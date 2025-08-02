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Забудьте о старении. Продукты, которые действительно продлевают жизнь и защищают от болезней

Употребление черного чая и фруктов с флавоноидами помогает замедлить старение
2:27
Здоровье

Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии пришли к важному выводу: частое употребление черного чая, ягод, цитрусовых и яблок способствует более здоровому старению. Исследования показали, что продукты, богатые флавоноидами, могут снизить вероятность появления признаков нездорового старения, таких как хрупкость, слабость организма, ухудшение физической формы и психического состояния.

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"Ранее было установлено, что люди, активно потребляющие флавоноиды, имеют большую продолжительность жизни и меньший риск развития хронических заболеваний, включая деменцию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Наши данные подтверждают, что такие люди стареют с лучшими показателями здоровья", — отметил автор исследования Никола Бондонно.

Что говорят данные

Для проведения исследования ученые проанализировали данные 62 743 женщин и 23 687 мужчин, собранные за 24 года. Результаты показали, что женщины, которые потребляли наибольшее количество флавоноидов, на 15% реже сталкивались со слабостью организма, на 12% реже страдали от нарушений физических функций и на 12% реже испытывали ухудшение психического состояния, по сравнению с теми, кто потреблял минимальное количество продуктов с флавоноидами.

Хотя у мужчин связь была менее выражена, все же увеличение потребления флавоноидов ассоциировалось с пониженной вероятностью возникновения психических расстройств.

Механизмы действия флавоноидов

Флавоноиды известны своими антиоксидантными свойствами. Они помогают снизить уровень окислительного стресса и воспалительные процессы, поддерживают здоровье сосудов и сохраняют мышечную массу, что крайне важно для предотвращения слабости, сохранения физической активности и поддержания психического здоровья с возрастом.

"Флавоноиды играют важную роль в поддержании здоровья сосудов, мышечной массы и психического равновесия с возрастом", — объяснила ведущий автор исследования профессор Аедин Кэссиди.

Таким образом, включение в рацион продуктов, богатых флавоноидами, таких как черный чай, ягоды и цитрусовые, может стать важным шагом на пути к здоровому старению.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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