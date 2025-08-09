Менопауза и диабет — опасный дуэт: но правильная еда способна изменить сценарий

Менопауза ассоциируется у многих с приливами, увеличением веса и переменами в настроении. Однако есть ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать — это риск развития диабета второго типа. Этот риск может не проявиться сразу, но его следует учитывать.
Во время менопаузы уровень эстрогена у женщин снижается. Это приводит к прекращению овуляции и менструаций. В результате организм становится более подвержен инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Эстроген помогает улучшать чувствительность к инсулину, и его недостаток может увеличить риск инсулинорезистентности. Помимо этого, снижение уровня эстрогена часто сопровождается увеличением веса, особенно в области живота, где накапливается висцеральный жир. Это также повышает вероятность развития диабета 2 типа. С возрастом женщины становятся менее активными, теряют мышечную массу и замедляют обмен веществ, что дополнительно увеличивает риск заболевания.
Хотя менопауза может повысить вероятность диабета 2 типа, существует несколько простых способов уменьшить этот риск. Эти привычки не исключают возможность развития заболевания, но они могут помочь снизить его вероятность. К сожалению, многие женщины начинают менять свои привычки уже после начала менопаузы, хотя лучше делать это заранее.
Для поддержания стабильного уровня сахара в крови после менопаузы важно следить за своим сном, снижать уровень стресса, употреблять продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами, и регулярно заниматься физической активностью.
Таким образом, менопауза и связанный с ней риск диабета 2 типа — это важные аспекты, которые следует учитывать. Хотя некоторые факторы невозможно контролировать, правильное питание может значительно снизить этот риск и помочь сохранить здоровье в этот период, пишет jenny.gr.
Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.