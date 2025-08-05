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Почему ты всегда устал, несмотря на отдых? 7 скрытых факторов, влияющих на твою энергию

Стресс и нервная перегрузка влияют на уровень энергии: советы врачей
4:42
Здоровье

Вы выспались, побывали в отпуске, но всё равно чувствуете усталость? Это может быть сигналом о глубинных проблемах в организме, которые не решаются простым отдыхом. Давайте разберемся, какие причины могут стоять за хронической усталостью и что с этим делать.

Эмоциональное истощение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоциональное истощение

Скрытые дефициты: когда ресурсов просто нет

  • Один из самых распространённых факторов усталости — это дефицит витамина B12 и железа. Эти вещества отвечают за транспорт кислорода и синтез нейромедиаторов в организме. Даже если анализы показывают нормальный уровень гемоглобина, пониженный уровень ферритина (запасное железо) может вызывать такие симптомы, как вялость, головные боли, тахикардию и даже раздражительность. Устранить такую усталость можно только при нормализации уровня этих элементов в организме.

Белок: недостаток, о котором не принято говорить

  • Белок — это не только строительный материал для мышц, но и основа иммунной системы, гормонального фона и восстановления тканей. Недавняя мода на растительные диеты привела к тому, что у многих женщин в рационе недостаточно белка. Это может вызвать апатию, замедленную реакцию и вялость. Даже если вы спите по 8 часов, дефицит белка может оставлять вас с ощущением разбитости. Проблемы с ЖКТ также могут нарушить усвоение белка, ухудшая ваше состояние.

Глюкозные качели: энергия сегодня — провал завтра

  • Если утро начинается с кофе и сладкого, а к обеду вы уже не можете встать с дивана, причина может быть в резких колебаниях уровня сахара в крови. Быстрые углеводы и кофе на голодный желудок могут привести к резкому скачку энергии, за которым следует её падение. Это не только снижает работоспособность, но и может стать причиной хронической усталости, так как такие перепады истощают надпочечники и нарушают чувствительность к инсулину.

Нервная система: перегрузка, которую не видно

  • Стресс и тревожность могут накапливаться, создавая фоновую перегрузку нервной системы, даже если внешне вы не ощущаете напряжения. Постоянная спешка, многозадачность и тревожность мешают вам расслабиться, даже когда вы отдыхаете. Высокий уровень кортизола (гормона стресса) нарушает сон и замедляет восстановление, что ведет к хронической усталости и выгоранию.

Щитовидка и надпочечники: гормональный сбой

  • Проблемы с щитовидной железой и надпочечниками могут стать причиной постоянной усталости. Гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы) и истощение надпочечников при длительном стрессе могут вызывать симптомы, такие как зябкость, отёки, выпадение волос и апатию. Для диагностики необходимо проверить не только уровень ТТГ, но и Т3, Т4, антитела, а также уровень кортизола.

Микрофлора кишечника: энергии нет — начните с ЖКТ

  • Кишечник играет ключевую роль не только в переваривании пищи, но и в синтезе витаминов группы B, усвоении железа и аминокислот. Нарушения микрофлоры кишечника могут привести к хронической усталости, так как полезные вещества просто не усваиваются. Даже при правильном питании ваше тело может не получать всего необходимого, если микрофлора нарушена. В этом случае следует обратить внимание на здоровье кишечника и провести коррекцию микробиоты.

Витамин D: не только про кости

  • Дефицит витамина D — это проблема, с которой сталкиваются многие, даже в тёплое время года. Этот витамин не только поддерживает здоровье костей, но и влияет на иммунитет, настроение и когнитивные функции. Недостаток витамина D может вызывать хроническую усталость, сонливость и снижение работоспособности. Особенно если вы проводите много времени в помещении или используете солнцезащитные средства, уровень витамина D стоит проверить.

Хроническая усталость — это сигнал организма, что что-то не в порядке. Простой отдых или отпуск не всегда решают проблему. Если вы постоянно чувствуете усталость, несмотря на нормальный сон и отдых, стоит обратить внимание на уровень витаминов, гормональный баланс и здоровье кишечника. Помните, что истинное восстановление начинается с поиска и устранения первопричины, а не с временного отдыха.

Уточнения

Усталость материала - деградация механических свойств материала в результате постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) напряжений с образованием и развитием трещин, что обуславливает его разрушение за определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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