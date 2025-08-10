Жить без очков — реально: 5 проверенных шагов от практикующего офтальмолога

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Зрение — одно из наших самых ценных сокровищ, но мы склонны обращать на него внимание только в тот момент, когда оно начинает подводить. Немецкий офтальмолог Норберт Пфайффер, руководитель глазной клиники при Майнцском университете, делится своими ежедневными привычками, которые помогают ему поддерживать здоровье глаз. Эти советы легко внедрить в свою жизнь и сохранить остроту зрения на долгие годы.

  1. Защищайте глаза в любых ситуациях. Пфайффер всегда носит защитные очки, независимо от того, занимается ли он работой, спортом или просто выходит на прогулку. Это помогает защитить глаза не только от механических повреждений, но и от вредного ультрафиолетового излучения. Слишком яркий солнечный свет может негативно сказаться на зрении, поэтому солнцезащитные очки — это не просто модный аксессуар, а необходимость. Если вы чувствуете, что ваши глаза напряжены от яркого света, не забывайте надевать очки.
  2. Проводите время на свежем воздухе. Профессор Пфайффер ежедневно проводит на свежем воздухе не менее двух часов. Даже короткие прогулки по 10 минут помогают глазам адаптироваться к зрению вдаль и улучшают слезоотделение. Это особенно полезно для тех, кто много времени проводит за компьютером и страдает от синдрома сухого глаза. Кроме того, пребывание на природе положительно влияет на общее самочувствие и настроение.
  3. Включайте в распорядок дня физические упражнения. Регулярная физическая активность — это не только польза для тела, но и эффективный способ поддержания здоровья глаз. Пфайффер предпочитает ходить по лестнице вместо лифта и кататься на велосипеде вместо автомобиля. Даже небольшая пробежка, ходьба или езда на велосипеде могут существенно снизить риск развития таких заболеваний, как глаукома, макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия.
  4. Употребляйте больше разноцветных овощей. Для здоровья глаз необходимы антиоксиданты, которые можно найти в ярких овощах. Пфайффер ежедневно включает в свой рацион красные, жёлтые и зелёные овощи, такие как шпинат, брокколи и перец. Эти продукты помогают предотвратить дегенерацию жёлтого пятна и другие возрастные изменения зрения. Если вы не любите сырые овощи, можно готовить из них рататуй или другие блюда, главное — чтобы они были яркими и питательными.
  5. Регулярно проходите профилактические осмотры. Многие заболевания глаз развиваются незаметно и могут не проявляться симптомами на ранних стадиях. Поэтому Пфайффер рекомендует проверять зрение не реже одного раза в 2-3 года, особенно для людей старше 40 лет. Проверка внутриглазного давления, состояния зрительного нерва и сетчатки помогает выявить возможные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьёзные последствия. С 60 лет Пфайффер стал проходить осмотры чаще и советует это делать всем, кто хочет сохранить хорошее зрение на долгие годы, пишет kiskegyed.hu.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
