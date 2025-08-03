Мозг под угрозой: этот напиток разрушает память и может привести к деменции — вот что нужно знать

Алкоголь — это не только фактор риска для печени и сердца, но и серьёзная угроза для мозга. Даже умеренные дозы могут влиять на когнитивные функции, память и мышление. Но как именно алкоголь воздействует на мозг и что с этим делать? Давайте разберемся.
Регулярное употребление алкоголя вызывает функциональные и структурные изменения в мозге. Исследования показывают, что у людей, которые злоупотребляют алкоголем, увеличивается риск сосудистых изменений в мозге. Они также часто сталкиваются с такими проблемами, как:
Эти изменения могут проявляться как проблемы с вниманием, ухудшение памяти и снижение способности к планированию.
Одним из опасных последствий злоупотребления алкоголем является алкогольная деменция. Она проявляется в виде:
Также может измениться поведение: человек становится раздражительным, апатичным или импульсивным. В некоторых случаях возникают проблемы с равновесием и координацией, даже если человек трезв. Это результат поражения отделов мозга, отвечающих за движение.
Одним из наиболее тяжёлых последствий хронического употребления алкоголя является развитие энцефалопатии Вернике и синдрома Корсакова, которые возникают при дефиците витамина B1. Эти состояния часто идут вместе и называют их синдромом Вернике-Корсакова.
Некоторые формы повреждений мозга, вызванных алкоголем, можно частично восстановить, особенно если вмешательство начато на ранней стадии. Что помогает:
Улучшения обычно начинаются в течение первых трёх месяцев после отказа от алкоголя, но процесс восстановления может продолжаться до двух лет.
Не существует безопасного уровня употребления алкоголя, который не повлияет на мозг. Даже умеренные дозы могут быть связаны с изменениями, повышающими риск когнитивных нарушений. Особенно опасно запойное употребление, когда алкоголь употребляется в большом количестве за короткий промежуток времени. Это оказывает вредное влияние на сосуды мозга и значительно увеличивает риск деменции.
Алкоголь оказывает серьёзное воздействие на работу мозга, даже при умеренном употреблении. Он нарушает кровоснабжение мозга, уменьшает его объём и может вызывать дефицит витаминов, что повышает риск когнитивных нарушений. При длительном злоупотреблении алкоголем развиваются тяжёлые состояния, такие как алкогольная деменция, энцефалопатия Вернике и синдром Корсакова.
Некоторые из этих нарушений можно частично компенсировать, если вовремя отказаться от алкоголя и начать лечение. Однако главное правило остаётся прежним: безопасной дозы алкоголя не существует. Чем меньше — тем лучше.
Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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