Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина

Врачи в шоке! Этот напиток из детства – секрет здорового сердца и долголетия

Какао – суперфуд для сердца: раскрываем секреты пользы любимого напитка
2:48
Здоровье

Многие из нас помнят какао как сладкий напиток из детства. Но этот напиток — гораздо больше, чем просто лакомство. Это супернапиток, который может стать настоящим помощником для вашего здоровья, особенно для сердца. Правильно подобранные ингредиенты и разумный подход к приготовлению помогут раскрыть его потенциал.

какао
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
какао

Натуральный какао: польза для сердца и не только

Какао без добавок — это источник антиоксидантов, флавоноидов, теобромина и небольшого количества кофеина. Эти вещества улучшают работу сердца, кровообращение, снижают артериальное давление и могут даже положительно влиять на память.

Какао стимулирует работу мозга и улучшает настроение, не вызывая побочных эффектов. Полифенолы в его составе защищают клетки от окислительного стресса, замедляя процесс старения. Кроме того, какао поддерживает иммунную систему, особенно в период простуд.

Почему стоит выбрать натуральное какао?

Избегайте быстрорастворимых и слишком сладких вариантов. Выбирайте чистый органический какао-порошок без химических добавок. Чем выше содержание какао-масла, тем ярче вкус и больше пользы для здоровья.

Какао для спортсменов

Всё больше атлетов выбирают какао после тренировок. Магний, калий и полифенолы в его составе помогают уменьшить мышечную боль, способствуют восстановлению мышц и восполняют потерянные электролиты. Это делает его более полезной альтернативой искусственным спортивным напиткам.

Польза для кишечника

Последние исследования показывают, что какао положительно влияет на кишечную флору. Флавоноиды в его составе способствуют росту полезных бактерий, улучшая пищеварение и поддерживая иммунную систему.

Как приготовить освежающий летний напиток

Даже в жару можно наслаждаться полезными напитками. Попробуйте ледяной какао:

  1. Смешайте 1 столовую ложку несладкого какао с 100 мл тёплого молока или воды.
  2. Добавьте чайную ложку мёда или кленового сиропа.
  3. Охладите смесь.
  4. Влейте 200 мл холодного (растительного) молока и добавьте кубики льда.
  5. Для дополнительного вкуса можно добавить ванильный экстракт, дольку апельсина или листочек мяты.

Этот напиток освежает и питает, особенно если вы ищете полезные для здоровья ингредиенты. Какао — не волшебное средство, но его польза почти так же велика. И самое приятное? Каждый глоток возвращает вкус детства, но теперь в более осознанной форме, пишет pizzalabpraha.cz.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина
Нетканый материал и лапник создают тёплую и дышащую защиту для роз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.