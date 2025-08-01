Ожирение до беременности: как лишний вес матери влияет на здоровье будущего ребенка

Ожирение матери вызывает ранний риск жировой болезни печени у детей

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Беременные женщины с высоким индексом массы тела (ИМТ) входят в группу риска различных осложнений во время беременности и родов. Однако новое исследование, проведённое в Великобритании, показало, что ожирение может оказать вред не только здоровью матери, но и плода, начиная ещё до самой беременности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Полная беременная женщина

Одним из серьезных заболеваний, которое может развиться у детей матерей с ожирением, является неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Это состояние характеризуется накоплением избыточного жира в клетках печени. Часто НАЖБП сопровождается метаболическими нарушениями, такими как ожирение, диабет 2-го типа, повышенный холестерин и гипертония. При отсутствии лечения НАЖБП может привести к фиброзу (рубцеванию тканей печени), а впоследствии — к циррозу или раку печени. По данным последних исследований, до 37,3% взрослого населения России страдают от этого заболевания.

Влияние ожирения матери на здоровье детей

В Великобритании ученые из Национальной службы здравоохранения провели крупнейшее исследование, посвященное рискам развития НАЖБП. Результаты будут представлены на Международном конгрессе по заболеваниям печени в 2021 году, сообщает The Guardian. В ходе исследования были изучены результаты фибросканирования печени около 3 тысяч жителей Англии, которые участвовали в проекте "Дети 90-х". Это продолжительное исследование охватывает здоровье людей, родившихся в этот период.

После того как ученые скорректировали данные, учитывая такие факторы, как возраст родителей, их вредные привычки и социальное положение, они пришли к важному выводу: ожирение матери до зачатия более чем в два раза повышает риск развития НАЖБП у детей к 24 годам.

Специалисты отметили, что хотя высокий ИМТ у отца также повышает риск, его влияние на здоровье детей менее выражено. Влияние состояния здоровья матери в период внутриутробного развития оказалось гораздо более значимым.

"Наше исследование показало, что ожирение у матери вызывает так называемый эффект ранней жизни, который способствует развитию ожирения печени у ребенка, делая его более уязвимым к неблагоприятным факторам, таким как нездоровое питание. Это, в свою очередь, повышает риск развития жировой болезни печени в будущем", — сообщили авторы исследования.

Как избежать рисков

Этот результат подчеркивает важность поддержания нормального веса до и во время беременности для предотвращения долгосрочных проблем с печенью у детей. Профилактика НАЖБП включает в себя сбалансированное питание, физическую активность и регулярные медицинские осмотры, особенно для людей с риском развития ожирения и метаболических заболеваний.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

