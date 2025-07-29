Здоровье под угрозой: что стоит знать о синдроме внезапной смерти — ваше сердце может Вас подвести

Врач-кардиолог рассказал, кому грозит синдром внезапной смерти. Комментируя трагическую гибель спортсмена Дмитрия Ионова, который умер во время соревнований по плаванию на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде, он отметил, что риск особенно велик для мужчин в возрасте около 25 лет. Такие случаи чаще всего происходят в моменты пиковой нагрузки, когда организм испытывает сильный стресс, например, в ходе матчей или турниров.
"Если посмотреть статистику по смертям спортсменов, мы увидим, что они чаще всего происходят именно среди мужчин этого возраста: в хоккее, футболе, плавании, тяжелой атлетике. Трагедия случается, как правило, прямо в процессе соревнования, на пике нагрузки или стрессовой ситуации. Это возрастной триггер внезапной смерти", — отметил врач.
Причиной смерти зачастую становится невыявленная ранее сердечная патология. Синдром внезапной смерти — это смерть в течение 12-24 часов без явных проявлений заболевания. Человек умирает на фоне полного здоровья, и мероприятия врачей оказываются безэффективными.
Важно обратить внимание, если в семье были случаи смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если кто-то умер внезапно. Если в семье были такие случаи, нужно обязательно проходить ЭКГ, УЗИ сердца, эхокардиографию и ЭКГ под нагрузкой. Это хотя бы немного снижает риск возникновения трагедии.
По словам Кондрахина, в случае с Ионовым возможной причиной его гибели стала сердечно-сосудистая патология, которая не была выявлена ранее из-за своей скрытой природы. Трагический инцидент произошел на финальном этапе соревнований на открытой воде, когда Ионов почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи.
Спасатели успели эвакуировать его, но во время подъема из воды спортсмен потерял сознание. Его немедленно доставили на берег, где медики начали реанимационные действия. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. сообщает сайт aif.ru.
Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?