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Самые богатые витамином D продукты — один из них в каждом холодильнике

Диетолог назвала топ-5 продуктов с высоким содержанием витамина D
1:49
Здоровье

В рационе человека обязательно должны присутствовать источники витамина D — как минимум пять из них доступны каждому. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Супермаркет

По словам диетолога, витамин D — один из важнейших элементов, который особенно актуален в период снижения солнечной активности или при интенсивной умственной и физической работе.

Она назвала топ-5 продуктов, в которых содержится наибольшее количество этого витамина.

Дикий лосось

"Это абсолютный лидер по содержанию витамина D — от 600 до 1000 МЕ на 100 г. Для сравнения, фермерский лосось содержит до 250 МЕ", — рассказала Русакова.

Яйца

"Одно яйцо может содержать 40–50 МЕ. Особенно ценны яйца от кур, которые выгуливаются на солнце — у них выше уровень витамина D", — отметила диетолог.

Сливочное масло

"В 100 граммах содержится около 52 МЕ. Это натуральный и легко доступный источник витамина D", — добавила она.

Говяжья печень

"В ней примерно 45 МЕ на 100 граммов, при этом она богата и другими полезными веществами", — пояснила специалист.

Креветки

"Около 150 МЕ на 100 грамм, при этом они легко усваиваются и могут быть частью полезного питания", — сказала Русакова.

Кроме того, эксперт порекомендовала включать в рацион молочные продукты, обогащенные витамином D, грибы, выращенные на свету, а также рыбий жир в капсулах.

"Это отличные дополнительные источники, особенно в зимнее время, когда получить витамин D из солнечного света проблематично", — подчеркнула Русакова.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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