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Мозг под угрозой: этот напиток разрушает память и может привести к деменции — вот что нужно знать

Алкоголь может нарушать память и концентрацию, даже при умеренном употреблении
5:04
Здоровье

Алкоголь — это не только фактор риска для печени и сердца, но и серьёзная угроза для мозга. Даже умеренные дозы могут влиять на когнитивные функции, память и мышление. Но как именно алкоголь воздействует на мозг и что с этим делать? Давайте разберемся.

девушка с бокалом вина
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка с бокалом вина

Влияние алкоголя на мозг

Регулярное употребление алкоголя вызывает функциональные и структурные изменения в мозге. Исследования показывают, что у людей, которые злоупотребляют алкоголем, увеличивается риск сосудистых изменений в мозге. Они также часто сталкиваются с такими проблемами, как:

  • Снижение объема мозга, особенно в лобных долях.
  • Нейрофибриллярные клубки - поврежденные белки, связанные с болезнью Альцгеймера.
  • Дефицит витамина B1 (тиамина), который необходим для нормальной работы нервных клеток.

Эти изменения могут проявляться как проблемы с вниманием, ухудшение памяти и снижение способности к планированию.

Алкогольная деменция: как она проявляется

Одним из опасных последствий злоупотребления алкоголем является алкогольная деменция. Она проявляется в виде:

  • Ухудшения памяти.
  • Снижения концентрации и мотивации.
  • Трудностей в повседневных задачах, например, при приготовлении пищи или управлении финансами.

Также может измениться поведение: человек становится раздражительным, апатичным или импульсивным. В некоторых случаях возникают проблемы с равновесием и координацией, даже если человек трезв. Это результат поражения отделов мозга, отвечающих за движение.

Энцефалопатия Вернике и синдром Корсакова

Одним из наиболее тяжёлых последствий хронического употребления алкоголя является развитие энцефалопатии Вернике и синдрома Корсакова, которые возникают при дефиците витамина B1. Эти состояния часто идут вместе и называют их синдромом Вернике-Корсакова.

  • Энцефалопатия Вернике проявляется внезапно: спутанность сознания, нарушение координации, потеря равновесия и проблемы с движением глаз. Без лечения это может привести к необратимым повреждениям мозга.
  • Если не начать лечение вовремя, энцефалопатия может перейти в синдром Корсакова, при котором повреждается долговременная память. Люди с этим синдромом плохо запоминают новую информацию и часто начинают заполнять пробелы вымышленными деталями.

Восстановление после алкогольных повреждений

Некоторые формы повреждений мозга, вызванных алкоголем, можно частично восстановить, особенно если вмешательство начато на ранней стадии. Что помогает:

  • Тиамин (витамин B1), который вводят внутривенно или внутримышечно, помогает смягчить симптомы энцефалопатии и синдрома Корсакова.
  • Сбалансированное питание, чтобы восполнить дефицит витаминов и улучшить общее состояние организма.
  • Психосоциальная поддержка, которая включает консультации, группы взаимопомощи и когнитивную терапию, чтобы помочь человеку вернуть привычные навыки.

Улучшения обычно начинаются в течение первых трёх месяцев после отказа от алкоголя, но процесс восстановления может продолжаться до двух лет.

Как много алкоголя — это слишком

Не существует безопасного уровня употребления алкоголя, который не повлияет на мозг. Даже умеренные дозы могут быть связаны с изменениями, повышающими риск когнитивных нарушений. Особенно опасно запойное употребление, когда алкоголь употребляется в большом количестве за короткий промежуток времени. Это оказывает вредное влияние на сосуды мозга и значительно увеличивает риск деменции.

  • Женщины и пожилые люди более чувствительны к воздействию алкоголя. У женщин это связано с особенностями обмена веществ, а у пожилых — с замедленным выведением спирта из организма.
  • Люди с хроническими заболеваниями, такими как гипертензия или перенесённый инсульт, должны быть особенно осторожны с алкоголем, так как даже небольшие дозы могут быть опасны.

Безопасной дозы алкоголя не существует

Алкоголь оказывает серьёзное воздействие на работу мозга, даже при умеренном употреблении. Он нарушает кровоснабжение мозга, уменьшает его объём и может вызывать дефицит витаминов, что повышает риск когнитивных нарушений. При длительном злоупотреблении алкоголем развиваются тяжёлые состояния, такие как алкогольная деменция, энцефалопатия Вернике и синдром Корсакова.

Некоторые из этих нарушений можно частично компенсировать, если вовремя отказаться от алкоголя и начать лечение. Однако главное правило остаётся прежним: безопасной дозы алкоголя не существует. Чем меньше — тем лучше.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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