Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что пить вместо кофе: 5 напитков, которые пробуждают тело и делают кожу сияющей
Профессор Джозеф Фрэнк: гормональный сбой может мешать похудению при ожирении
Учёные предупреждают: ChatGPT снижает навыки критического мышления
Физическая активность у детей стимулирует циркуляцию иммунных клеток
Расстояние до зала влияет на регулярность тренировок — отмечают тренеры
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают

Ты рискуешь: эти продукты могут превратить твое утро в кошмар — вот что нельзя есть на завтрак

Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
5:47
Здоровье

Для многих людей начало дня важно не только по привычке, но и с точки зрения здоровья. Что и когда вы едите утром, может повлиять на ваше самочувствие в течение всего дня. Некоторые продукты, несмотря на свою популярность, могут вызвать неприятные ощущения, особенно если съедены натощак.

Завтрак в уютной кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Завтрак в уютной кухне

Влияние питания на утреннее самочувствие

Утром организм ещё не готов к активной работе, и некоторые продукты могут вызвать раздражение слизистой желудка, изжогу, вздутие или тошноту. Особенно это актуально для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или рефлюкс. Однако реакция на еду у всех разная: то, что одному человеку не вызывает дискомфорта, для другого может стать источником проблем. Тем не менее, есть ряд продуктов, которые чаще всего провоцируют неприятные симптомы, если употребляются натощак.

Кофе: не лучшая идея на голодный желудок

  • Кофе — напиток, который многие начинают свой день. Согласно данным Национальной ассоциации кофе, около 90% любителей этого напитка пьют его до завтрака. У большинства людей кофе не вызывает серьёзных проблем. Однако некоторые замечают дискомфорт: изжогу, тошноту, учащённое сердцебиение или даже тревожность. Это связано с тем, что кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, что может быть проблематичным для людей с заболеваниями ЖКТ.

Если вы замечаете, что после чашки кофе на голодный желудок вам становится плохо, попробуйте заменить его на напиток с более мягким действием или добавьте в завтрак что-то белковое. Яйцо, овсянка или тост с ореховой пастой помогут сбалансировать эффект кофе.

Апельсиновый сок: кислота без пользы

  • Апельсиновый сок богат витамином C и антиоксидантами, но его кислотность может быть проблемой, особенно если пить его натощак. Кислота, содержащаяся в цитрусовых, может раздражать слизистую желудка и даже повлиять на эмаль зубов. Кроме того, апельсиновый сок не содержит клетчатки, в отличие от цельных фруктов, что делает его менее полезным для пищеварения. В некоторых исследованиях было показано, что регулярное употребление фруктовых соков может способствовать набору веса и развитию диабета 2 типа.

Газировка и энергетики: вред для здоровья

  • Газированные напитки и энергетики — это ещё одна группа продуктов, которые не следует пить натощак. Газировка содержит большое количество сахара и может способствовать повышению уровня инсулина в крови. Энергетики, содержащие кофеин и стимуляторы, на голодный желудок могут вызвать тахикардию, повышение давления, головную боль и даже тревожность. Регулярное потребление этих напитков связано с риском ожирения, диабета 2 типа и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Выпечка и сладкие завтраки: кратковременное насыщение

  • Тосты с маслом, блинчики, маффины и вафли — все эти продукты популярны на завтрак, но они содержат много быстрых углеводов, что не способствует длительному насыщению. Уже через несколько часов после такого завтрака вы почувствуете голод, что может привести к перееданию в течение дня. Вместо того чтобы полагаться на сладкие и крахмалистые продукты, лучше добавить в завтрак больше белка и клетчатки. Например, яйца, творог или овсянка могут сделать завтрак более сытным и полезным.

Мясные полуфабрикаты: опасные добавки

  • Колбаса, бекон и ветчина — это переработанные мясные продукты, которые часто присутствуют в завтраках. Они содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов. Многие исследования показали, что регулярное потребление переработанного мяса связано с повышенным риском развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Лучше всего заменить такие продукты на менее обработанные, например, запечённое мясо или варёную курицу.

Йогурты с добавками: много сахара и мало пользы

  • Йогурты с фруктами и добавками, как правило, содержат много сахара, искусственных ароматизаторов и красителей. Это может снизить их питательную ценность. Натуральный греческий йогурт без добавок будет лучшим выбором. Его можно дополнить ягодами или ореховым маслом, что сделает завтрак более сбалансированным.

Как сделать завтрак полезным

Не нужно полностью отказываться от привычных продуктов, если они не вызывают у вас проблем. Главное — включать их в более сбалансированные завтраки. Для этого сочетайте белки, полезные жиры и клетчатку с углеводами. Например, омлет с овощами, овсянка с яйцом или йогурт с орехами и фруктами помогут вам чувствовать себя сытно и бодро до обеда.

"Хороший завтрак — это сочетание белков, клетчатки и сложных углеводов. Это поможет вам быть энергичным в течение всего дня", — считает диетолог Диана Ригг.

Правильный выбор продуктов для завтрака имеет огромное значение для вашего самочувствия. Чтобы избежать неприятных симптомов, таких как изжога, вздутие или тошнота, стоит избегать продуктов с высокой кислотностью, сахарами и жирными добавками. Сбалансированное питание, включающее белки, жиры и клетчатку, поможет вам начать день на правильной ноте.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Затерянный мир Амазонки: гора, которая хранит тайны, пугающие археологов
Наука и техника
Затерянный мир Амазонки: гора, которая хранит тайны, пугающие археологов Аудио 
Демонстрация живота кошкой — это жест доверия, а не приглашение к поглаживанию
Домашние животные
Демонстрация живота кошкой — это жест доверия, а не приглашение к поглаживанию Аудио 
Популярное
Гигантская акула весом 7,5 центнера: новая сенсация в мире океанских исследований

Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.

Гигантская большая белая акула длиной 7,5 центнера обнаружена у побережья Нантакета
Необычные акулы замечены у Калифорнии — мир на пороге открытия
Глубоководный сюрприз: мутанты с плавниками как крылья и черной кожей — новая акула-убийца
Не рискуй: 6 китайских машин с пробегом, от которых лучше держаться подальше
Мини-собака, с которой не скучно: как ухаживать за тойпуделем и избежать проблем
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Хозяева в растерянности: кот всегда голоден, но дело совсем не в еде
Скандал в семье Дмитрия Диброва: Собчак раскрыла шокирующую правду
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Последние материалы
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.