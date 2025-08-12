Диабет отступит: этот напиток — щит от скачков сахара, пейте его регулярно

Для поддержания стабильного уровня сахара в крови важно не только выбирать правильные продукты, но и обращать внимание на то, что вы пьёте. Эксперты подчеркивают, что некоторые напитки могут значительно влиять на уровень глюкозы в организме, как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Одним из главных врагов стабильного уровня сахара является алкоголь. Он может негативно сказаться на гормональном фоне и снизить эффективность инсулина, что приводит к скачкам уровня глюкозы. Особенно вредны пиво и коктейли, которые содержат много углеводов. Если вы принимаете препараты для регулирования уровня сахара, употребление алкоголя может ослабить их действие.
Также стоит избегать газированных напитков, сладких чаев, энергетических напитков, спортивных напитков, подслащенных кофейных напитков и фруктовых соков. Эти напитки могут вызывать резкие скачки уровня сахара и ухудшать общее состояние здоровья, пишет actualno. com.
Несмотря на множество вредных вариантов, есть напитки, которые могут помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Контроль уровня сахара в крови требует комплексного подхода, включая правильное питание и выбор напитков. Вода и несладкий зелёный чай могут стать отличными помощниками в этом деле. Однако не стоит забывать, что эти напитки не заменяют сбалансированное питание и здоровый образ жизни.
