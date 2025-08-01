Каждые 30 секунд рак печени уносит жизнь: почему никто не говорит об этой эпидемии

Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики

4:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждые 30 секунд в мире происходит смерть, связанная с заболеваниями печени, в том числе с раком, вызванным гепатитом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом числа таких случаев и предупреждает о серьёзной угрозе, исходящей от этого вируса. В частности, гепатит D, который поражает людей, уже заражённых гепатитом B, в несколько раз увеличивает риск развития рака печени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гепатит D

Влияние гепатита D на здоровье

Гепатит D вызывает одну из самых опасных форм заболеваний печени. Он может существенно ухудшить состояние здоровья пациента, приводя к хроническим инфекциям, циррозу, печёночной недостаточности и раку. Это заболевание встречается в основном у людей, которые уже имеют хроническую форму гепатита B, что значительно повышает риск для их здоровья.

По оценкам ВОЗ, более 300 миллионов человек по всему миру живут с хроническим гепатитом, а каждый год от его осложнений умирают более 1,3 миллиона человек. Гепатит D, являясь канцерогенным, оказывает наибольшее влияние среди вирусных гепатитов и зачастую приводит к летальным исходам.

Причины и способы распространения

Гепатит D является вирусным заболеванием, которое можно получить только в сочетании с гепатитом B. Это означает, что для того чтобы заразиться, человек должен уже быть носителем вируса гепатита B, так как вирус гепатита D не может существовать в организме без присутствия первого. Основными путями передачи являются кровь и половой контакт, что делает вирус опасным для тех, кто имеет несколько половых партнёров или употребляет наркотики внутривенно.

Как ВОЗ борется с проблемой

ВОЗ поднимает тревогу, указывая на необходимость более эффективных мер профилактики, диагностики и лечения гепатита в мировых системах здравоохранения. Сегодня существует несколько методов лечения гепатита C и способы контроля гепатита B, однако значительная часть заболевших остаётся без диагностики или не получает должного лечения. ВОЗ призывает усилить внимание к данной проблеме, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Меры профилактики, такие как вакцины против гепатита B и повышение осведомлённости о важности ранней диагностики, могут существенно сократить число новых случаев заболеваний и предотвратить осложнения. Однако для этого необходимо активное вмешательство на уровне здравоохранения и поддержка со стороны международных организаций.

Прогнозы и вызовы для здравоохранения

В ближайшие годы число заболевших и смертей от гепатита D продолжит расти, если не будет предпринято должных шагов для улучшения диагностики и лечения. ВОЗ подчёркивает, что наряду с решением проблемы диагностики и лечения, необходимо сосредоточиться на более широком внедрении профилактических вакцин и других мер, которые могут снизить число заболеваний. Основная проблема заключается в том, что многие пациенты остаются недиагностированными, и их болезнь прогрессирует до серьёзных стадий.

Невзирая на достигнутый прогресс в лечении гепатита C, значительная часть людей всё ещё не имеет доступа к необходимым лекарствам и терапевтическим услугам. В результате болезни нередко развиваются рак печени и другие серьёзные заболевания. В борьбе с этим вирусом важна не только медицинская помощь, но и просвещение населения.

"Если не усилить меры профилактики, диагностики и лечения, число смертей от заболеваний печени, связанных с гепатитом, продолжит расти", — отметил доктор ТедросАданомГебреесус.

Гепатит D остаётся одной из самых серьёзных угроз для здоровья человека. В сочетании с гепатитом B он вызывает высокую вероятность развития рака печени и других опасных заболеваний. ВОЗ настоятельно рекомендует усилить борьбу с этим заболеванием, улучшив диагностику и доступность лечения для населения по всему миру.

Уточнения

Рак печени - рак, который начинается в печени.

