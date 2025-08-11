Избегайте этого любой ценой: 5 ошибок в жару, которые совершают все

Врач Марин Лорфелин назвала пять ошибок, которые опасно совершать в жару

С наступлением летнего зноя наш организм сталкивается с серьёзными испытаниями. Высокие температуры влияют на терморегуляцию, водный баланс, сердечно-сосудистую и нервную системы. Перегрев, обезвоживание, снижение давления, головокружение и даже тепловой удар — вот лишь некоторые из возможных последствий длительного воздействия жары. Опасность не ограничивается уязвимыми группами, такими как пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями. Важно помнить, что каждый из нас может столкнуться с проблемами, если не соблюдать меры предосторожности.

Марин Лорфелин, врач общей практики и бывшая "Мисс Франция", делится с нами в социальных сетях полезными советами, как избежать распространённых ошибок в жаркую погоду.

Почему жара опасна для всех

Каждое лето аномальная жара становится причиной госпитализаций и даже смертей. Хотя пожилые люди и маленькие дети особенно подвержены риску, важно помнить, что жара может быть опасна для всех. Марин Лорфелин обращает внимание на то, что некоторые привычки, которые мы считаем безобидными, могут усугубить воздействие жары, пишет actualno.com.

Ошибки, которых стоит избегать

Марин Лорфелин выделяет пять распространённых ошибок, которые мы совершаем в жару:

Слишком холодная вода: холодная вода не помогает охлаждению, а наоборот, заставляет организм тратить энергию на её согрев.

холодная вода не помогает охлаждению, а наоборот, заставляет организм тратить энергию на её согрев. Холодный душ : принятие холодного душа может создать "эффект отдачи", и тело начнёт вырабатывать тепло.

: принятие холодного душа может создать "эффект отдачи", и тело начнёт вырабатывать тепло. Физические упражнения днём: активность в часы пик (с 11:00 до 16:00) может привести к перегреву.

активность в часы пик (с 11:00 до 16:00) может привести к перегреву. Обливание водой без движения воздуха: для эффективного охлаждения важно, чтобы вода испарялась, а для этого необходим поток воздуха.

для эффективного охлаждения важно, чтобы вода испарялась, а для этого необходим поток воздуха. Полагаться только на вентилятор: вентилятор не охлаждает, а лишь гоняет горячий воздух, если нет вентиляции и увлажнения.

Полезные привычки для жаркой погоды

Чтобы избежать этих ошибок, Марин Лорфелин рекомендует:

Регулярно пить прохладную воду.

Закрывать окна и жалюзи днём, чтобы защитить дом от жары.

Проветривать помещение ранним утром или вечером.

Носить лёгкую и свободную одежду светлых тонов.

Отдыхать в самые жаркие часы дня.

Особое внимание уделять уязвимым членам семьи.

Лето приносит не только радость, но и повышенные риски для здоровья. Соблюдение простых, но осознанных правил поможет избежать проблем, связанных с жарой. Употребление достаточного количества жидкости, правильный выбор одежды, отказ от физических нагрузок в пик жары и забота о близких — всё это важные шаги на пути к безопасному и здоровому лету.

Как напоминает Марин Лорфелин, не стоит недооценивать жару и полагаться на устаревшие методы борьбы с ней. Внимательное отношение к своему организму и адаптация к условиям помогут вам и вашим близким насладиться летом без лишних проблем.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

