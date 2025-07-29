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Здоровье под угрозой: что стоит знать о синдроме внезапной смерти — ваше сердце может Вас подвести

Синдром внезапной смерти: кто рискует стать его жертвой — рассказал врач
2:25
Здоровье

Врач-кардиолог рассказал, кому грозит синдром внезапной смерти. Комментируя трагическую гибель спортсмена Дмитрия Ионова, который умер во время соревнований по плаванию на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде, он отметил, что риск особенно велик для мужчин в возрасте около 25 лет. Такие случаи чаще всего происходят в моменты пиковой нагрузки, когда организм испытывает сильный стресс, например, в ходе матчей или турниров.

Сердечное заболевание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сердечное заболевание

Статистика смертей среди спортсменов

"Если посмотреть статистику по смертям спортсменов, мы увидим, что они чаще всего происходят именно среди мужчин этого возраста: в хоккее, футболе, плавании, тяжелой атлетике. Трагедия случается, как правило, прямо в процессе соревнования, на пике нагрузки или стрессовой ситуации. Это возрастной триггер внезапной смерти", — отметил врач.

Причины внезапной смерти

Причиной смерти зачастую становится невыявленная ранее сердечная патология. Синдром внезапной смерти — это смерть в течение 12-24 часов без явных проявлений заболевания. Человек умирает на фоне полного здоровья, и мероприятия врачей оказываются безэффективными.

Важно обратить внимание, если в семье были случаи смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если кто-то умер внезапно. Если в семье были такие случаи, нужно обязательно проходить ЭКГ, УЗИ сердца, эхокардиографию и ЭКГ под нагрузкой. Это хотя бы немного снижает риск возникновения трагедии.

Смерть спортсмена Дмитрия Ионова

По словам Кондрахина, в случае с Ионовым возможной причиной его гибели стала сердечно-сосудистая патология, которая не была выявлена ранее из-за своей скрытой природы. Трагический инцидент произошел на финальном этапе соревнований на открытой воде, когда Ионов почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи.

Спасатели успели эвакуировать его, но во время подъема из воды спортсмен потерял сознание. Его немедленно доставили на берег, где медики начали реанимационные действия. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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