7-8 часов? Забудьте! Сколько на самом деле нужно спать женщинам для здоровья и энергии

Женский сон: почему женщинам нужно спать больше мужчин – мнение эксперта

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — неотъемлемая часть здорового образа жизни. Он необходим для нормального функционирования организма, поддержания психического здоровья и высокой работоспособности. Специалисты рекомендуют спать 7-8 часов в сутки.

Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Новое исследование показало, что женщинам требуется больше времени на сон, чем мужчинам. Профессор Джим Хорн, эксперт в области сна, объясняет это тем, что женщины чаще занимаются многозадачностью. Это требует больше энергии и активности мозга, поэтому женщинам необходим более продолжительный отдых.

Исследование также выявило, что женщины выполняют сложные когнитивные задачи, требующие высокой концентрации и самоотдачи. Чем интенсивнее они используют свой мозг, тем больше времени им нужно на восстановление.

По данным профессора, женщинам необходимо на 20 минут больше сна в сутки, чем мужчинам. Недостаток сна может привести к психологическим и эмоциональным проблемам, а также негативно сказаться на здоровье.

Таким образом, сон — это не просто отдых, а важная потребность, особенно для женщин, которые ежедневно сталкиваются с множеством задач. Чтобы оставаться здоровыми и энергичными, важно уделять достаточно времени сну, сообщает jenny.gr.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.



