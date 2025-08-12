Диабет отступит: этот напиток — щит от скачков сахара, пейте его регулярно

Как алкоголь и газированные напитки влияют на уровень глюкозы: мнение специалистов

Для поддержания стабильного уровня сахара в крови важно не только выбирать правильные продукты, но и обращать внимание на то, что вы пьёте. Эксперты подчеркивают, что некоторые напитки могут значительно влиять на уровень глюкозы в организме, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg Девушка пьёт воду

Худшие напитки для контроля сахара в крови

Одним из главных врагов стабильного уровня сахара является алкоголь. Он может негативно сказаться на гормональном фоне и снизить эффективность инсулина, что приводит к скачкам уровня глюкозы. Особенно вредны пиво и коктейли, которые содержат много углеводов. Если вы принимаете препараты для регулирования уровня сахара, употребление алкоголя может ослабить их действие.

Также стоит избегать газированных напитков, сладких чаев, энергетических напитков, спортивных напитков, подслащенных кофейных напитков и фруктовых соков. Эти напитки могут вызывать резкие скачки уровня сахара и ухудшать общее состояние здоровья, пишет actualno. com.

Лучшие напитки для контроля уровня сахара

Несмотря на множество вредных вариантов, есть напитки, которые могут помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Вода — это основа здорового питания и контроля уровня сахара. Вода не влияет на уровень глюкозы, но помогает предотвратить обезвоживание, которое может привести к повышению концентрации сахара в крови. 47% людей не пьют достаточно воды, поэтому важно помнить о её важности для общего здоровья. Несладкий зелёный чай — ещё один напиток, который может быть полезен для контроля уровня сахара. Исследования показывают, что зелёный чай улучшает метаболизм глюкозы благодаря содержанию эпигаллокатехин галлата (ЭГКГ), полифенола, который помогает снизить уровень сахара в крови. Регулярное употребление несладкого зелёного чая может снизить риск развития диабета 2 типа.

Контроль уровня сахара в крови требует комплексного подхода, включая правильное питание и выбор напитков. Вода и несладкий зелёный чай могут стать отличными помощниками в этом деле. Однако не стоит забывать, что эти напитки не заменяют сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

