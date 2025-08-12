Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военные дельфины: история и применение в программах ВМС США и СССР
Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки
Агрономы рассказали, как проколы зубочисткой ускоряют созревание томатов
Эмигрант из России назвал США ловушкой для ленивых из-за щедрых пособий
BMW 7-й серии возглавил антирейтинг наименее стойких к авариям машин
Для ароматерапии в ванной применяйте эфирное масло лаванды, безопасное для кожи
FT: Европа втрое ускорила строительство военных заводов после начала конфликта на Украине
Эксперт предложил способы связи при сбоях в работе мессенджеров
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями

Диабет отступит: этот напиток — щит от скачков сахара, пейте его регулярно

Как алкоголь и газированные напитки влияют на уровень глюкозы: мнение специалистов
2:27
Здоровье

Для поддержания стабильного уровня сахара в крови важно не только выбирать правильные продукты, но и обращать внимание на то, что вы пьёте. Эксперты подчеркивают, что некоторые напитки могут значительно влиять на уровень глюкозы в организме, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

Худшие напитки для контроля сахара в крови

Одним из главных врагов стабильного уровня сахара является алкоголь. Он может негативно сказаться на гормональном фоне и снизить эффективность инсулина, что приводит к скачкам уровня глюкозы. Особенно вредны пиво и коктейли, которые содержат много углеводов. Если вы принимаете препараты для регулирования уровня сахара, употребление алкоголя может ослабить их действие.

Также стоит избегать газированных напитков, сладких чаев, энергетических напитков, спортивных напитков, подслащенных кофейных напитков и фруктовых соков. Эти напитки могут вызывать резкие скачки уровня сахара и ухудшать общее состояние здоровья, пишет actualno. com.

Лучшие напитки для контроля уровня сахара

Несмотря на множество вредных вариантов, есть напитки, которые могут помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

  1. Вода — это основа здорового питания и контроля уровня сахара. Вода не влияет на уровень глюкозы, но помогает предотвратить обезвоживание, которое может привести к повышению концентрации сахара в крови. 47% людей не пьют достаточно воды, поэтому важно помнить о её важности для общего здоровья.
  2. Несладкий зелёный чай — ещё один напиток, который может быть полезен для контроля уровня сахара. Исследования показывают, что зелёный чай улучшает метаболизм глюкозы благодаря содержанию эпигаллокатехин галлата (ЭГКГ), полифенола, который помогает снизить уровень сахара в крови. Регулярное употребление несладкого зелёного чая может снизить риск развития диабета 2 типа.

Контроль уровня сахара в крови требует комплексного подхода, включая правильное питание и выбор напитков. Вода и несладкий зелёный чай могут стать отличными помощниками в этом деле. Однако не стоит забывать, что эти напитки не заменяют сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Какой будет культура после войны: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Военные дельфины: история и применение в программах ВМС США и СССР
Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки
Агрономы рассказали, как проколы зубочисткой ускоряют созревание томатов
Эмигрант из России назвал США ловушкой для ленивых из-за щедрых пособий
BMW 7-й серии возглавил антирейтинг наименее стойких к авариям машин
Как алкоголь и газированные напитки влияют на уровень глюкозы: мнение специалистов
Для ароматерапии в ванной применяйте эфирное масло лаванды, безопасное для кожи
FT: Европа втрое ускорила строительство военных заводов после начала конфликта на Украине
Эксперт предложил способы связи при сбоях в работе мессенджеров
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.