечное средство, которое может вызвать бессонницу, даже если оно применяется в виде назального спрея. Псевдоэфедрин сужает сосуды, что помогает устранить заложенность носа, но также может привести к возбуждению нервной системы. В сочетании с антигистаминами, которые могут вызывать сонливость, псевдоэфедрин ухудшает качество сна и способствует бессоннице. Поэтому лекарства от простуды лучше не принимать перед сном.

Никотиновые пластыри

Никотиновая терапия используется для того, чтобы помочь бросить курить, но она также может нарушить сон, если использовать пластырь на ночь. Никотин, поступающий в организм через кожу, стимулирует нервную систему и может привести к бессоннице. Чтобы избежать этого побочного эффекта, рекомендуется снимать никотиновый пластырь перед сном.

Антидепрессанты (СИОЗС)

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин (Прозак), являются одними из самых часто назначаемых антидепрессантов. Хотя они помогают улучшить настроение, они могут мешать засыпанию и ухудшать качество сна. Эти препараты увеличивают уровень серотонина в мозге, что может вызвать проблемы с циклом сна. Если вы принимаете СИОЗС, обсудите с врачом возможность принимать препарат утром, чтобы минимизировать влияние на сон.

Бета-блокаторы

Бета-блокаторы используются для лечения высокого артериального давления и аритмии, но они также могут повлиять на качество сна. Эти препараты могут вызывать ночные пробуждения и кошмары, так как они подавляют выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы и сон. Особенно у пожилых людей они могут вызывать проблемы с ночным сном. Для улучшения сна может быть рекомендован ночной прием мелатонина.

Ингибиторы холинэстеразы

Ингибиторы холинэстеразы часто назначают пациентам с деменцией для замедления потери памяти. Эти препараты увеличивают уровень ацетилхолина в мозге, что помогает улучшить память и когнитивные функции. Однако ацетилхолин находится не только в мозге, но и в других частях тела, включая те, которые участвуют в непроизвольных процессах, таких как сон. Препараты, блокирующие его распад, могут нарушать нормальные циклы сна, что делает их нежелательными для ночного применения.

Некоторые лекарства могут существенно повлиять на качество вашего сна, даже если они кажутся безвредными. Если вы принимаете одно из перечисленных средств, обсудите с врачом лучшее время для их приема и возможные альтернативы. Ваше здоровье и качество сна заслуживают внимания, и в большинстве случаев можно найти решение, которое не нарушит ваш отдых.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

