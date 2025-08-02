Ты рискуешь: эти продукты могут превратить твое утро в кошмар — вот что нельзя есть на завтрак

Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие

5:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для многих людей начало дня важно не только по привычке, но и с точки зрения здоровья. Что и когда вы едите утром, может повлиять на ваше самочувствие в течение всего дня. Некоторые продукты, несмотря на свою популярность, могут вызвать неприятные ощущения, особенно если съедены натощак.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Завтрак в уютной кухне

Влияние питания на утреннее самочувствие

Утром организм ещё не готов к активной работе, и некоторые продукты могут вызвать раздражение слизистой желудка, изжогу, вздутие или тошноту. Особенно это актуально для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или рефлюкс. Однако реакция на еду у всех разная: то, что одному человеку не вызывает дискомфорта, для другого может стать источником проблем. Тем не менее, есть ряд продуктов, которые чаще всего провоцируют неприятные симптомы, если употребляются натощак.

Кофе: не лучшая идея на голодный желудок

Кофе — напиток, который многие начинают свой день. Согласно данным Национальной ассоциации кофе, около 90% любителей этого напитка пьют его до завтрака. У большинства людей кофе не вызывает серьёзных проблем. Однако некоторые замечают дискомфорт: изжогу, тошноту, учащённое сердцебиение или даже тревожность. Это связано с тем, что кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, что может быть проблематичным для людей с заболеваниями ЖКТ.

Если вы замечаете, что после чашки кофе на голодный желудок вам становится плохо, попробуйте заменить его на напиток с более мягким действием или добавьте в завтрак что-то белковое. Яйцо, овсянка или тост с ореховой пастой помогут сбалансировать эффект кофе.

Апельсиновый сок: кислота без пользы

Апельсиновый сок богат витамином C и антиоксидантами, но его кислотность может быть проблемой, особенно если пить его натощак. Кислота, содержащаяся в цитрусовых, может раздражать слизистую желудка и даже повлиять на эмаль зубов. Кроме того, апельсиновый сок не содержит клетчатки, в отличие от цельных фруктов, что делает его менее полезным для пищеварения. В некоторых исследованиях было показано, что регулярное употребление фруктовых соков может способствовать набору веса и развитию диабета 2 типа.

Газировка и энергетики: вред для здоровья

Газированные напитки и энергетики — это ещё одна группа продуктов, которые не следует пить натощак. Газировка содержит большое количество сахара и может способствовать повышению уровня инсулина в крови. Энергетики, содержащие кофеин и стимуляторы, на голодный желудок могут вызвать тахикардию, повышение давления, головную боль и даже тревожность. Регулярное потребление этих напитков связано с риском ожирения, диабета 2 типа и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Выпечка и сладкие завтраки: кратковременное насыщение

Тосты с маслом, блинчики, маффины и вафли — все эти продукты популярны на завтрак, но они содержат много быстрых углеводов, что не способствует длительному насыщению. Уже через несколько часов после такого завтрака вы почувствуете голод, что может привести к перееданию в течение дня. Вместо того чтобы полагаться на сладкие и крахмалистые продукты, лучше добавить в завтрак больше белка и клетчатки. Например, яйца, творог или овсянка могут сделать завтрак более сытным и полезным.

Мясные полуфабрикаты: опасные добавки

Колбаса, бекон и ветчина — это переработанные мясные продукты, которые часто присутствуют в завтраках. Они содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов. Многие исследования показали, что регулярное потребление переработанного мяса связано с повышенным риском развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Лучше всего заменить такие продукты на менее обработанные, например, запечённое мясо или варёную курицу.

Йогурты с добавками: много сахара и мало пользы

Йогурты с фруктами и добавками, как правило, содержат много сахара, искусственных ароматизаторов и красителей. Это может снизить их питательную ценность. Натуральный греческий йогурт без добавок будет лучшим выбором. Его можно дополнить ягодами или ореховым маслом, что сделает завтрак более сбалансированным.

Как сделать завтрак полезным

Не нужно полностью отказываться от привычных продуктов, если они не вызывают у вас проблем. Главное — включать их в более сбалансированные завтраки. Для этого сочетайте белки, полезные жиры и клетчатку с углеводами. Например, омлет с овощами, овсянка с яйцом или йогурт с орехами и фруктами помогут вам чувствовать себя сытно и бодро до обеда.

"Хороший завтрак — это сочетание белков, клетчатки и сложных углеводов. Это поможет вам быть энергичным в течение всего дня", — считает диетолог Диана Ригг.

Правильный выбор продуктов для завтрака имеет огромное значение для вашего самочувствия. Чтобы избежать неприятных симптомов, таких как изжога, вздутие или тошнота, стоит избегать продуктов с высокой кислотностью, сахарами и жирными добавками. Сбалансированное питание, включающее белки, жиры и клетчатку, поможет вам начать день на правильной ноте.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

