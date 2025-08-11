Кишечник скажет спасибо: этот напиток — эликсир здоровья и долголетия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:09
Здоровье

Здоровье кишечника напрямую влияет на общее состояние организма. Здоровая пищеварительная система поддерживает иммунитет, работу сердца, мозга и других органов. Основу здоровья кишечника составляет микробиом — сообщество из триллионов бактерий, баланс которых играет ключевую роль.

Яблочный уксус
Фото: Openverse by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочный уксус

В этой статье мы расскажем о простом способе укрепить пищеварительную систему с помощью напитка, богатого полезными ингредиентами.

Энергетический напиток для пищеварения

Секрет этого напитка — органический уксус с пробиотиками, который полезен для желудка и кишечника. Сочетание уксуса с имбирём, корицей и красным перцем чили обеспечивает организм мощными антиоксидантами.

Ингредиенты:

  • 1 стакан (250 мл) воды
  • 1 столовая ложка нефильтрованного яблочного уксуса
  • 1 столовая ложка свежего лимонного сока
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 чайная ложка тёртого имбиря
  • Несколько кусочков красного перца чили

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в стакане или банке. Хорошо перемешайте и выпейте за 20 минут до приёма пищи.

Польза нефильтрованного яблочного уксуса

Нефильтрованный яблочный уксус содержит "матку" — пенистую субстанцию, придающую ему мутность. Эксперты считают, что именно в "матке" сконцентрированы полезные белки, бактерии и уксусная кислота. В процессе ферментации органического уксуса образуется "матка", придающая уксусу насыщенный цвет и вкус. Фильтрованный уксус лишён этой ценной части, что делает его менее полезным, пишет actualno.com.

Преимущества:

Кислотно-щелочной баланс

Органический яблочный уксус содержит полезные бактерии, которые помогают поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс в желудке. Уксусная кислота в "матке" борется с вредными микроорганизмами.
Укрепление иммунитета

Пробиотики в "матке" способствуют укреплению иммунной системы. Они помогают быстрее восстанавливаться после болезни.
Контроль уровня сахара в крови

Употребление одной столовой ложки нефильтрованного яблочного уксуса перед углеводной пищей может снизить риск резкого повышения уровня сахара в крови. Уксусная кислота также способствует снижению усвоения калорий из углеводов, что полезно для контроля веса.

Зачем заботиться о здоровье желудка?

Здоровье желудка начинается с простых, но эффективных шагов. Натуральный напиток с яблочным уксусом, имбирём и корицей помогает поддерживать работу пищеварительной системы, укреплять иммунитет и регулировать уровень сахара в крови. Включение таких полезных привычек в ежедневный рацион улучшает не только здоровье желудка, но и общее самочувствие. Помните, что забота о здоровье начинается изнутри!

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
