Аллергия на алкоголь — это реально? Разбираемся, что стоит за неприятными симптомами

Покраснение лица и учащённое сердцебиение — признаки непереносимости алкоголя

4:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллергия на алкоголь — это не редкость, но причина такого состояния может скрываться не только в иммунной реакции. Все чаще встречается метаболическое нарушение, которое может повлиять на восприятие алкоголя и привести к покраснению лица и другим симптомам. Давайте разберемся, почему это происходит и как избежать неприятных последствий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аллергия на алкоголь

Истинная аллергия на алкоголь

При истинной аллергии организм воспринимает алкоголь как опасное вещество, вызывая иммунный ответ. В этом случае иммунная система начинает вырабатывать IgE-антитела, которые запускают каскад аллергических реакций. Симптомы могут варьироваться от насморка до серьёзных последствий, таких как анафилактический шок.

Однако, такие случаи аллергии на этанол очень редки и почти не фиксируются в медицинской практике. Чаще всего реакция наблюдается на добавки, такие как консерванты, дрожжи, злаки и красители в напитках, а не на сам алкоголь.

Непереносимость алкоголя

Более распространенной проблемой является непереносимость алкоголя, вызванная метаболическим нарушением. Это состояние связано с дефицитом фермента альдегиддегидрогеназы (ALDH), который отвечает за расщепление токсичного ацетальдегида, образующегося при переработке этанола. Когда этот фермент не работает должным образом, ацетальдегид накапливается в организме и вызывает неприятные симптомы, которые могут напоминать аллергию.

Из-за генетической мутации в гене ALDH2, этот процесс нарушается. Особенно часто непереносимость алкоголя встречается среди людей восточно-азиатского происхождения, где около 8% населения страдает от этой проблемы.

Симптомы реакции на алкоголь

Симптомы непереносимости алкоголя и аллергии различаются, хотя некоторые проявления могут совпадать:

При непереносимости

Покраснение лица (так называемая flush-реакция).

Головная боль.

Тошнота.

Учащенное сердцебиение.

Возможные сыпь и обострение астмы.

При истинной аллергии

Крапивница.

Ринит (насморк).

Отёки, чувство удушья.

Падение давления, потеря сознания.

Основное различие — это скорость реакции. При аллергии симптомы появляются мгновенно и усиливаются быстро. В случае с непереносимостью, реакции медленные и обычно проявляются спустя 20-60 минут после употребления алкоголя.

Почему это опасно

Аллергия на алкоголь может быть опасной, особенно если развивается анафилактический шок. Это состояние требует неотложной медицинской помощи, так как оно угрожает жизни.

Непереносимость алкоголя тоже имеет свои риски. Ацетальдегид, который накапливается в организме из-за метаболического дефекта, является канцерогенным веществом. Это увеличивает риск развития рака, особенно рака пищевода, головы и шеи. Поэтому если у вас наблюдаются симптомы непереносимости алкоголя, такие как покраснение лица, учащение пульса или тошнота, следует ограничить или полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

Как уменьшить симптомы или избежать их

Если у вас есть непереносимость алкоголя, лучшим решением будет полностью исключить алкоголь из рациона. Для людей с аллергией важно избегать напитков с добавками, которые могут вызывать реакцию.

Чтобы снизить нагрузку на организм, можно следовать таким рекомендациям:

Ограничьте употребление алкоголя или полностью откажитесь от него, если замечаете ухудшение состояния.

или полностью откажитесь от него, если замечаете ухудшение состояния. Избегайте напитков с добавками, таких как консерванты и красители.

Аллергия на алкоголь на самом деле встречается редко, но непереносимость из-за нарушений в метаболизме этанола — гораздо более распространенная проблема. Важно отличать симптомы аллергии от симптомов непереносимости, так как их лечение и последствия могут сильно различаться. В любом случае, если у вас есть симптомы, связанные с употреблением алкоголя, такие как покраснение лица, головная боль или учащённый пульс, рекомендуется проконсультироваться с врачом и, возможно, отказаться от спиртных напитков.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

