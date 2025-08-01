Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расстояние до зала влияет на регулярность тренировок — отмечают тренеры
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа

Ожирение до беременности: как лишний вес матери влияет на здоровье будущего ребенка

Ожирение матери вызывает ранний риск жировой болезни печени у детей
3:07
Здоровье

Беременные женщины с высоким индексом массы тела (ИМТ) входят в группу риска различных осложнений во время беременности и родов. Однако новое исследование, проведённое в Великобритании, показало, что ожирение может оказать вред не только здоровью матери, но и плода, начиная ещё до самой беременности.

Полная беременная женщина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полная беременная женщина

Одним из серьезных заболеваний, которое может развиться у детей матерей с ожирением, является неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Это состояние характеризуется накоплением избыточного жира в клетках печени. Часто НАЖБП сопровождается метаболическими нарушениями, такими как ожирение, диабет 2-го типа, повышенный холестерин и гипертония. При отсутствии лечения НАЖБП может привести к фиброзу (рубцеванию тканей печени), а впоследствии — к циррозу или раку печени. По данным последних исследований, до 37,3% взрослого населения России страдают от этого заболевания.

Влияние ожирения матери на здоровье детей

В Великобритании ученые из Национальной службы здравоохранения провели крупнейшее исследование, посвященное рискам развития НАЖБП. Результаты будут представлены на Международном конгрессе по заболеваниям печени в 2021 году, сообщает The Guardian. В ходе исследования были изучены результаты фибросканирования печени около 3 тысяч жителей Англии, которые участвовали в проекте "Дети 90-х". Это продолжительное исследование охватывает здоровье людей, родившихся в этот период.

После того как ученые скорректировали данные, учитывая такие факторы, как возраст родителей, их вредные привычки и социальное положение, они пришли к важному выводу: ожирение матери до зачатия более чем в два раза повышает риск развития НАЖБП у детей к 24 годам.

Специалисты отметили, что хотя высокий ИМТ у отца также повышает риск, его влияние на здоровье детей менее выражено. Влияние состояния здоровья матери в период внутриутробного развития оказалось гораздо более значимым.

"Наше исследование показало, что ожирение у матери вызывает так называемый эффект ранней жизни, который способствует развитию ожирения печени у ребенка, делая его более уязвимым к неблагоприятным факторам, таким как нездоровое питание. Это, в свою очередь, повышает риск развития жировой болезни печени в будущем", — сообщили авторы исследования.

Как избежать рисков

Этот результат подчеркивает важность поддержания нормального веса до и во время беременности для предотвращения долгосрочных проблем с печенью у детей. Профилактика НАЖБП включает в себя сбалансированное питание, физическую активность и регулярные медицинские осмотры, особенно для людей с риском развития ожирения и метаболических заболеваний.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Индия прекратила закупки нефти из России: причина — угрозы Трампа
Экономика и бизнес
Индия прекратила закупки нефти из России: причина — угрозы Трампа Аудио 
Собаки породы тойпудель легко обучаются и любят трюки с хозяином
Домашние животные
Собаки породы тойпудель легко обучаются и любят трюки с хозяином Аудио 
Ветеринар Анвари: такса, хаски и лабрадор — в списке 10 проблемных пород собак
Домашние животные
Ветеринар Анвари: такса, хаски и лабрадор — в списке 10 проблемных пород собак Аудио 
Популярное
Гигантская акула весом 7,5 центнера: новая сенсация в мире океанских исследований

Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.

Гигантская большая белая акула длиной 7,5 центнера обнаружена у побережья Нантакета
Необычные акулы замечены у Калифорнии — мир на пороге открытия
Глубоководный сюрприз: мутанты с плавниками как крылья и черной кожей — новая акула-убийца
Не рискуй: 6 китайских машин с пробегом, от которых лучше держаться подальше
Мини-собака, с которой не скучно: как ухаживать за тойпуделем и избежать проблем
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Хозяева в растерянности: кот всегда голоден, но дело совсем не в еде
Скандал в семье Дмитрия Диброва: Собчак раскрыла шокирующую правду
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Последние материалы
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.