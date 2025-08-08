Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США увеличили награду за данные для ареста Николаса Мадуро до $50 млн — генпрокурор
АТОР зафиксировала двукратный рост турпотока из России в Японию и Вьетнам
Простые признаки убитого двигателя: советы при покупке подержанного авто
Ветеринар Джоанна Вуднат рассказала, как отличить паническую атаку у собаки от страха
Перекопка и компост осенью восстанавливают плодородие тепличной почвы
Визажисты рассказали, как подготовить губы к макияжу для идеального результата
В Адлере туристы погибли после употребления чачи — правила покупки алкоголя
Лера Кудрявцева призвала Романа Товстика отдать деньги своим детям
Учёные нашли следы чумы в захоронениях неолита в Швеции и Дании

Ночные бдения: как остановить рваный сон и вернуть себе энергию – 6 шагов к спокойствию

Частые ночные пробуждения нарушают восстановление организма — врачи предупреждают о риске депрессии
3:32
Здоровье

Миллионы людей сталкиваются с проблемой фрагментации сна, когда ночные пробуждения становятся частыми и мешают полноценному отдыху. Эти нарушения приводят к ухудшению физического и психического состояния, снижают концентрацию и энергию в течение дня. Понимание причин фрагментации сна и применение эффективных методов восстановления глубокого сна могут значительно улучшить качество жизни.

Тревожный сон
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Тревожный сон

Причины фрагментации сна

Фрагментация сна возникает из-за частых пробуждений в течение ночи, которые нарушают естественные циклы сна. В последние годы это расстройство стало особенно актуальным из-за изменений в образе жизни, увеличения стресса и психических проблем.

Среди основных причин фрагментации сна можно выделить:

  • Ночные апноэ и другие нарушения дыхания.
  • Использование электронных устройств перед сном, излучающих синий свет, который подавляет выработку мелатонина.
  • Гормональные изменения, употребление алкоголя и некоторых лекарств.
  • Тревога, стресс и эмоциональные переживания.
  • Хронические заболевания, такие как диабет, боли в суставах, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие.
  • Неудобные условия сна: шум, высокая температура, неподходящий матрас и т. д.

Влияние фрагментации сна на здоровье и работоспособность

Недостаток глубокого сна, вызванный его прерывистостью, негативно сказывается на психическом здоровье и повседневной жизни. Организм не успевает завершить важные восстановительные процессы, что приводит к ухудшению памяти, эмоциональной регуляции и иммунной системы, пишет correiobraziliense. com.br.

Частые пробуждения могут вызвать:

  • Раздражительность и снижение настроения.
  • Ухудшение концентрации и внимания.
  • Повышенную уязвимость к стрессу.
  • Снижение производительности на работе или учебе.
  • Увеличение риска развития тревожных расстройств, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Практические советы для улучшения сна

Для борьбы с фрагментацией сна важно выработать здоровые привычки и создать благоприятные условия для отдыха. Вот несколько рекомендаций:

  1. Соблюдайте регулярный режим сна: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.
  2. Создайте комфортные условия для сна: обеспечьте темноту, тишину и комфортную температуру в спальне.
  3. Избегайте стимуляторов перед сном: откажитесь от кофеина, алкоголя и никотина за несколько часов до сна.
  4. Ограничьте использование электронных устройств: не смотрите телевизор и не пользуйтесь телефоном за 30-60 минут до сна.
  5. Практикуйте техники релаксации: дыхательные упражнения, медитация или чтение могут помочь быстрее заснуть.
  6. Обратитесь к специалисту: если проблемы со сном сохраняются, проконсультируйтесь с врачом для выявления возможных заболеваний, таких как апноэ сна или гормональные нарушения.

Фрагментация сна — это серьёзное расстройство, которое требует внимания и комплексного подхода. Понимание причин и последствий фрагментации сна, а также применение практических рекомендаций помогут улучшить качество ночного отдыха и общее самочувствие.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Домашние животные
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Ветеринар Джоанна Вуднат рассказала, как отличить паническую атаку у собаки от страха
В Адлере туристы погибли после употребления чачи — правила покупки алкоголя
Визажисты рассказали, как подготовить губы к макияжу для идеального результата
Перекопка и компост осенью восстанавливают плодородие тепличной почвы
Лера Кудрявцева призвала Романа Товстика отдать деньги своим детям
Учёные нашли следы чумы в захоронениях неолита в Швеции и Дании
Фитнес-эксперты Пак и Исраэль назвали мышцы, которые визуально усиливают рельеф: средние дельты и бицепсы
McDonald’s зарегистрировал бренд MCMUFFIN в России до 2034 года
Незлобин раскрыл, как избежал тюрьмы в США после грубого нарушения ПДД
Можно ли кошкам давать помидоры: рекомендации ветеринаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.