Cудороги отступят: 13 продуктов, которые вернут легкость вашим мышцам, – почувствуйте разницу

Продукты с калием и магнием помогают предотвратить мышечные судороги — рекомендации диетологов

4:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мышечные судороги — это внезапные, болезненные сокращения мышц, которые могут возникнуть у любого человека, особенно после интенсивных физических нагрузок, таких как бег или плавание. Судороги могут быть длительными и вызывать сильный дискомфорт. Чаще всего они затрагивают ноги, но могут появиться и в других частях тела.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/da/c4/b4/dac4b426e5ca00c63b2b0ea17c23efd9.jpg Девушка с тарелкой овсянки в руках

Причины судорог до конца не изучены, но на их возникновение могут влиять:

Плохое физическое состояние;

Обезвоживание;

Избыточные нагрузки;

Усталость мышц;

Менструальный цикл;

Беременность;

Употребление алкоголя;

Некоторые лекарства.

Продукты и напитки для профилактики судорог

Молоко. Молоко — отличный источник кальция и витамина D, которые необходимы для нормальной работы мышц. Кальций помогает мышцам сокращаться и расслабляться, а витамин D способствует лучшему усвоению кальция. Листовые овощи. Шпинат, мангольд и капуста кале содержат большое количество калия, который играет важную роль в предотвращении судорог. Калий также полезен для сердечно-сосудистой системы и помогает выводить токсины из организма. Семена и орехи. Тыквенные семечки, семена чиа, миндаль, кешью и арахис богаты магнием. Магний необходим для правильной работы мышц и помогает предотвратить судороги. Бананы. Бананы — это не только вкусный, но и полезный продукт. Они содержат более 400 мг калия, что делает их отличным выбором для профилактики судорог. Бананы также богаты другими полезными веществами. Авокадо. Авокадо — это источник калия, полезных жиров, кальция, магния и натрия. Благодаря своему богатому составу, этот фрукт помогает предотвратить судороги. Оливки. Оливки содержат много натрия, который помогает восполнить потери соли при потоотделении, а также калий, магний и кальций. Помидоры. Помидоры богаты калием, кальцием, магнием и натрием, которые способствуют профилактике судорог. Кроме того, они содержат антиоксидант ликопин, который защищает организм от различных заболеваний. Лосось. Лосось — это источник всех необходимых электролитов, включая кальций, калий, натрий и магний. Употребление этого продукта полезно для здоровья и помогает предотвратить судороги. Дыня. Дыня на 90% состоит из воды и содержит много калия, кальция, магния и натрия. Она помогает предотвратить обезвоживание и судороги. Сладкий картофель. Сладкий картофель богат калием, белком и витамином C. Благодаря высокому содержанию воды (80%), он помогает избежать обезвоживания и способствует профилактике судорог. Кокосовая вода. Кокосовая вода — это натуральный источник калия, который помогает восполнить потерянную воду и электролиты. Она особенно полезна при физических нагрузках. Электролитные напитки. Электролитные напитки содержат натрий и калий, которые поддерживают баланс воды и электролитов в организме. Они особенно рекомендуются при интенсивных тренировках. Йогурт. Йогурт богат кальцием, фосфором, магнием, натрием и калием. Он способствует правильной работе мышц и помогает предотвратить судороги.

Дополнительные рекомендации по профилактике судорог

Убедитесь, что вы пьёте достаточно воды, особенно если активно занимаетесь спортом или находитесь в жарком климате.

Регулярно растягивайте мышцы до и после физических нагрузок.

Увеличивайте интенсивность тренировок постепенно, чтобы дать мышцам время адаптироваться.

Если вы часто сталкиваетесь с судорогами, обратитесь к врачу для консультации, советует jenny.gr.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги, сведение мышц — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

