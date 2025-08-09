Менопауза и диабет — опасный дуэт: но правильная еда способна изменить сценарий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:53
Здоровье

Менопауза ассоциируется у многих с приливами, увеличением веса и переменами в настроении. Однако есть ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать — это риск развития диабета второго типа. Этот риск может не проявиться сразу, но его следует учитывать.

Возрастная красота
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Возрастная красота

Почему менопауза увеличивает вероятность диабета 2 типа

Во время менопаузы уровень эстрогена у женщин снижается. Это приводит к прекращению овуляции и менструаций. В результате организм становится более подвержен инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Эстроген помогает улучшать чувствительность к инсулину, и его недостаток может увеличить риск инсулинорезистентности. Помимо этого, снижение уровня эстрогена часто сопровождается увеличением веса, особенно в области живота, где накапливается висцеральный жир. Это также повышает вероятность развития диабета 2 типа. С возрастом женщины становятся менее активными, теряют мышечную массу и замедляют обмен веществ, что дополнительно увеличивает риск заболевания.

Как снизить риск диабета

Хотя менопауза может повысить вероятность диабета 2 типа, существует несколько простых способов уменьшить этот риск. Эти привычки не исключают возможность развития заболевания, но они могут помочь снизить его вероятность. К сожалению, многие женщины начинают менять свои привычки уже после начала менопаузы, хотя лучше делать это заранее.

Для поддержания стабильного уровня сахара в крови после менопаузы важно следить за своим сном, снижать уровень стресса, употреблять продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами, и регулярно заниматься физической активностью.

Какие продукты полезны в период менопаузы

  1. Орехи. Грецкие орехи — отличный источник растительного белка, клетчатки и омега-3 жирных кислот, полезных для сердца. Исследования показывают, что их употребление может снизить риск развития диабета 2 типа.
  2. Рыба. Рыба содержит высококачественный белок, важные микроэлементы и омега-3 жирные кислоты. Хотя для подтверждения этой связи требуются дополнительные исследования, некоторые данные указывают на то, что регулярное употребление рыбы может уменьшить риск диабета. Приём добавок с рыбьим жиром также может быть полезным.
  3. Цельнозерновые продукты. Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, богаты витаминами группы B и другими питательными веществами. Они могут быть отличным выбором для перекусов или основных блюд. Важно внимательно читать состав продуктов и избегать тех, в которые добавлен сахар. Исследования показывают, что женщины, регулярно употребляющие цельнозерновые продукты, имеют меньший риск развития диабета 2 типа.
  4. Оливковое масло. Оливковое масло не только улучшает вкус блюд, но и может способствовать снижению риска диабета. Тип потребляемых жиров важнее, чем их общее количество. Исследования показывают, что оливковое масло обладает противодиабетическими свойствами и может помочь регулировать уровень сахара в крови.

Таким образом, менопауза и связанный с ней риск диабета 2 типа — это важные аспекты, которые следует учитывать. Хотя некоторые факторы невозможно контролировать, правильное питание может значительно снизить этот риск и помочь сохранить здоровье в этот период, пишет jenny.gr.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
