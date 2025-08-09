7-8 часов? Забудьте! Сколько на самом деле нужно спать женщинам для здоровья и энергии

Сон — неотъемлемая часть здорового образа жизни. Он необходим для нормального функционирования организма, поддержания психического здоровья и высокой работоспособности. Специалисты рекомендуют спать 7-8 часов в сутки.
Новое исследование показало, что женщинам требуется больше времени на сон, чем мужчинам. Профессор Джим Хорн, эксперт в области сна, объясняет это тем, что женщины чаще занимаются многозадачностью. Это требует больше энергии и активности мозга, поэтому женщинам необходим более продолжительный отдых.
Исследование также выявило, что женщины выполняют сложные когнитивные задачи, требующие высокой концентрации и самоотдачи. Чем интенсивнее они используют свой мозг, тем больше времени им нужно на восстановление.
По данным профессора, женщинам необходимо на 20 минут больше сна в сутки, чем мужчинам. Недостаток сна может привести к психологическим и эмоциональным проблемам, а также негативно сказаться на здоровье.
Таким образом, сон — это не просто отдых, а важная потребность, особенно для женщин, которые ежедневно сталкиваются с множеством задач. Чтобы оставаться здоровыми и энергичными, важно уделять достаточно времени сну, сообщает jenny.gr.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.