Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения

Каждые 30 секунд рак печени уносит жизнь: почему никто не говорит об этой эпидемии

Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
4:18
Здоровье

Каждые 30 секунд в мире происходит смерть, связанная с заболеваниями печени, в том числе с раком, вызванным гепатитом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом числа таких случаев и предупреждает о серьёзной угрозе, исходящей от этого вируса. В частности, гепатит D, который поражает людей, уже заражённых гепатитом B, в несколько раз увеличивает риск развития рака печени.

Гепатит D
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гепатит D

Влияние гепатита D на здоровье

Гепатит D вызывает одну из самых опасных форм заболеваний печени. Он может существенно ухудшить состояние здоровья пациента, приводя к хроническим инфекциям, циррозу, печёночной недостаточности и раку. Это заболевание встречается в основном у людей, которые уже имеют хроническую форму гепатита B, что значительно повышает риск для их здоровья.

По оценкам ВОЗ, более 300 миллионов человек по всему миру живут с хроническим гепатитом, а каждый год от его осложнений умирают более 1,3 миллиона человек. Гепатит D, являясь канцерогенным, оказывает наибольшее влияние среди вирусных гепатитов и зачастую приводит к летальным исходам.

Причины и способы распространения

Гепатит D является вирусным заболеванием, которое можно получить только в сочетании с гепатитом B. Это означает, что для того чтобы заразиться, человек должен уже быть носителем вируса гепатита B, так как вирус гепатита D не может существовать в организме без присутствия первого. Основными путями передачи являются кровь и половой контакт, что делает вирус опасным для тех, кто имеет несколько половых партнёров или употребляет наркотики внутривенно.

Как ВОЗ борется с проблемой

ВОЗ поднимает тревогу, указывая на необходимость более эффективных мер профилактики, диагностики и лечения гепатита в мировых системах здравоохранения. Сегодня существует несколько методов лечения гепатита C и способы контроля гепатита B, однако значительная часть заболевших остаётся без диагностики или не получает должного лечения. ВОЗ призывает усилить внимание к данной проблеме, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Меры профилактики, такие как вакцины против гепатита B и повышение осведомлённости о важности ранней диагностики, могут существенно сократить число новых случаев заболеваний и предотвратить осложнения. Однако для этого необходимо активное вмешательство на уровне здравоохранения и поддержка со стороны международных организаций.

Прогнозы и вызовы для здравоохранения

В ближайшие годы число заболевших и смертей от гепатита D продолжит расти, если не будет предпринято должных шагов для улучшения диагностики и лечения. ВОЗ подчёркивает, что наряду с решением проблемы диагностики и лечения, необходимо сосредоточиться на более широком внедрении профилактических вакцин и других мер, которые могут снизить число заболеваний. Основная проблема заключается в том, что многие пациенты остаются недиагностированными, и их болезнь прогрессирует до серьёзных стадий.

Невзирая на достигнутый прогресс в лечении гепатита C, значительная часть людей всё ещё не имеет доступа к необходимым лекарствам и терапевтическим услугам. В результате болезни нередко развиваются рак печени и другие серьёзные заболевания. В борьбе с этим вирусом важна не только медицинская помощь, но и просвещение населения.

"Если не усилить меры профилактики, диагностики и лечения, число смертей от заболеваний печени, связанных с гепатитом, продолжит расти", — отметил доктор ТедросАданомГебреесус.

Гепатит D остаётся одной из самых серьёзных угроз для здоровья человека. В сочетании с гепатитом B он вызывает высокую вероятность развития рака печени и других опасных заболеваний. ВОЗ настоятельно рекомендует усилить борьбу с этим заболеванием, улучшив диагностику и доступность лечения для населения по всему миру.

Уточнения

Рак печени - рак, который начинается в печени.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собчак высказалась о скандале в семье Дмитрия Диброва с идеальной картинкой в соцсетях
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о скандале в семье Дмитрия Диброва с идеальной картинкой в соцсетях Аудио 
Алабай и кангал: породы собак, которые могут победить волка
Домашние животные
Алабай и кангал: породы собак, которые могут победить волка Аудио 
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят
Домашние животные
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят Аудио 
Популярное
Гигантская акула весом 7,5 центнера: новая сенсация в мире океанских исследований

Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.

Гигантская большая белая акула длиной 7,5 центнера обнаружена у побережья Нантакета
Необычные акулы замечены у Калифорнии — мир на пороге открытия
Глубоководный сюрприз: мутанты с плавниками как крылья и черной кожей — новая акула-убийца
Не рискуй: 6 китайских машин с пробегом, от которых лучше держаться подальше
Мини-собака, с которой не скучно: как ухаживать за тойпуделем и избежать проблем
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Хозяева в растерянности: кот всегда голоден, но дело совсем не в еде
Скандал в семье Дмитрия Диброва: Собчак раскрыла шокирующую правду
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Последние материалы
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.