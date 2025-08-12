Этот неожиданный способ улучшает качество сна — и все начинается с арахисового масла

Анестезиолог Кунал Суд объяснил, как арахисовое масло влияет на уровень кортизола и сон

Здоровье

Доктор Кунал Суд, анестезиолог из США, поделился в TikTok полезным советом: ложка арахисового масла перед сном может улучшить качество ночного отдыха. Он объяснил, что арахисовое масло содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина, который успокаивает мозг. Кроме того, оно богато полезными жирами, предотвращающими резкие скачки уровня сахара в крови, которые могут будить ночью.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ арахисовое масло

Магний, также присутствующий в арахисовом масле, способствует расслаблению и улучшает качество сна. Хотя исследования подтверждают положительное влияние продуктов с триптофаном на сон, недавнее исследование с участием 40 пожарных показало, что арахисовое масло не улучшает сон. Это может быть связано с особенностями их работы.

Доктор Суд упомянул о старом видео, где женщина рассказала, что ложка арахисового масла перед сном снижает уровень кортизола, "гормона стресса", который может мешать сну при повышении ночью. Исследования показали, что регулярное употребление арахисового масла связано с более низким уровнем кортизола, а также с уменьшением тревожности и депрессии.

Многие пользователи социальных сетей подтвердили, что арахисовое масло действительно помогает им лучше спать. Однако доктор Суд предупредил, что арахисовая паста подходит не всем, особенно людям с аллергией на арахис, и рекомендовал употреблять её за 2 часа до сна, пишет iefimerida.gr.

Уточнения

Арахисовое масло — это растительное масло, полученное из арахиса.

