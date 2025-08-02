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Забудьте о диетах и упражнениях: учёные нашли способ продлить жизнь с помощью одного средства

Рапамицин может продлить жизнь: исследование на животных подтверждает эффект
2:31
Здоровье

Препарат рапамицин, который изначально использовался для предотвращения отторжения трансплантированных органов, может иметь неожиданные преимущества в области долголетия. Новое исследование, проведённое учёными, свидетельствует, что рапамицин способен продлить жизнь различных видов позвоночных, включая рыб, крыс и макак. Это открытие привлекло внимание к возможному применению рапамицина как средства против старения.

Витамин Д
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамин Д

Учёные долгое время исследуют, как изменение диеты и физическая активность могут влиять на продолжительность жизни человека. Однако новое направление заключается в поиске препаратов, которые могли бы замедлить процессы старения. Рапамицин оказался одним из таких препаратов, хотя изначально он был разработан как иммунодепрессант для пациентов, проходящих трансплантацию органов.

Рапамицин и траметиниб: как они влияют на продолжительность жизни

Исследования показали, что сочетание рапамицина с противораковым препаратом траметинибом привело к увеличению продолжительности жизни мышей на 30%. Этот результат побудил учёных из Университета Восточной Англии проанализировать 167 исследований, посвящённых воздействию рапамицина на различные виды позвоночных, включая рыб, крыс и макак.

Исследования показали, что ограничение питания, будь то прерывистое голодание или общее сокращение калорий, увеличивало продолжительность жизни всех видов животных. Рапамицин продемонстрировал аналогичный эффект, что подтверждает его потенциал в замедлении процессов старения.

Риски применения рапамицина

Однако учёные предупреждают, что людям не следует принимать рапамицин с целью продления жизни. В высоких дозах препарат может вызвать серьёзные побочные эффекты, включая подавление иммунной системы, что делает его применение для широкой аудитории небезопасным.

Тем не менее, предварительные данные показали, что низкие дозы рапамицина могут быть относительно безопасными для пожилых людей. Это открывает возможность использования препарата в качестве средства для продления жизни у определённых категорий пациентов. Однако, как подчёркивают учёные, врачи должны быть осторожны при его назначении, тщательно учитывая возможные побочные эффекты.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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