Cудороги отступят: 13 продуктов, которые вернут легкость вашим мышцам, – почувствуйте разницу

4:10
Здоровье

Мышечные судороги — это внезапные, болезненные сокращения мышц, которые могут возникнуть у любого человека, особенно после интенсивных физических нагрузок, таких как бег или плавание. Судороги могут быть длительными и вызывать сильный дискомфорт. Чаще всего они затрагивают ноги, но могут появиться и в других частях тела.

Девушка с тарелкой овсянки в руках
Фото: https://i.pinimg.com/originals/da/c4/b4/dac4b426e5ca00c63b2b0ea17c23efd9.jpg
Девушка с тарелкой овсянки в руках

Причины судорог до конца не изучены, но на их возникновение могут влиять:

  • Плохое физическое состояние;
  • Обезвоживание;
  • Избыточные нагрузки;
  • Усталость мышц;
  • Менструальный цикл;
  • Беременность;
  • Употребление алкоголя;
  • Некоторые лекарства.

Продукты и напитки для профилактики судорог

  1. Молоко. Молоко — отличный источник кальция и витамина D, которые необходимы для нормальной работы мышц. Кальций помогает мышцам сокращаться и расслабляться, а витамин D способствует лучшему усвоению кальция.
  2. Листовые овощи. Шпинат, мангольд и капуста кале содержат большое количество калия, который играет важную роль в предотвращении судорог. Калий также полезен для сердечно-сосудистой системы и помогает выводить токсины из организма.
  3. Семена и орехи. Тыквенные семечки, семена чиа, миндаль, кешью и арахис богаты магнием. Магний необходим для правильной работы мышц и помогает предотвратить судороги.
  4. Бананы. Бананы — это не только вкусный, но и полезный продукт. Они содержат более 400 мг калия, что делает их отличным выбором для профилактики судорог. Бананы также богаты другими полезными веществами.
  5. Авокадо. Авокадо — это источник калия, полезных жиров, кальция, магния и натрия. Благодаря своему богатому составу, этот фрукт помогает предотвратить судороги.
  6. Оливки. Оливки содержат много натрия, который помогает восполнить потери соли при потоотделении, а также калий, магний и кальций.
  7. Помидоры. Помидоры богаты калием, кальцием, магнием и натрием, которые способствуют профилактике судорог. Кроме того, они содержат антиоксидант ликопин, который защищает организм от различных заболеваний.
  8. Лосось. Лосось — это источник всех необходимых электролитов, включая кальций, калий, натрий и магний. Употребление этого продукта полезно для здоровья и помогает предотвратить судороги.
  9. Дыня. Дыня на 90% состоит из воды и содержит много калия, кальция, магния и натрия. Она помогает предотвратить обезвоживание и судороги.
  10. Сладкий картофель. Сладкий картофель богат калием, белком и витамином C. Благодаря высокому содержанию воды (80%), он помогает избежать обезвоживания и способствует профилактике судорог.
  11. Кокосовая вода. Кокосовая вода — это натуральный источник калия, который помогает восполнить потерянную воду и электролиты. Она особенно полезна при физических нагрузках.
  12. Электролитные напитки. Электролитные напитки содержат натрий и калий, которые поддерживают баланс воды и электролитов в организме. Они особенно рекомендуются при интенсивных тренировках.
  13. Йогурт. Йогурт богат кальцием, фосфором, магнием, натрием и калием. Он способствует правильной работе мышц и помогает предотвратить судороги.

Дополнительные рекомендации по профилактике судорог

  • Убедитесь, что вы пьёте достаточно воды, особенно если активно занимаетесь спортом или находитесь в жарком климате.
  • Регулярно растягивайте мышцы до и после физических нагрузок.
  • Увеличивайте интенсивность тренировок постепенно, чтобы дать мышцам время адаптироваться.
  • Если вы часто сталкиваетесь с судорогами, обратитесь к врачу для консультации, советует jenny.gr.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги, сведение мышц — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
