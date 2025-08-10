Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зелёный чай – не панацея, но делает с печенью невероятное: раскроем главный секрет

Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Здоровье

Здоровье печени зависит не только от генетики, но и от ваших ежедневных привычек. Хотя многие фокусируются на том, чего следует избегать (например, алкоголя или избыточного сахара), важно помнить, что регулярное потребление определённых продуктов также играет ключевую роль. Одним из таких натуральных напитков, который уже много веков используется в традиционной медицине, является зелёный чай.

Зелёные чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёные чай

Этот напиток богат антиоксидантами, в частности катехинами, которые помогают снизить воспаление и защищают клетки от окислительного стресса. Исследования показывают, что употребление зелёного чая может способствовать снижению уровня холестерина, включая "плохой" холестерин ЛПНП.

Помимо положительного влияния на сердце, зелёный чай также полезен для печени. Согласно комплексным исследованиям, у людей, регулярно пьющих зелёный чай, риск развития заболеваний печени снижается на 32%. Этот напиток защищает от жировой дистрофии печени, гепатита, цирроза и других хронических заболеваний. Положительный эффект наблюдается независимо от возраста и этнической принадлежности, уточняет kiskegyed.hu.

Один из ключевых компонентов зелёного чая, EGCG (галлат эпигаллокатехина), способствует регенерации клеток печени и поддерживает её детоксикационные функции. Это особенно важно в условиях современного мира, где печень подвергается повышенной нагрузке из-за загрязнения окружающей среды.

Для усиления пользы зелёного чая можно добавить лимон или имбирь. Эти ингредиенты усиливают его очищающие свойства и делают напиток ещё более эффективным для поддержания здоровья печени.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
